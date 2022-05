Radio Bremen

Marius Müller-Westernhagen zu Gast in Radio Bremen-Talkshow "3nach9" am 13.Mai im NDR/Radio Bremen-Fernsehen

Keine Frage, mit mehr als 17 Millionen verkauften Platten zählt Marius Müller-Westernhagen zu den ganz großen Musikern des Landes. Jetzt dürfen seine Fans gespannt sein: Nach fast zehn Jahren meldet sich die Rock-Ikone mit neuem Album im Musikgeschäft zurück - und geht dabei hart ins Gericht mit seinem langjährigen Wegbegleiter und Ex-Kanzler Gerhard Schröder. Auch den Habitus so genannter Social Media-Stars nimmt er unter die Lupe. Aber nicht nur seine Stimme und seine Songs sind eine Bereicherung. Westernhagen schätzen viele Menschen als einen Mann mit Meinung. Bei 3nach9 spricht er über die gesellschaftlichen Veränderungen der Zeit.

Außerdem begrüßen Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo bei 3nach9 folgende Gäste:

David Garrett und Dove Bongartz

Ganz klar: Ohne die Disziplin, die er von frühester Kindheit an den Tag legen musste, wäre er nicht der "größte Geiger seiner Generation" geworden. Als diesen bezeichnete einst der Violinist Yehudi Menuhin den Popstar unter den Geigern, David Garrett. Bereits als Zehnjähriger stand der geborene Aachener auf internationalen Bühnen und wurde als Wunderkind gefeiert. Heute bezeichnet er seine Kindheit als "emotional die schwierigste Zeit in meinem Leben". Zu Beginn seiner Karriere nahm David den Geburtsnamen seiner Mutter Dove an. Wie war es für sie, eine US-amerikanische ehemalige Primaballerina, die gerade erschienenen Autobiografie ihres jüngsten Sohnes zu lesen, die auch von Entbehrungen und Kämpfen handelt? Darüber und über dieses besondere Mutter-Sohn-Verhältnis reden beide gemeinsam bei 3nach9.

Dirk Martens

Er ist Schlagerliebhaber, Waschsalonbesitzer und einer der vielseitigsten Schauspieler des Landes - Dirk Martens. Sein Spiel ist so präzise und durchdringend, dass man sein Gesicht nie wieder vergisst. Auch im neuen Bremer "Tatort: Liebeswut" wird man wieder in den Genuss seiner Kunst kommen. Der aus Mühlheim an der Ruhr stammende Schauspieler, der mit einem Zwillingsbruder aufwuchs, teilt neben seiner Passion zur Schauspielerei zwei weitere Leidenschaften: Seine Liebe zur Schlagermusik, die schon als Kind begann, und sein Faible für frisch gewaschene Wäsche. Unter dem Künstlernamen "Freddy Leck" betreibt er einen Waschsalon in Berlin. 3nach9 freut sich auf Dirk Martens' ersten Besuch.

Julia Leeb

Sie möchte nicht vom Krieg erzählen, sondern davon, was der Krieg mit den Menschen macht: die Fotojournalistin Julia Leeb. Die gefährlichsten Orte der Welt sind ihr Arbeitsplatz, dort erfährt sie, wie sich Menschen in Extremsituationen verhalten. "Angst ist menschlich und kann ein guter Ratgeber sein", sagt die Journalistin, die während ihrer Einsätze auch schon in Lebensgefahr geriet. Warum es ihr in den Krisenregionen vor allem wichtig ist, Begegnungen voller Schönheit und Hoffnung zu dokumentieren und warum ihr besonderes Interesse Frauen in Kriegsgebieten gilt, berichtet Julia Leeb bei 3nach9.

Boris von Heesen

Was kosten Männer? Bei dieser Frage werden nicht nur Frauen wachsam. Die Antwort kennt Männerberater Boris von Heesen und nennt folgende Fakten: "Männer verursachen doppelt so viele Verkehrsunfälle, begehen mit Abstand die meisten Straftaten und belegen deshalb auch 94 Prozent der Plätze in deutschen Gefängnissen." Und er sagt: "Mehr als 63 Milliarden Euro kosten sie dieses Land jedes Jahr - mindestens." Der Männerberater muss es wissen. Der Wirtschaftswissenschaftler beschäftigt sich seit vielen Jahren als Autor und Referent mit dem Thema kritische Männlichkeit und berichtet darüber erstmals bei 3nach9.

Matthias Corssen

Lebenslange Haft unter Feststellung der besonderen Schuld. Zu diesem Urteil kam im Juni 2019 das Landgericht Oldenburg und sprach damit den Krankenpfleger Niels Högel für 85 Morde schuldig. Er gilt als größter Serienmörder der bundesdeutschen Kriminalgeschichte. Noch immer beschäftigt der Fall die Gerichte. Matthias Corssen lernte Niels Högel bei der Arbeit als Rettungssanitäter kennen. Auch privat verbrachten sie Zeit miteinander. Bei einem Autounfall soll Högel ihn sogar gerettet haben, doch es blieben berechtigte Zweifel. Machte der Krankenpfleger selbst vor ihm keinen Halt? Bei 3nach9 berichtet Matthias Corssen über das Leid der Opfer und wie er es selbst verkraftet hat, den Mann, den er einst seinen Freund nannte, als Mörder zu identifizieren.

