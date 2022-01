Radio Bremen

Radio Bremen-Talkshow 3nach9 mit Roland Kaiser am Freitag, 14. Januar, im NDR/Radio Bremen Fernsehen

Bremen (ots)

"Ich glaub es geht schon wieder los", "Santa Maria" und "Joana" - mitsingen erlaubt! Für Ohrwurm-Garantie hat Roland Kaiser schon seit den 1980er Jahren gesorgt. Ihm ist es jedoch gelungen, seine Popularität und Hitgarantie bis heute aufrechtzuerhalten - und sogar noch zu steigern. Bis heute haben mehr als eine halbe Million Menschen mit ihm bei der "Kaisermania" vor beeindruckender Kulisse in Dresden ein Musik-Spektakel gefeiert. Der gebürtige Berliner, den die taz einst als "Philosoph gefangen im Körper eines Schlagersängers" bezeichnete, feiert in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag. Bei 3nach9 berichtet er nicht nur über die Sonnenseiten seines Lebens, sondern auch, wie ihn eine Lungentransplantation vor zwölf Jahren überleben ließ.

Außerdem begrüßen Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo bei 3nach9 am Freitag, 14. Januar, um 22 Uhr im NDR/Radio Bremen Fernsehen folgende weitere Gäste:

Katarina Witt

Es gibt viele Superlative, die man mit dem Namen Katarina Witt verbindet: Zweifache Olympiasiegerin, vierfache Weltmeisterin, sechsfache Europameisterin und acht Mal nationale Meisterin ist sie während ihre aktiven Eiskunstlaufkarriere geworden. Doch auch danach handelt Katarina Witt stets nach ihrem Motto: "Man sollte sich niemals auf seinen Lorbeeren ausruhen!" Als Sportstudio-Inhaberin setzt sich vehement für den Freizeit- und Gesundheitssport ein. Über die Leistungsbereitschaft nachfolgender Generationen und die Wichtigkeit von Publikum für aktive Athleten berichtet die ARD-Expertin der Olympischen Spiele von Peking im Januar bei 3nach9.

Philipp Hochmair

Als Kind war sein Berufswunsch, Bauer in Oberösterreich zu werden. Irgendwie kam ihm sein Schauspieltalent dazwischen: Philipp Hochmair wird von seinem Kollegium auch als "Bühnentriebtäter", "Theaterpopstar" oder "Körperterrorist" bezeichnet. Oder man sagt auf norddeutsche Art: Guter Typ - vergisst man nicht! Er zeigt sein preisdekoriertes Können am Burgtheater in Wien, dem Thalia Theater in Hamburg, als "Jedermann" oder in den Erfolgsformaten "Vorstadtweiber" und "Charité". Auch musikalisch hat der Österreicher einiges zu bieten: Warum seine Band "Die Elektrohand Gottes" heißt, welche Verbindung er zu Helmut Schmidt und dessen Kanzlerbungalow hatte und über sein neuestes Filmprojekt "Die Wannseekonferenz" berichtet Philipp Hochmair bei 3nach9.

Leontine von Schmettow

Ob sie sich mit Kaisern auskennt, wird 3nach9 nachfragen. Wenn es jedoch um Königshäuser geht, macht Leontine von Schmettow niemand etwas vor. Die Journalistin und ARD-Adelsexpertin berichtet mit großer Leidenschaft über die royalen Familien dieser Welt. Sie ermöglicht den Zusehenden einen Blick hinter die Kulissen, die normalerweise für viele verschlossen sind. Anfang des Jahres richtete sich die Aufmerksamkeit auf das britische Königshaus: Das 70. Thronjubiläum von Elisabeth II. steht kurz bevor. Die britische Monarchin ist damit das derzeit am längsten amtierende Staatsoberhaupt der Welt. Ob dies ein Grund zum Feiern ist oder das angespannte Verhältnis zwischen William und Harry und der Skandal um Prinz Andrew der Königin die Stimmung vermasselt, berichtet Leontine von Schmettow bei 3nach9.

Ricardo Lange

Er ist zum Gesicht für die prekären Arbeitsbedingungen in der Pflege geworden: Ricardo Lange. "Ich bin Krankenpfleger, und meine Expertise liegt darin, mich um schwerkranke Patienten zu kümmern", so beschreibt der Berliner sich selbst. Deutschlandweite Berühmtheit erlangt er, als er von Gesundheitsminister Jens Spahn zur Bundespressekonferenz eingeladen wird und dort über den Krankenhausalltag berichtet: Über die katastrophalen Arbeitsbedingungen, die permanenten körperlichen und emotionalen Überlastung und über das sichere Gefühl, dass sich die Politik nicht wirklich dafür interessiert. Ist sein Appell gehört worden? Liebt er seinen Beruf noch immer oder leidet er mehr an ihm? Über den Wert von Pflege und welche Schritte jetzt dringend gegangen werden müssen, berichtet Ricardo Lange bei 3nach9.

Katrin Hinrichs

Sex ist das Spiegelbild einer Beziehung, sagt die klinische Sexologin Katrin Hinrichs. In ihrer Hamburger Praxis behandelt sie Lustlosigkeit, Erektionsstörungen und Orgasmusprobleme. Sie ist davon überzeugt, dass ein erfülltes Liebesleben nichts mit dem Alter zu tun hat und vermittelt Paaren, wie sie ihre Sexualität auch nach vielen Ehejahren neu entdecken können. Wie sich Pornokonsum auf die sexuelle Prägung auswirkt, warum der Aufklärungsunterricht in Schulen reformiert werden sollte und wie sich die Corona-Pandemie auf das Beziehungsleben ausgewirkt, erzählt die Sexualtherapeutin bei 3nach9.

Erstsendung auf NDR/RB-Fernsehen und hr-Fernsehen

Original-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuell