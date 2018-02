Gold-Olympioniken Mariama Jamanka und Lisa Buckwitz zu Gast in der Radio Bremen-Talkshow 3nach9 am 2. März um 22 Uhr im NDR/RB-Fernsehen

Bremen (ots) - Drei Minuten, 22 Sekunden und 45 Hundertstel haben im südkoreanischen Pyeongchang das Leben dieser beiden gravierend verändert. Am Ende einer rasanten Fahrt im Zweierbob hieß es für Bobpilotin Mariama Jamanka und ihre Anschieberin Lisa Buckwitz Gold! Warum sie warme Temperaturen eigentlich den kalten vorziehen und welche Eindrücke sie von den Olympischen Spielen mitbringen, erzählen die Olympiasiegerinnen in der Radio Bremen-Talkshow 3nach9 am Freitag, 2. März 2018, 22.00-24.00 Uhr, im NDR/RB-Fernsehen.

Außerdem begrüßen Giovanni di Lorenzo und Judith Rakers am Freitag folgende Gäste: den Politiker Dr. Robert Habeck, den Schauspieler Jürgen Tarrach, den Moderator Frank Plasberg, den Anti-Mobbing-Coach Carsten Stahl, die Kochbuchautorin Nadia Damaso und die ehemalige Gladbeck-Geisel Johnny Bastiampillai.

Robert Habeck

Der schleswig-holsteinische Minister Robert Habeck hat sich viel vorgenommen. Der Flensburger kandidiert als Vorsitzender der Grünen. Wie der promovierte Philosoph und Schriftsteller es schaffen will die Partei bundesweit nach vorne zu bringen, erzählt er bei 3nach9.

Jürgen Tarrach

Jürgen Tarrach gehört zu den markantesten Schauspielern Deutschlands. Für seine Rollen bekam der Berliner viel Lob und Anerkennung. Ob es ihn stört, dass er häufig als gebrochener Held oder sympathischer Versager zu sehen ist, verrät er bei 3nach9.

Frank Plasberg

Seit 17 Jahren befragt der Journalist Frank Plasberg die Gäste seiner Talkshow hart, aber fair. Im Sommer 1988 arbeitete der damals 31-Jährige unter anderem als Radioreporter und berichtete aus der Kölner Fußgängerzone vom Gladbecker Geiseldrama. Sein Interview mit dem Geiselnehmer Hans-Jürgen Rösner wurde nie gesendet. Warum er froh darüber ist, wie er sein Verhalten heute bewertet und welche Chancen er der neuen Bundesregierung gibt, erzählt er bei 3nach9.

Johnny Bastiampillai

Vor fast 30 Jahren hielt das Gladbecker Geiseldrama die Republik über drei Tage in Atem: Im August 1988 überfielen Dieter Degowski und Hans-Jürgen Rösner zunächst eine Bank im nordrhein-westfälischen Gladbeck, nahmen anschließend einen voll besetzten Linienbus in Bremen-Huckelriede in ihre Gewalt, bevor sie mit zwei gekidnappten Frauen ihre Flucht fortsetzten. Das Drama endete am 18. August 1988 - zwei Geiseln und ein Polizist verloren ihr Leben. Das Erste erinnert am 7. und 8. März mit einem zweiteiligen Spielfilm und einer Dokumentation an die damaligen Geschehnisse. Was aber wurde aus den weiteren Opfern dieser Tragödie? Johnny Bastiampillai saß als Siebenjähriger in dem gekaperten Bus. Bei 3nach9 berichtet er erstmals von seinen Erinnerungen und welche Auswirkungen dieses Ereignis bis heute auf sein Leben hat.

Nadia Damaso

Sie ist 21 Jahre jung, erfolgreiche Kochbuchautorin und kommt aus dem Engadin: Nadia Damaso. Schon ihr erstes Buch war ein Bestseller, jetzt hat die 21-jährige Schweizerin nachgelegt: Insgesamt elf Länder hat sie bereist und sich von der dortigen Küche inspirieren lassen. Wie es ist, Meerschweinchen zu essen und in einem Steinhaus auf Feuer zu kochen, erzählt sie bei 3nach9.

Carsten Stahl

500.000 Kinder werden jährlich gemobbt oder mobben. Für Carsten Stahl sind diese Zahlen schwer zu ertragen. Der Berliner hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, sich für die Schwächeren stark zu machen. Mit seiner Stiftung "CAMP STAHL" ist der Anti-Mobbing-Coach deutschlandweit erfolgreich im Einsatz.

