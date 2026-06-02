Alvarez & Marsal

Alvarez & Marsal verstärkt Financial Services Industry Group mit Alexander Peitsch als Managing Director

München (ots)

A&M gewinnt erfahrenen Experten für Corporate und Institutional Banking, Transformation sowie Risiko- und Compliance-Management

Alexander Peitsch bringt langjährige internationale Erfahrung an der Schnittstelle von Strategie, Transformation und Umsetzung mit

Das weltweit tätige strategische Beratungsunternehmen Alvarez & Marsal (A&M) baut sein Financial Services Industry (FSI)-Team in Deutschland weiter aus und ernennt Alexander Peitsch zum Managing Director. Mit diesem Neuzugang stärkt A&M seine Expertise in den Bereichen Corporate und Institutional Banking, Operating Model Transformation sowie Risiko- und Compliance-Transformation.

Alexander Peitsch verfügt über langjährige internationale Erfahrung in der Beratung von Banken und Finanzinstituten. Sein Schwerpunkt liegt auf der Transformation von Corporate- und Institutional-Banking-Plattformen sowie der strategischen und operativen Weiterentwicklung von Risiko- und Compliance-Organisationen. Dabei begleitet er Finanzinstitute insbesondere bei komplexen Transformationsvorhaben an der Schnittstelle von Strategie und Umsetzung.

Vor seinem Wechsel zu Alvarez & Marsal war Alexander Peitsch zuletzt Partner bei Oliver Wyman und dort auf Corporate und Institutional Banking sowie Transformations- und Strategieprojekte für internationale Banken spezialisiert. Er beriet Finanzdienstleister unter anderem bei der Neuausrichtung von Operating Models, der Vereinfachung von Kontroll- und Governance-Strukturen sowie der Umsetzung regulatorischer und strategischer Transformationsprogramme.

Fokus auf Transformation und operative Umsetzung

Die Finanzbranche steht derzeit vor tiefgreifenden Veränderungen. Technologischer Wandel, KI-getriebene Geschäftsmodelle, zunehmender Wettbewerbsdruck, ein dynamischerer M&A-Markt sowie steigende regulatorische Anforderungen verändern Geschäfts- und Betriebsmodelle grundlegend. Gleichzeitig gewinnt die Fähigkeit zur operativen Umsetzung zunehmend an Bedeutung.

"Finanzinstitute stehen heute vor der Herausforderung, strategische Transformationen unter hohem regulatorischem und operativem Druck erfolgreich umzusetzen. Entscheidend ist dabei nicht nur die richtige strategische Zielsetzung, sondern vor allem die Fähigkeit, Veränderungen organisationsübergreifend zu beschleunigen, effektiv zu steuern und nachhaltig zu verankern", kommentiert Alexander Peitsch seine neue Aufgabe. "Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unserem Team und Kunden an einigen der aktuell wichtigsten Transformationsthemen der Branche zu arbeiten und das Wachstum von Alvarez & Marsal in diesem Bereich weiter mitzugestalten."

Ausbau der Financial-Services-Expertise in Deutschland

Mit Alexander Peitsch baut A&M seine Kapazitäten im Bereich Financial Services weiter aus. Der Fokus liegt insbesondere auf der Unterstützung von Banken und Finanzinstituten bei strategischen Transformationen, Operating-Model-Optimierungen, Risiko- und Compliance-Transformationen sowie nachhaltigen Performance-Verbesserungen.

Bildmaterial finden Sie hier.

Über Alvarez & Marsal

Alvarez & Marsal zählt seit seiner Gründung im Jahr 1983 zu den weltweit führenden Unternehmensberatungen. Das Unternehmen genießt insbesondere für seine Expertise in den Bereichen Leadership, Strategie, Ergebnisverantwortung und Umsetzung höchstes Renommee.

Das Leistungsspektrum von Alvarez & Marsal umfasst Unternehmensberatung, Services zur Optimierung der Geschäftsentwicklung sowie Turnaround-Management - stets mit praxisnahen, auf die individuellen Anforderungen jedes Mandantenzugeschnittenen Lösungen. Gestützt auf ein globales Netzwerkerfahrener Industrieexperten, hochkarätiger und erfahrenden Beraterinnen und Berater - viele mit Board-Level Erfahrung -unterstützt Alvarez & Marsal Unternehmen, Vorstände, Private-Equity-Gesellschaften, Anwaltskanzleien und staatliche Institutionen dabei, Transformationsprozesse zu gestalten, Risiken zu reduzieren und in jeder Wachstumsphase nachhaltigen Wert zu generieren.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.germany-alvarezandmarsal.com/de

Folgen Sie uns auf LinkedIn, auf X und auf Facebook.

Original-Content von: Alvarez & Marsal, übermittelt durch news aktuell