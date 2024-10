Alvarez & Marsal

Die Global Transaction Advisory Group von Alvarez & Marsal ist der wachsenden Nachfrage in EMEA voraus und baut sein Führungsteam weiter aus

Mit der Ernennung von Sébastien Catteau und Nigel Hinchliffe zu Managing Directors baut A&M seine fachliche und branchenspezifische Expertise in der Region aus.

Die Alvarez & Marsal (A&M) Global Transaction Advisory Group (Global TAG) des weltweit führenden Beratungsunternehmens hat Sébastien Catteau in München und Nigel Hinchliffe in Manchester zu Managing Directors ernannt, und baut damit seine Transaktionsberatungskapazitäten und Branchenexpertise in der Region EMEA weiter aus.

Sébastien Catteau war 15 Jahre lang im Transaktionsberatungsteam von Deloitte in München tätig und war zuletzt als Director bei EOS Partners für die Wertschöpfung des Portfolios und die Post-Merger-Integration verantwortlich. Er ist spezialisiert auf die Beratung von Private-Equity- sowie strategischen Investoren in verschiedenen Sektoren, darunter Software, Technologie, Ingenieurwesen, professionelle Dienstleistungen und Gesundheitswesen. Im Bereich der Financial Due Diligence (FDD) bringt er Expertise sowohl auf der Kauf- als auch der Verkaufsseite mit.

In seiner neuen Funktion wird Herr Catteau das Angebot von Global TAG in der EMEA-Region und die gesamteuropäische Perspektive weiter stärken. Er wird Kunden durch die zunehmende grenzüberschreitende Komplexität führen und basierend auf Datenanalysen und Digitalisierung Strategien und Zeitpläne für die Vorbereitung von Exits optimieren.

Nigel Hinchliffe leitete früher das Transaktionsberatungsteam von KPMG in Manchester und war Co-Lead der britischen Wett- und Glücksspielabteilung von KPMG. Er bringt 20 Jahre Erfahrung im Bereich M&A mit und ist auf Financial Due Diligence (FDD) auf der Kauf- und Verkaufsseite spezialisiert. In den letzten Jahren hat er bei einer Reihe großer europäischer B2C-Fusionen in diesem Sektor erfolgreich beraten.

In seiner Funktion wird Herr Hinchliffe das bestehende Wett- und Glücksspielangebot von A&M in der gesamten EMEA-Region erweitern. Nachdem er vier Jahre lang in der Unternehmensentwicklungsabteilung eines FTSE100-Glücksspielunternehmens tätig war, ist er bestens aufgestellt, Kunden während des gesamten Geschäftszyklus Einblicke auf Branchenebene zu bieten.

Paul Aversano, Managing Director und Global Practice Leader von Global TAG bei A&M sagt: "Unser kontinuierliches Wachstum konzentriert sich auf die strategische Investition in Talente und die Nutzung der integrierten Plattform von A&M, um Herausforderungen im gesamten Transaktionslebenszyklus zu lösen. Wir halten nicht nur mit der Marktnachfrage Schritt, sondern bleiben ihr sogar mehrere Schritte voraus. Die Erfahrung und Branchenkenntnisse von Sébastien und Nigel spiegeln unsere strategische Sicht auf den EMEA-Markt wider."

Managing Director und Co-Leader der EMEA TAG Practice, Philip Mitchell, fügt hinzu: "Wir investieren in die gesamte EMEA-Region und erweitern unser mehrsprachiges Angebot sowie unsere gesamteuropäische Perspektive, um Kunden dabei zu helfen, grenzüberschreitende Komplexitäten zu entwirren und Chancen zu erkennen. Sébastien, Nigel und das Team bringen die entscheidende Branchenerfahrung mit, auf die sich die Kunden bei ihren Beratern verlassen können."

Neben Herrn Catteau verstärken Senior Director Ilya Zvyagintsev, der bisher bei Deloitte tätig war, sowie ein wachsendes, internationales Team mit jahrzehntelanger Erfahrung in den Bereichen Financial Due Diligence und IPO-Unterstützung das Global TAG-Team.

Herr Hinchliffe wird von Director Connor Sheridan-Ross unterstützt, der zuvor bei KPMG tätig war und über 10 Jahre Erfahrung auf der Kauf- und Verkaufsseite verfügt. Sowohl die Rolle von Herrn Hinchliffe als auch die von Herrn Sheridan-Ross ergänzen die Position des kürzlich eingestellten Geschäftsführers Adam Rivers und sind Teil des Aufbaus von A&M hin zu einem umfassenden Angebot an Due-Diligence-Dienstleistungen für den globalen Wett- und Glücksspielsektor.

Sébastien Catteau merkt an: "Der Markt erkennt zunehmend, dass Entscheidungen zur Exit-Readiness - ob auf lokaler, regionaler oder internationaler Ebene - datengesteuert sein müssen. Der integrierte grenzüberschreitende Ansatz und die schnelle Markteinführung von A&M helfen Kunden, aufkommende Chancen in der gesamten EMEA-Region zu nutzen."

Nigel Hinchliffe fügt hinzu: "Das globale Netzwerk von Branchenexperten von A&M und die bewährten FDD-Fähigkeiten von Global TAG sind die perfekte Plattform für unsere umfassende Wett- und Glücksspielpraxis. Unsere Unabhängigkeit von Audit-Konflikten, unsere Branchenerfahrung und unsere globale Vernetzung machen das Due-Diligence-Team zum flexibelsten und kompetentesten der Branche."

Über Alvarez & Marsal

Unternehmen, Investoren und öffentliche Institutionen auf der ganzen Welt wenden sich an Alvarez & Marsal (A&M), wenn es um Leadership, Umsetzung und messbare Ergebnisse geht. A&M ist ein weltweit führendes Beratungsunternehmen, das sich auf Business Consulting, Verbesserung der Unternehmensleistung, Due Diligence und Turnaround-Management konzentriert. Wenn herkömmliche Ansätze nicht mehr ausreichen, um Veränderungen herbeizuführen, suchen Kunden unser umfassendes Fachwissen und unsere Fähigkeit, praktische Lösungen für ihre einzigartigen Probleme zu finden.

Mit über 10.000 Mitarbeitern auf sechs Kontinenten liefern wir konkrete Resultate für Unternehmen, Verwaltungsräte, Gläubiger, Private-Equity-Firmen, Anwaltskanzleien und Regierungsbehörden, die vor komplexen Herausforderungen stehen. Wir sind erfahrene und erstklassige Berater, ehemalige Regulierer und Industrievertreter, die sich gemeinsam dafür einsetzen, dass unsere Kunden wissen, was wirklich notwendig ist, um Wandel in einen strategischen Unternehmenswert zu verwandeln, Risiken zu managen und in jeder Wachstumsphase Werte zu erschließen.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie AlvarezandMarsal.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und Facebook.

Über Alvarez & Marsal Global Transaction Advisory Group

Die Global Transaction Advisory Group von A&M bietet Investoren und Kreditgebern die Antworten, die sie benötigen, um Geschäfte abzuschließen. Wir kombinieren die umfassenden operativen, branchenspezifischen und funktionalen Ressourcen unseres Unternehmens mit Finanzbuchhaltungs- und Steuerexpertise auf dem Niveau der Big Four, um die wichtigsten Faktoren für den Geschäftsabschluss zu bewerten und uns auf die Ursache kritischer Probleme bei Geschäftsabschlüssen zu konzentrieren. Als größtes Beratungsunternehmen für Transaktionen außerhalb der Big Four unterstützen unsere globalen integrierten Teams Privatinvestoren, Staatsfonds, Family Offices und Hedgefonds sowie Unternehmenskäufer dabei, über den gesamten Investitionszyklus hinweg Werte zu erschließen.

Die Global Transaction Advisory Group des Unternehmens umfasst über 1.000 Fachleute in 40 Niederlassungen weltweit. Unser globales Team verfügt über umfassende Branchenkenntnisse in verschiedenen Sektoren und ist frei von prüfungsbedingten Interessenkonflikten.

