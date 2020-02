DoldeMedien Verlag GmbH

Achtung "Vorfahrt": Podcast für die Caravaning-Welt gestartet

Stuttgart (ots)

"Vorfahrt" heißt der neue Podcast von Reisemobil International sowie Caravaning Insights. Ab sofort veröffentlicht der DoldeMedien Verlag jeden Mittwoch eine weitere Folge mit interessanten Menschen aus der Caravaning- und Camping-Welt. Erste Gesprächspartner waren Lena Stoffel und Aline Bock vom Sunlight Factory Team.

Die Reisebranche hat bereits unzählige Podcasts ebenso die Pkw- und Nutzfahrzeugbranche - nun hat auch die Caravaning-Branche ihren eigenen Podcast. Der DoldeMedien Verlag startete am 5. Februar 2020 seine erste Folge "Vorfahrt" - der Podcast der Zeitschrift Reisemobil International und des Branchen-Onlineportals Caravaning Insights.

Ab sofort erscheinen wöchentlich neue Folgen mit Gesprächen interessanter Köpfe aus der Welt von Reisemobilen, Caravans und Camping. Dazu interviewen Redakteure und Redakteurinnen der Zeitschrift Reisemobil International Abenteurer ebenso wie Firmenchefs, Selbstausbauer und Verbandsvertreter.

In der ersten Folge kommen Lena Stoffel und Aline Bock aus dem Sunlight Factory Team zu Wort. Die Ex-Profi-Wintersportlerinnen sind seit etwa 10 Jahren als Markenbotschafterinnen für Sunlight vor allem im Norden Europas unterwegs. Ihre Erlebnisse im Reisemobil dokumentieren sie in Filmen. Im Podcast erzählen sie, wie die Zusammenarbeit mit Sunlight zustande kam, welche Rolle das Wohnmobil in ihrem aktiven Lebensstil spielt und in welchen Momenten die Stimmung zwischen den Freundinnen doch mal kippt.

Gäste der nächsten Wochen werden unter anderem Joey Kelly sein, der über seine Zeit als Mitglied in der Kelly-Family spricht sowie über seine Reise im T1 von Berlin nach Peking; außerdem erzählt Susanne Moser von Moser Camping, wie das Wohnmobil von den USA nach Deutschland kam, und den Boom der Camping-Brache erklärt Christian Günther vom Bundesverband der Campingwirtschaft in Deutschland (BVCD). Seien Sie gespannt!

Die neuen Podcast-Folgen werden jeweils mittwochs ab 6 Uhr verfügbar sein. Abrufbar ist "Vorfahrt" auf allen bekannten Podcast-Portalen, wie Spotify, Apple Podcasts und Deezer sowie auf den Webseiten von Reisemobil International und Caravaning Insights.

"Vorfahrt" ist ein Angebot des Stuttgarter DoldeMedien Verlags, der seit 1989 zu den führenden Zeitschriftenverlagen beim Thema mobile und aktive Freizeit zählt. Zu den hochwertigen Publikationen zählen u.a. die Magazine "Reisemobil International" und "Camping, Cars & Caravans" für Reisemobilisten und Wohnwagen-Fans sowie die Zeitschrift "CamperVans" für alle Kastenwagen-Freunde. DoldeMedien ist eine Tochtergesellschaft der internationalen Mediengruppe FORUM Media Group GmbH.

https://www.reisemobil-international.de

https://www.caravaning-insights.de

Pressekontakt:

DoldeMedien Verlag GmbH

Astrid Lang

Online-Projektmanagement

Naststraße 19 B

70376 Stuttgart

Telefon +49-711 33 549 303

astrid.lang@doldemedien.de

Original-Content von: DoldeMedien Verlag GmbH, übermittelt durch news aktuell