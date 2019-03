eat healthy ist jetzt FOOD FORUM - Wissen statt Fake News über gesunde Ernährung

DoldeMedien Verlag GmbH

FOOD FORUM "Ernährung & Gesundheit" heißt das neue Wissensmagazin aus dem Stuttgarter DoldeMedien Verlag, das sich ganzheitlich um gesundes Essen für Körper und Psyche dreht. Seit 26. März ist es am Kiosk und erscheint 2019 insgesamt viermal - mit dem Ziel, Ernährung, Bewegung und mentale Entspannung täglich in Balance zu bringen.

"Essen ist in aller Munde, das Ess-Wissen in den Köpfen eher halbherzig als ganzheitlich. Es gibt unendlich viele Fake News und Trends-Foods, die eher auf Glauben als auf Wissen basieren", sagt FOOD FORUM-Chefredakteurin Christine Felsinger, gleichzeitig Leitung "Produkte" bei DoldeMedien. "Deshalb haben wir unser 2014 gelaunchtes Rezeptmagazin "eat healthy" weiter entwickelt zu einem Wissensmagazin, das die faszinierenden Zusammenhänge zwischen Ernährung, gesundem Organismus und stabiler Psyche kompetent beleuchtet, die wichtigsten Food-Trends bewertet und wirksame Ernährungskonzepte vorstellt."

Das geschieht durch ein Autoren-Board an Professoren, Experten und Testern aus Ernährungs- und Bewegungswissenschaft, Medizin, Naturheilkunde und Psychologie, so dass FOOD FORUM "Ernährung & Gesundheit" den Informationsbedarf einer wissbegierigen und anspruchsvollen Zielgruppe von B2C bis B2B deckt. Olympiasieger und Coach Matthias Steiner, selbst Diabetiker, und die Dermatologin und Darm-Expertin Dr. Yael Adler erzählen in Service-Kolumnen aus ihrer Praxis; Klinik-Ärzte wie Siegfried Bäumler, Spezialist für Heilfasten der Buchinger-Klinik Bodensee, steuern Erfahrungen und Rezepte bei.

In der ersten Ausgabe startet eine vierteilige Serie über die gesündeste Ernährung für jeden Typ von Basisch Essen über Intervallfasten und Low Carb bis Zuckerfrei.

Außerdem in der März-Ausgabe: + Länger leben: Fit-Food für den Darm als neue Anti-Aging-Strategie + Detoxen mit Naturheilpflanzen für den sanften Body Reset + Vitalstoffe gegen Frühjahrsmüdigkeit + Schlank beginnt im Kopf: Intuitive Ernährung + Welche Ernährung gegen Allergien hilft + Low Carb + High Fibre: Die neue Ballaststoff-Diät + Zucker-Alternativen im Test

FOOD FORUM "Ernährung & Gesundheit" erscheint in vergrößertem Magazin-Format mit hochwertiger Optik und 100 Seiten Umfang zum Preis von 4,90.- Euro.

