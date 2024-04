ARKADIA Management Consultants GmbH

Alexander Kotthaus wird neuer Partner bei ARKADIA Management Consultants GmbH

Köln (ots)

Zum 15-jährigen Firmenjubiläum stellt ARKADIA die Weichen für ein kontinuierliches Wachstum und den Ausbau der Financial Services Sparte.

Die Kölner Unternehmensberatung ARKADIA Management Consultants GmbH gibt heute bekannt, dass sie ihren Partnerkreis erweitert, um das anhaltende Wachstum zu unterstützen und gleichzeitig das Führungsteam für zukünftige Herausforderungen zu stärken. Als neuer Partner tritt Alexander Kotthaus dem Unternehmen mit Wirkung zum 1. April 2024 bei und kehrt nach seinem Ersteinstieg vor 15 Jahren zurück. Nach 10 Jahren Tätigkeit für andere Beratungsunternehmen, ist seine Rückkehr "wie nach Hause zu kommen", so Kotthaus.

"Alexander Kotthaus' Aufnahme in den Partnerkreis ist ein bedeutender Schritt für unser Unternehmen", sagt Markus Stratmann, Gründer und Geschäftsführer von ARKADIA. "Seine langjährige Geschichte bei ARKADIA und sein herausragender Beitrag zur kulturellen Identität und zum Erfolg des Unternehmens machen ihn zu einer idealen Ergänzung für unser Führungsteam."

Als erfahrener Experte für Digitalisierung und Finanzdienstleistungen wird Alexander Kotthaus eine Schlüsselrolle dabei spielen, die Beratungsleistungen der ARKADIA Management Consultants GmbH im Bereich Financial Services weiter zu stärken. Sein tiefes Verständnis für die Branche und seine bewährte Erfolgsbilanz werden dazu beitragen, das Unternehmen auf seinem Kurs des kontinuierlichen Wachstums zu unterstützen und das Engagement für Exzellenz und Kundenzufriedenheit weiter unterstreichen.

Über ARKADIA Management Consultants GmbH

Die Kölner Unternehmensberatung ARKADIA Management Consultants GmbH zeichnet sich mit rund 20 Consultants durch vielfältige fachliche Expertise und Branchenkenntnisse aus. In den vergangenen 15 Jahren hat sich ARKADIA fest in der Berater-Branche etabliert, indem das Unternehmen Umsetzungsprojekte nicht nur initiiert, sondern auch konsequent zum Abschluss bringt. Die Stärke des Unternehmens liegt dabei in der Implementierung von Strategien, die durch eine zielgerichtete und ergebnisorientierte Projektumsetzung zu messbarem Erfolg führen. Der Erfolg von ARKADIA basiert auf der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit ihren Kunden in den Branchen Financial Services, Telecommunications sowie im Public Sector. Zu ihren Kunden zählt ARKADIA neben DAX30-Unternehmen auch namhafte mittelständische Unternehmen.

Weitere Informationen über ARKADIA Management Consultants GmbH finden Sie unter www.arkadia.de.

