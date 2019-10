mobilejob

Gute Nachricht für alle Arbeitgeber, die nichtakademische Arbeitskräfte suchen: Mit blauesBrett.com startet ab sofort die erste Online-Jobbörse, die sich rein auf den Blue-Collar-Arbeitsmarkt konzentriert. Schon zu Beginn des neuen Angebotes sind mehrere Tausend Stellenanzeigen für Arbeitnehmer aus dem gewerblichen Arbeitsmarkt verfügbar. Als Betreiber des neuen Portals kooperieren zwei der erfahrensten Recruitingspezialisten für das Blue-Collar-Segment: mobileJob, seit 2014 einer der erfolgreichsten Recruiting-Anbieter in der Blue-Collar-Mitarbeitersuche sowie Jobufo, der Spezialist für den modernen Bewerbungsprozess von Azubis und Berufseinsteigern. Der Bedarf für das Angebot ist groß. Arbeitsmarktexperten beziffern den Anteil von nichtakademischen Kandidaten am gesamten Kandidatenmarkt mit mehr als 80 Prozent.

"blauesBrett.com ist mit dem Startschuss die größte dedizierte Online-Jobbörse für den Blue-Collar-Bereich. Mit 20.000 Stellen sendet sie ein klares Signal. Die Jobbörsen der Zukunft sind integriert in eine neue Recruitingwelt, die von Angeboten wie Google for Jobs oder Facebook-Jobs dominiert wird und in diesem Kontext neue Preismodelle und Bewerbungsprozesse berücksichtigt. Das greifen wir mit unserem neuen Angebot auf und schaffen so die erste Anlaufstelle für Arbeitgeber, die Mitarbeiter ohne akademische Ausbildung suchen," so Steffen Manes, Geschäftsführer von mobileJob und als solcher seit Jahren profunder Kenner des Blue-Collar-Arbeitsmarktes.

Große Nachfrage nach Blue-Collar-Arbeitskräften

Der oft bemühte Fachkräftemangel hat den nichtakademischen Arbeitsmarkt längst erreicht. Arbeitskräfte für die Logistik, die Pflege oder das Handwerk werden von Arbeitgebern ebenso händeringend gesucht wie Mitarbeiter in der Industrie, der Gastronomie oder der Call Center Branche. Gemäß des DEKRA Arbeitsmarkt-Report 2019 kommen sechs der zehn am häufigsten gesuchten Berufe aus dem Blue-Collar-Segment. Während aber konventionelle Jobbörsen wie StepStone oder Monster vor allem Akademiker wie Fach- und Führungskräfte adressieren, fehlte bis heute ein starkes Angebot für die Mehrheit der Jobinteressierten in Deutschland. Diese Flaute beenden mobileJob und Jobufo nun mit blauesBrett.com.

"Um mehr und bessere Bewerber zu bekommen, muss man sich in die Kandidaten versetzen. Diese wollen sich schnell, einfach und mobil bewerben. Indem wir die Technik von Jobufo und mobileJob vereinen, entstehen mehr qualifizierte Bewerbungen für Unternehmen. Und die Kandidaten haben einen unkomplizierten Bewerbungsprozess. So bringen wir Unternehmen und Bewerber auf "blauesBrett.com" wieder zusammen." so Thomas Paucker, CEO von Jobufo.

Programmatic Advertising für eine optimale qualitative Reichweite

Die neue Jobbörse ist komplett auf die Bedürfnisse der nichtakademischen Kandidatengruppe ausgerichtet - von der Integration eines einfachen und mobilen Bewerbungsprozesses bis hin zur einer gemeinsam mit Jobsuchern entwickelten übersichtlichen Darstellung der individuellen Vakanzen. Arbeitgeber profitieren auf der anderen Seite von einer starken Vermarktungsstrategie für ihre Stellen, die ihnen die Reichweite und Zielgruppengenauigkeit garantiert, die sie brauchen, um immer schwerer zu findende Kandidaten zu adressieren. "Damit die suchenden Arbeitgeber die bestmögliche Reichweite für ihre Stellenanzeigen erreichen, setzen wir bei der Vermarktung der Jobs, die auf blauesBrett.com erscheinen, auf automatisiertes Online-Marketing wie Programmatic Advertising, basierend auf einer automatisierten intelligenten Lösung, die die richtige Kanalaussteuerung für die Arbeitgeber übernimmt. Dabei werden klassische Kanäle wie Suchmaschinen und neue Recruiting Kanäle wie Social Media gleichermaßen automatisch und optimal auf die Bedürfnisse der Zielgruppe angepasst und ausgespielt," erläutert Manes.

Über mobileJob.com

mobileJob ist der Recruiting-Spezialist für den Blue-Collar-Arbeitsmarkt. Im Rahmen des Jobbörsen-Kompass, einer Dauerumfrage von Bewerbern und Arbeitgebern, die mittlerweile mehr als 40.000 Bewertungen ausweist, erreichte mobileJob.com in den Jahren 2017 und 2018 zum jeweiligen Stichtag in der Kategorie "Spezialisten-Jobbörsen" die jeweils beste Platzierung unter den ausschließlich auf den Bereich Blue-Collar spezialisierten Jobbörsen (2018: Platz 3; 2017: Platz 6). Zudem verzeichnet mobileJob mit einer Weiterempfehlungsquote von 97% den höchsten Wert aller analysierten Jobbörsen. Der mobileJob-Ansatz verändert den konventionellen Bewerbungs- und Recruitingprozess nachhaltig. Dieser kombiniert die direkte Kandidatenansprache über soziale Kanäle, auf denen Stellenanzeigen die höchste Sichtbarkeit erreichen, mit einer von Zeit, Ort und Gerät unabhängigen Abwicklung des gesamten Bewerbungsprozesses. Derzeit vertrauen bereits mehr als 3.500 Arbeitgeber auf mobileJob.com, wenn es darum geht passende Mitarbeiter in Berufsfeldern wie Pflege, Logistik, Handel, Gastronomie, Produktion, Industrie oder Call Center zu finden. Dabei profitieren sie unter anderem von dem tiefgreifenden Zielgruppen-Know-how, das mobileJob als Anbieter für den nichtakademischen Kandidatenmarkt nicht zuletzt auch durch zahlreiche Marktforschungsprojekte vorantreibt. Das Ziel: eine jederzeit punktgenaue Ansprache qualifizierter Kandidaten, die immer genau deren Erwartungshaltung zu Jobsuche und Berufsplanung bedient.

Über Jobufo

Jobufo vereinfacht den Bewerbungsprozess, optimiert die Kommunikation zwischen Bewerber und Arbeitgeber und sorgt so für qualitativ bessere Bewerbungen. Unternehmen erhalten mit der Lösung von Jobufo einen echten, ersten Eindruck potentieller neuer Mitarbeiter. Durch den Einsatz modernster Technologien, ermöglicht Jobufo seinen Nutzern eine personalisierte, moderne Bewerbungslösung - sowohl per App als auch browserbasiert - auf mehr als 140.000 Jobs namhafter Unternehmen wie Edeka, Hugo Boss, Ikea und Nordsee. Jobufo wurde 2016 gegründet und hat seinen Standort in Berlin. Mittlerweile beschäftigt der HR-Experte 40 Mitarbeiter.

