"FitX gibt zurück" schraubt Spendensumme auf insgesamt 175.000 Euro

Zum 10-jährigen Geburtstag unterstützt das Essener Fitness-Unternehmen deutschlandweit Herzensprojekte der eigenen Mitarbeiter / Großes "Tour de X-Spendenevent" für Jedermann am 27. Juli 2019 / FitX-Geschäftsführer Markus Vancraeyenest: "Wollen den Menschen Zugang zu Fitness ermöglichen"

Ein Jahrzehnt FitX - Zeit, Danke zu sagen! Zum 10-jährigen Bestehen im November dieses Jahres hat sich die Fitnessstudiokette FitX aus Essen etwas ganz Besonderes ausgedacht: Unter dem Motto "FitX gibt zurück" wird das 2009 gegründete Unternehmen in den kommenden Monaten zwölf ausgewählte Herzensprojekte von eigenen Mitarbeitern unterstützen und dabei insgesamt rund 72.000 Euro für soziale Zwecke an Spenden zur Verfügung stellen.

Damit nicht genug: Beim deutschlandweiten "Tour de X-Spendenevent" am 27. Juli (11 - 14 Uhr) in allen FitX-Studios können sowohl Mitglieder als auch Nicht-Mitglieder eine Summe von 48.000 Euro auf dem Spinning-Rad für den guten Zweck ´erradeln`.

Bereits zu Beginn des Jahres hatte FitX 25.000 Euro an die "Andreas Gärtner-Stiftung - Hilfe für Menschen mit geistiger Behinderung" gespendet sowie den "Förderverein für den Schulsport e.V." mit 30.000 Euro unterstützt.

FitX wird demnach bis Ende des Jahres eine Gesamtsumme von 175.000 Euro für soziale Zwecke zur Verfügung stellen.

Bereits im Januar hatte das Unternehmen seine Mitarbeiter dazu aufgerufen, im Rahmen von "FitX gibt zurück" Vorschläge für bewegungsfördernde Projekte außerhalb der Studios einzureichen. "Die Teilnahme war überwältigend und wir haben gespürt, wie viel Leidenschaft unsere Mitarbeiter in ihre Vorschläge und deren Umsetzung gesteckt haben. Mit der gleichen Leidenschaft werden wir nun die zwölf Projekte unterstützen und damit sowohl den Menschen als auch unseren Mitarbeitern, die die FitX-Erfolgsgeschichte in den vergangenen Jahren mitgeschrieben haben, etwas zurückgeben", freut sich der neue FitX-Geschäftsführer Markus Vancraeyenest.

Bei den ausgewählten Herzensprojekten von "FitX gibt zurück" reicht die Palette der Unterstützung beispielsweise von der Bereitstellung eines Erlebnis-Parcour für eine Kita in Berlin über den Kauf von Yoga-Equipment für ein integratives Kinderhaus in Essen bis hin zur Übernahme der Reisekosten einer Rollstuhl-Basketballmannschaft aus Lalendorf (Mecklenburg-Vorpommern). Mehr Infos über die einzelnen Projekte: https://www.fitx.de/verantwortung

Eines der ersten Projekte, das im Rahmen von "FitX gibt zurück" unterstützt wurde, war die Anschaffung von speziell angepassten Kleidern für eine Tanzschule für Kinder mit Downsyndrom in Schwerte. "Unser Anspruch ist, möglichst vielen Menschen auch außerhalb unserer Studios Fitness zu ermöglichen. Es ist toll, dass wir bis Ende des Jahres Herzensprojekte in ganz Deutschland aus den verschiedensten Bereichen unterstützen können", sagt Markus Vancraeyenest.

Für alle: Das große "Tour de X-Spendenevent" am 27. Juli 2019

Zum Ende der weltbekannten Tour de France kommen auch die FitX-Mitglieder beim Radeln ins Schwitzen - ebenfalls für den guten Zweck. Beim großen "Tour de X-Spendenevent" am Samstag, 27. Juli (11 - 14 Uhr) in allen FitX-Studios deutschlandweit können auch Nicht-Mitglieder helfen, Gutes zu tun. Und das geht ganz einfach. Nach dem Motto "Du radelst. Wir spenden" ergibt sich die individuelle Spendensumme je nach Länge der Zeit auf dem Spinning-Rad. So sollen am Ende des "Tour de X-Spendenevent" ebenfalls 48.000 Euro als Spendenergebnis stehen.

"Wir alle würden uns freuen, wenn wir so viele Menschen wie möglich in unsere Studios bringen können, die sich für den guten Zweck bewegen", sagt Markus Vancraeyenest. Die am Ende "erradelte" Spendensumme geht ebenfalls an Bewegung fördernde Einrichtungen.

