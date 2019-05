InnoCigs GmbH & Co. KG

E-Zigarette: Wer umsteigt, will keinen Tabak

Hamburg (ots)

97 Prozent der E-Zigarettennutzer kommen von der Tabakzigarette. Nur 12 Prozent wählen tatsächlich ein Tabakaroma. Und das, obwohl ein Großteil der im Mittel 43 Jahre alten Nutzer auf eine langjährige Raucherkarriere zurückblickt. Dies und viele weitere Insights zu den E-Zigaretten Nutzern ermittelte eine Umfrage des E-Zigaretten Unternehmens InnoCigs mit über 5000 Teilnehmern. Der E-Zigaretten Handel wird analoger - und (langsam) weiblicher Noch vor etwa 10 Jahren waren E-Zigaretten ein Nischenprodukt aus den Tiefen des Internets, für das sich hauptsächlich technikaffine Männer interessierten. Heute sind E-Zigaretten Grundlage des stark wachsenden mittelständischen Fachhandels und auf dem Sprung in den Convenientbereich der Kioske, Tankstellen und Supermärkte. Weniger als ein Drittel der von InnoCigs befragten kauft seine -Zigaretten und Liquids heute ausschließlich online. Der Anteil der Männer ist immer noch überwiegend, allerdings lässt sich seit 2015 eine Steigerung von 22 auf immerhin 25 Prozent Frauen unter den Dampfern 2019 feststellen. "Das Kundenfeld hat sich in den letzten Jahre insgesamt gewandelt. Zu uns kommen heute viel mehr Raucher, die einfach eine unkomplizierte Alternative suchen, um von der Tabakzigarette wegzukommen, da sind gerade intuitive Geräte ohne Tasten beliebt, die man wieder auffüllen kann. Die Tech-Community der Ex-Raucher um die komplexeren Geräte gibt es natürlich noch - und wird es auch immer geben - aber sie bilden nicht mehr den überwiegenden Großteil." erklärt Henning Sievers, Geschäftsführer von InnoCigs. Hauptmotivation ist der Umstieg vom Rauchen Tatsächlich ist Faszination an der Technik nur für 6 Prozent der InnoCigs Umfrageteilnehmer die wichtigste Motivation, 2015 war dies noch bei 22 Prozent der Fall. Knapp 80 Prozent wollen 2019 durch die E-Zigarette entweder weniger Rauchen (16%) oder gar nicht mehr (64%), für 2 Prozent ist die Auswahl der Liquidsorten entscheidend. Beliebteste Geschmacksrichtungen für den Liquid-Dampf kommen aus dem Bereich Frucht (63%) und Konfiserie (24%). 6 Prozent der Dampfer nutzen die E-Zigarette mit nikotinfreiem Liquid und knapp drei Viertel (73%) haben ihren Nikotinkonsum mit der E-Zigarette im Laufe der Zeit reduziert. Bildung, Einkommen, Familienstand - E-Zigarettennutzer im Mittel der Bevölkerung 78 Prozent der E-Zigarettennutzer haben einen Realschulabschluss (52%) oder Abitur (26%). Mit einem Viertel bildet die Einkommensgruppe von 2000 EUR bis >3000 EUR netto/monatl. unter den Befragten, gefolgt von 1.500 EUR bis <2000 EUR netto/monatl. (22%) und weniger (ebenfalls 22%). 44 Prozent der Dampfer sind kinderlos und 78 Prozent verheiratet (46%) oder in einer Partnerschaft (33%) lebend. 1,9 Prozent der Gesamtbevölkerung sind laut aktueller DEBRA-Studie E-Zigarettennutzer. Mit der dritten Auflage der Umfrage "Wer sind die Dampfer?" befragte InnoCigs erneut über 5000 E-Zigaretten-Dampfer nach ihren Nutzungsgewohnheiten und -motiven und stellt damit die größte derartige Erhebung im deutschsprachigen Raum. Weiterführende Links DEBRA Studie im Ärzteblatt: Nutzung von Tabak und E-Zigaretten sowie Methoden zur Tabakentwöhnung in Deutschland https://www.aerzteblatt.de/archiv/197190/Nutzung-von-Tabak-und-E-Ziga retten-sowie-Methoden-zur-Tabakentwoehnung-in-Deutschland Bundesgesundheitministerium / Zentrum für Interdisziplinäre Suchtforschung: Konsumgewohnheiten und Motive von E-Zigaretten-Konsumenten in Deutschland - Eine Querschnittsanalyse ht tps://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publika tionen/Drogen_und_Sucht/Berichte/161005_Anlage_5-Abschlussbericht_ZIS .pdf Public Health England: Evidence review of e-cigarettes and heated tobacco products 2018: executive summary https://www.gov.uk/government/publications/e-cigarettes-and-heated-to bacco-products-evidence-review/evidence-review-of-e-cigarettes-and-he ated-tobacco-products-2018-executive-summary Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung 2018 https://www.drogenbeauftragte.de/fileadmin/dateien-dba/Drogenbeauftra gte/Drogen_und_Suchtbericht/pdf/DSB-2018.pdf Die Meldung auf InnoCigs.com https://www.innocigs.com/blog/e-zigaretten-umfrage-2019-wer-sind-die- dampfer/ Über InnoCigs Die InnoCigs GmbH und Co. KG wurde 2011 von drei Branchenexperten gegründet und zählt heute mit über 140 Mitarbeitern in drei Ländern zu den größten E-Zigaretten-Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Der erfolgreiche Großhändler umfasst u. a. die etablierten Marken InnoCigs, SC und Steamax für E-Zigaretten und Zubehör, den Online-Fachhandel www.innocigs.com sowie mehrere Fachgeschäfte in Norddeutschland. Zum Angebot gehören hochwertige E-Zigaretten, passendes Zubehör und Liquids namhafter Hersteller. InnoCigs unterstützt als BfTG-Gründungsmitglied den fachlichen Dialog zu notwendigen Regulierungen und zum gesundheits- sowie wirtschaftspolitischen Potenzial der E-Zigarette. Nähere Informationen finden Sie unter www.innocigs.com.

Pressekontakt:

InnoCigs GmbH & Co. KG

Sonya Herrmann

Telefon: 040 / 228 672 90

Mail: presse@innocigs.com

www.innocigs.com

Original-Content von: InnoCigs GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell