Infomaniak

Infomaniak macht E-Mail-Verschlüsselung für alle Nutzer*innen kostenlos

Bild-Infos

Download

Zürich (ots)

Nach der Lancierung von my kSuite, der kostenlosen Lösung für unabhängige E-Mail-Dienste und einen unabhängigen Online-Arbeitsbereich, erreicht der Schweizer Cloud-Anbieter Infomaniak einen weiteren Meilenstein: Ab sofort ist die Verschlüsselung von E-Mails für alle Nutzer*innen verfügbar. Die Funktion kann beim Versand per Klick aktiviert werden, funktioniert mit jedem E-Mail-Anbieter und ermöglicht den Schutz sensibler Daten (Forschung und Entwicklung, Gesundheit, Finanzen usw.) unter vollständiger Einhaltung des DSG und der DSGVO - und das alles ohne technische Komplexität.

E-Mail-Verschlüsselung für alle: einfach, sicher, 100% Swiss made

Die rund 3 Millionen Nutzer*innen von Infomaniak können ab heute über die Web-Schnittstelle von Infomaniak Mail verschlüsselte E-Mails versenden. Diese zusätzliche Sicherheitsstufe steht allen Nutzer*innen kostenlos zur Verfügung, einschliesslich der vollständig kostenlosen my kSuite-Konten. Letztere bieten eine E-Mail-Adresse mit 20 GB, 15 GB für Dokumente und Fotos sowie eine Online-Office-Suite, die mit Microsoft Word, Excel und PowerPoint kompatibel ist.

"Wir haben diese zusätzliche Sicherheitsstufe entwickelt, um insbesondere den steigenden Datenschutzanforderungen in sensiblen Bereichen wie Forschung, Gesundheit, Finanzen oder Recht gerecht zu werden", macht Marc Oehler, CEO von Infomaniak, deutlich.

Dank dieser Neuerung können Fachpersonen jetzt sensible Daten wie Lohnabrechnungen, medizinische Dokumente oder Bankdaten austauschen - unter strikter Einhaltung der schweizerischen und europäischen Datenschutzanforderungen.

Robuste Verschlüsselung ohne Komplexität

Infomaniak hat ein Verschlüsselungssystem entwickelt, das auf anerkannten Standards (OpenPGP, ECC, AES-256-GCM) beruht und eine unabhängige Architektur aufweist, die vollständig in der Schweiz gehostet wird. Beim Verfassen eines E-Mails wird die Verschlüsselung per Klick aktiviert.

Die Nutzerin bzw. der Nutzer verfasst ihre / seine Nachricht wie gewöhnlich über die Web-Schnittstelle von Infomaniak Mail (https://ksuite.infomaniak.com/mail). Die Verschlüsselung kann vor dem Versand auf Wunsch per Klick aktiviert werden. Die Nachricht wird zunächst über eine sichere HTTPS-Verbindung an die Server von Infomaniak übermittelt. Zu diesem Zeitpunkt ist sie zwar noch nicht verschlüsselt, aber bereits vor jeglichem Abfangen geschützt. Nach Eingang auf dem Server wird der Inhalt vor dem Versand automatisch von den Infomaniak-Servern verschlüsselt, einschliesslich Anhängen mit einer Grösse von bis zu 25 MB. Die verschlüsselte Nachricht wird dann über SMTP versendet und verschlüsselt auf den E-Mail-Servern gespeichert. Für Infomaniak-Empfänger*innen läuft alles automatisch ab: Sobald die Nutzerin bzw. der Nutzer bei ihrem / seinem Konto angemeldet ist, kann sie / er die Nachricht lesen. Der Server entschlüsselt den Inhalt automatisch mithilfe einer Passphrase, die in jedem E-Mail-Postfach einmalig ist. Bei externen Empfänger*innen wird von der Absenderin bzw. vom Absender ein Kennwort festgelegt, das den Empfänger*innen separat übermittelt wird. Diese können die Nachricht über die sichere E-Mail-Schnittstelle von Infomaniak lesen, ohne über ein Konto verfügen zu müssen.

Im Gegensatz zu End-to-End-Verschlüsselungssystemen, die zum Verlust des Datenzugriffs führen können, sorgt Infomaniak für das richtige Gleichgewicht zwischen solider Sicherheit und kontinuierlichem Zugriff. Private Schlüssel verlassen niemals die Infrastruktur von Infomaniak. Passphrasen, die Schlüssel schützen, werden niemals im Klartext gespeichert und nur während einer authentifizierten Sitzung entschlüsselt. Bei einem unbefugten Zugriffsversuch - selbst mit dem IMAP-Kennwort einer kompromittierten E-Mail-Adresse - bleibt der Inhalt verschlüsselter Nachrichten durch die Zwei-Faktor-Authentifizierung des Infomaniak-Kontos geschützt.

Ein wachsendes Ökosystem

Der E-Mail-Dienst von Infomaniak wird kontinuierlich weiterentwickelt und umfasst Funktionen, die den Alltag vereinfachen, darunter Emoji-Reaktionen zur Beantwortung von E-Mails mit Gesten sowie ein unabhängiger KI-Assistent, mit dem Nachrichten flüssig und unter vollständiger Wahrung der Vertraulichkeit verfasst, korrigiert oder umformuliert werden können.

Bei kSuite, der unabhängigen Collaboration-Suite von Infomaniak, sind die Fortschritte ebenso weitreichend. Eine kontextbezogene, unabhängige KI des Typs RAG ermöglicht seit Kurzem, Dokumente in kDrive zu übersetzen, zusammenzufassen und abzufragen. Im nächsten Schritt, der sich bereits in der Testphase befindet, können alle Dateien eines Ordners abgefragt werden, mit dem Ziel, diese Funktion auf alle Dokumente einer Nutzerin bzw. eines Nutzers auszudehnen und so den sofortigen Zugriff auf Informationen zu erleichtern.

Um die Migration von Unternehmen von Microsoft 365 zu vereinfachen, umfassen kDrive Pro und kSuite Entreprise ab sofort Microsoft Online - das ausschliesslich in den unabhängigen Infrastrukturen von Infomaniak gehostet wird. So können Teams weiterhin online an Office-Dokumenten mit erweiterten Excel-, Word- oder PowerPoint-Funktionen zusammenarbeiten und gleichzeitig die volle Kontrolle über ihre Daten im Herzen Europas behalten.

Die E-Mail-Verschlüsselung wird in den nächsten Monaten über die mobile App Infomaniak Mail verfügbar sein. Zwei wichtige Entwicklungen sind ebenfalls in Vorbereitung: die Möglichkeit, auf eine verschlüsselte E-Mail, die an einen externen Mailanbieter wie Gmail oder Outlook gesendet wurde, direkt über die sichere Leseschnittstelle von Infomaniak zu antworten, sowie die PGP-Kompatibilität mit anderen verschlüsselten E-Mail-Diensten.

Ressourcen

Infomaniak - The Ethical Cloud

Infomaniak setzt sich für die digitale Unabhängigkeit, die lokale Wirtschaft und den Umweltschutz ein und entwickelt als unabhängiger Schweizer Cloud-Anbieter in Europa eine Suite kollaborativer Online-Tools sowie Lösungen für Cloud-Hosting, Streaming, Marketing und Events. Das Unternehmen wird von seinen Mitarbeitenden kontrolliert und finanziert sich nur durch seine Kund*innen. Infomaniak nutzt ausschliesslich lokale erneuerbare Energie, baut eigene Data Center und entwickelt seine Lösungen in der Schweiz - ohne Standortverlagerung. Infomaniak ist ein von ICANN akkreditierter Registrar, und seine Lösungen werden von Millionen Nutzer*innen und führenden öffentlichen und privaten Organisationen in ganz Europa eingesetzt, darunter der belgische Radio- und TV-Sender RTBF, die Vereinten Nationen, Zentralbanken, mehr als 3000 Radio- und TV-Sender sowie Grossstädte und Sicherheitsorganisationen.

Original-Content von: Infomaniak, übermittelt durch news aktuell