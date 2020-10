PRIMAVERA LIFE

Die fünf besten ätherischen Öle bei Erkältungsbeschwerden

Bild-Infos

Download

Oy-Mittelberg (ots)

Viele ätherische Öle haben Eigenschaften, die gerade bei Husten, Schnupfen und grippalen Infekten besonders wohltuend sind. Dadurch helfen sie dem Körper, schneller wieder gesund zu werden. Welche Öle zu Beginn der kalten Jahreszeit in keiner Hausapotheke fehlen sollten und wie sie am besten angewendet werden, erläutert jetzt auch ein neues Buch. In "Ätherische Öle in der Erkältungszeit" haben die beiden international renommierten Aromatherapieexpertinnen Maria M. Kettenring und Anusati Thumm die wichtigsten ätherischen Öle leicht verständlich und mit vielen Anwendungstipps porträtiert.

"Viele ätherische Ölen wehren mit ihren Wirkstoffen schädigende Mikroorganismen ab, ohne jene Bakterien und Pilze zu zerstören, auf die unser Immunsystem angewiesen ist", erklärt Anusati Thumm die Vorzüge der wertvollen pflanzlichen Essenzen. Thumm ist Co-Autorin des aktuellen Ratgebers und seit vielen Jahren Seminar- und Ausbildungsleiterin bei PRIMAVERA.

Doch wie "funktionieren" die duftenden pflanzlichen Essenzen eigentlich? Als Vielstoffgemische können ätherische Öle bis zu 500 verschiedene Wirkstoffe enthalten. Einige von ihnen, die Gruppe der Sesquiterpene etwa, wirken stärkend auf das Immunsystem. Andere, wie die Phenole, aktivieren die körpereigenen Abwehrzellen und tragen dazu bei, dass unerwünschte Eindringlinge schnell unschädlich gemacht werden. Das macht sie zu wirksamen und wohltuenden Begleitern, wenn es darum geht, Husten, Schnupfen und andere Beschwerden frühzeitig zu bekämpfen oder deren Verlauf deutlich zu verkürzen - sei durch Raumbeduftung, in Einreibungen oder Wickeln.

Die fünf wichtigsten ätherischen Öle bei Erkältungsbeschwerden:

- Ravintsara bio Ravintsara ist ein Kampherbaum, der auf Madagaskar gedeiht. Er kann mehr als 30 Meter hoch werden und je nach Herkunft unterschiedliche Chemotypen ausbilden. Der Cineol-Chemotyp Ravintsara findet in der Naturheilkunde Verwendung bei Erkältungsbeschwerden und zur Raumluftverbesserung. "Zur Abwehr von bestimmten Viruserkrankungen und zur Immunstärkung ist es sinnvoll, regelmäßig Ravintsaraöl in Körperölmischungen anzuwenden", so die Empfehlung von Anusati Thumm. - Lorbeerblätter bio Lorbeer, auch Gewürzlorbeer genannt, ist ein immergrüner Baum mit aromatischen Blättern und blauschwarzen Beeren, der ursprünglich aus Asien stammt. Das aus den Blättern gewonnene ätherische Öl kann bei Atemwegserkrankungen befreiend wirken und dient als Schutzschild, wenn die Menschen im Umfeld kränkeln. Dann empfiehlt es sich, die Raumluft durch das Verdampfen von Lorbeeröl zu reinigen. "Ätherisches Lorbeerblätteröl fördert die tiefe Atmung. Nach der TCM-Lehre bringt es den kalten Schleim wieder zum Fließen. Es ist außerdem ein tolles Reiseöl für alle Fälle", so Thumm. - Latschenkieferöl bio Latschenkiefer, auch Latsche oder Legföhre genannt, ist ein immergrüner strauchartiger Nadelholzbaum, der in Höhen zwischen 1.000 und 2.700 Meter gedeiht. In der Naturheilkunde kommt das aromatisch holzig duftende Öl traditionell bei Erkältungsbeschwerden zum Einsatz. Als ätherischer Allrounder auch gegen Unwohlsein und Stress sollte es in keiner Haus- und Reiseapotheke fehlen. Latschenkieferöl vertieft die Atmung, stärkt die Abwehrkräfte, wirkt befreiend und entzündungshemmend. Einreibungen auf der Brust mit Latschenkieferöl in einen Bio Pflegeöl sind bei Erkältungsbeschwerden besonders wohltuend. - Thymian Thymol bio Thymian ist ein Kraut, das je nach Klima und Bodenbeschaffenheit unterschiedliche Inhaltsstoffe, Duft- und Wirkungsprofile ausbilden kann. Thymian Thymol hat sich in der Naturheilkunde speziell bei Erkrankungen der unteren Atemwege und Infekten bewährt. "Dieses feurige Thymianöl ist - im Vergleich zum milden Thymian Linalool - deutlicher immunstärkend und hat schmerzlindernde Wirkung. Er darf nur sehr gering dosiert werden und eignet sich erst ab einem Alter von zwölf Jahren und nicht für Schwangere", warnt Maria M. Kettenring, die zweite Buchautorin. - Zitrone "Wir nennen Zitrone auch das 'Erste Hilfe-Erkältungsöl`", so Kettenring. Das ätherische Öl aus der Schale der Frucht punktet nicht nur mit reinigenden Eigenschaften, sondern eignet sich wegen seines frischen Dufts auch zur Raumbeduftung und hat dabei eine stimmungsaufhellende, beruhigende Wirkung. Anwendung findet das Öl unter anderem in Gurgellösungen, Wickeln und in der Handhygiene.

Rezept SOS-Halsspray:

15 ml Pfefferminzwasser 10 ml Mandelöl 5 ml Sanddornfruchtfleischöl 10 Tropfen Zitrone bio 6 Tropfen Ravintsara bio 5 Tropfen Lorbeer bio 2 Tropfen Thymian Thymol bio

Pflanzenöle in ein Sprühfläschchen mit 30 ml Inhalt füllen, ätherische Öle einträufeln und mit Pfefferminzwasser auffüllen. Vor jeder Anwendung kräftig schütten. Ein- bis dreimal täglich in den Rachenraum sprühen.

Rezept "Grippe-Prophylaxe-Mischung"

1 TL Salz 2 Tropfen Lorbeer bio 2 Tropfen Ravintsara bio 1 Tropfen Zitrone bio Ätherische Öle mit dem Salz vermengen und direkt ins heiße Wasser geben.

Rezept Hustenbalsam

25 mg Bio-Koosöl 5 ml Jojobaöl 6 Tropfen Lavandin bio 5 Tropfen Ravintsara bio 5 Tropfen Weißtanne bio 4 Tropfen Thymian Thymol bio

Kokosöl im Wasserbad schmelzen, Jojobaöl und ätherische Öle zugeben, gut verrühren und in einen sauberen Tiegel füllen. Bei starkem Hustenreiz auf der Brust sanft einmassieren.

Alle Rezepte stammen aus dem Buch "Ätherische Öle in der Erkältungszeit - Schnelle Hilfe bei Husten, Schnupfen, und grippalen Infekten. Immunstärkend - schützend - heilend." von Maria M. Kettenring und Anusati Thumm. Es ist im JOY-Verlag erschienen und im PRIMAVERA-Online-Shop erhältlich (https://www.primaveralife.com/shop/literatur).

UNTERNEHMEN

Für PRIMAVERA LIFE sind seit mehr als 30 Jahren die Liebe zur Natur und der Respekt für Mensch und Umwelt feste Grundsätze in der Unternehmenskultur. Als führender Hersteller und Anbieter von 100 % naturreinen ätherischen Ölen und hochwertiger zertifizierter Bio- & Naturkosmetik bestimmen ökologisches Denken und nachhaltiges Handeln das durchweg "grüne" Geschäftskonzept. So zählen internationale CSR-Projekte (=Corporate Social Responsibility) zum festen Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Das Traditionsunternehmen mit Sitz in Oy-Mittelberg im Allgäu befolgt ethische Geschäftspraktiken, zahlt Anbaupartnern und Lieferanten faire Preise, unterhält langfristige Beziehungen zu ihnen und unterstützt die Weiterbildungsmöglichkeiten seiner Kooperationspartner mit dem Ziel, die Qualität seiner Produkte ständig zu verbessern.

PRIMAVERA LIFE stellt höchste Ansprüche an die Qualität und Reinheit aller verwendeten Rohstoffe, an die Nachhaltigkeit des Anbaus und der Weiterverarbeitung. Das Unternehmen verwendet Rohstoffe aus vornehmlich kontrolliert biologischem Anbau und unterstützt aktiv 15 biologische Anbauprojekte weltweit, die Artenschutz und Felderwirtschaft betreiben, chemiefreie Schädlingsbekämpfungs- und Düngemittel verwenden und keine Gentechnik einsetzen. Synthetische Zusätze und Mineralöle kommen nicht in Frage. Die naturreinen Rezepturen bestehen aus vorwiegend biologischen Inhaltsstoffen und werden in pflanzengerechten Verfahren ausschließlich mit Lebensmittel-Emulgatoren, pflanzlichen Konservierungsstoffen und natürlichen Duft- und Farbstoffen hergestellt. Alle Rezepturen werden nicht nur direkt am Firmenstandort Oy-Mittelberg entwickelt, sondern auch sämtliche Produkte dort produziert. Um die Ressourcen der Erde zu schonen, sind bei PRIMAVERA die Verpackungen auf ein Minimum reduziert. Wann immer möglich, wird auf Beipackzettel und Umkartons verzichtet.

Qualitätssiegel - Unsere Qualität wird durch unabhängige, weltweit gültige Siegel bestätigt:

https://www.primaveralife.com/qualitaet/primavera-qualitaet

Die PRIMAVERA Produkte sind im Bio- und Reformhaushandel, in Apotheken, in Naturkosmetikfachgeschäften, in Kosmetikinstituten, Spas, ausgesuchten Drogerien und Parfümerien erhältlich. Weitere Informationen über PRIMAVERA LIFE unter www.primaveralife.com

Pressekontakt:

Presse PRIMAVERA LIFE GMBH

Marion Keller-Hanischdörfer

Tel 08366-8988-931

Mail marion.keller@primaveralife.com

Original-Content von: PRIMAVERA LIFE, übermittelt durch news aktuell