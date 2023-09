Risen Energy Co., Ltd

Risen Energy steigert Umsatz um 39,56 %, Nettogewinn steigt im ersten Halbjahr 2023 um 76,25 % gegenüber dem Vorjahr

Ningbo, China (ots/PRNewswire)

Risen Energy Co., Ltd. (Shenzhen: 300118), ein weltweit führender Hersteller von Hochleistungs-Solar-Photovoltaikprodukten, hat berichtet, dass sich sein Umsatz im ersten Halbjahr 2023 auf 17,6 Milliarden Yuan (2,43 Milliarden US-Dollar) belief, was ein Wachstum von 39,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.

Der Nettogewinn des Unternehmens nach Abzug einmaliger Gewinne und Verluste stieg um 76,25 Prozent auf 838 Millionen Yuan (115,48 Millionen US-Dollar). Risen Energy hat 490 Millionen Yuan (67,52 Millionen US-Dollar) in Forschung und Entwicklung investiert, was einem Anstieg von 4,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Risen Energy hat es sich zum Ziel gesetzt, die globalen Innovationen im Energiesektor mit integrierten und nachhaltigen Produkten, Lösungen und Dienstleistungen voranzutreiben, dabei wird das Leistungswachstum des Unternehmens durch technologische und produktionstechnische Innovationen erreicht.

Der Umwandlungswirkungsgrad der monokristallinen PERC-Zellen von Risen Energy liegt jetzt bei über 23,45 % und die TOPCon-Zellen und Heterojunction-Zellen haben 25,20 % bzw. 26,00 % überschritten.

Unter Einsatz der führenden Heterojunction-Zelltechnologien hat Risen Energy eine Produktserie mit bifazialen Hyper-ion-Heterojunction-Modulen mit besonders niedrigen Kohlenstoffemissionen auf den Markt gebracht. Das Solarmodul 210 HJT verwendet spezielle doppelseitige Niedrigtemperatur-Passivierungskontakte, die spannungsfreie Hyper-Link-Verbindungstechnologie und doppelseitige mikrokristalline Technologien, weiterhin kommen Materialien wie halbgeschnittene dünne 210-mm-Silizium-Wafer zum Einsatz. Für die Module wird nur wenig Silber benötigt, darüber hinaus verfügen sie über einen Stahlrahmen und weitere Eigenschaften, um eine hohe Leistungseffizienz und einen hohen Umwandlungswirkungsgrad zu gewährleisten und gleichzeitig einen Vorteil bei den Gesamtbetriebskosten zu erzielen.

Im Jahr 2023 führte Risen Energy Produkte ein, die sowohl den Marktanforderungen als auch den Kundenbedürfnissen entsprechen und die Kernwettbewerbsfähigkeit des Unternehmens durch eine Optimierung der Produktstruktur, eine Verbesserung des Produktionsprozesses und eine Erhöhung der Investitionen In Forschung und Entwicklung kontinuierlich steigern.

Da das Unternehmen seine Geschäftsbereiche von Solarzellenmodulen und EPC für PV-Kraftwerke auf den Betrieb von PV-Kraftwerken und die Energiespeicherung ausweitet und gleichzeitig die Umwandlungsraten von Zellen und Modulen verbessert, hat sich Risen Energy zu einem weltweit führenden Anbieter von hocheffizienten Solarmodulen entwickelt, dessen Liefervolumen in den letzten beiden Jahren in Folge zu den Top 10 weltweit zählte.

Informationen zu Risen Energy

Risen Energy ist ein weltweit führender Tier-1-Hersteller von Hochleistungs-Solar-Photovoltaikprodukten und Anbieter von Gesamtlösungen für die Stromerzeugung. Das Unternehmen wurde im Jahr 1986 gegründet und ist seit 2010 börsennotiert. Risen Energy schafft Werte für seine weltweiten Kunden und ist bestens gerüstet, um seinen Kunden im Versorgungs-, Gewerbe- und Wohnungsmarkt mit hervorragenden Dienstleistungen und langfristigen Partnerschaften zur Seite zu stehen.

