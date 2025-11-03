KÜS-Bundesgeschäftsstelle

KÜS Trend-Tacho: Digitale Angebote haben es beim Neuwagenkauf schwer

Bild-Infos

Download

Losheim am See (ots)

Die Digitalisierung macht auch vor dem Autokauf nicht halt - doch die entsprechenden Angebote stoßen bei Käuferinnen und Käufern bislang auf eher verhaltene Resonanz. Eine echte Alternative zum persönlichen Gespräch beim Händler sind sie derzeit nicht. Das zeigt der aktuelle KÜS Trend-Tacho.

Technische Hilfsmittel wie Virtual-Reality-Brillen oder Videowände finden 12 % der Befragten beim Neuwagenkauf attraktiv, für 50 % sind sie nur teilweise interessant. 38 % zeigen sich skeptisch oder unentschlossen. Ähnlich wird die Nutzung von Internetforen eingeschätzt: 10 % sehen darin einen Mehrwert, 46 % nur teilweise, während 44 % ihnen skeptisch oder ablehnend gegenüberstehen. Noch geringer ist die Zustimmung zu Videos, die per E-Mail oder über soziale Medien bereitgestellt werden: Nur 8 % finden diese Angebote interessant, 39 % zumindest teilweise.

Auch der Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) überzeugt potenzielle Käufer bislang kaum - selbst wenn sie den Bedienkomfort im Fahrzeug bereits verbessert. Nur 7 % der Befragten würden sich bei der Fahrzeugpräsentation auf KI verlassen, 33 % allenfalls teilweise. Für 60 % ist es nicht vorstellbar, ein Auto ausschließlich nach vorheriger Information durch die KI zu kaufen. Und selbst der Video-Call, in der Geschäftswelt längst etabliert, konnte sich im Autohandel noch nicht durchsetzen: 37 % ziehen ihn als Informationsquelle in Betracht, 58 % lehnen ihn dafür ab, 5 % sind in der Frage unentschlossen.

"Digitale Angebote haben sich beim Autokauf bislang nicht durchgesetzt - das macht der aktuelle KÜS Trend-Tacho sehr deutlich", sagt KÜS-Hauptgeschäftsführer Peter Schuler. "Für die meisten Kaufinteressierten ist der persönliche Termin beim Händler nach wie vor unverzichtbar. Viele Fragen lassen sich offenbar nur im direkten Gespräch klären - gerade wenn es um Sicherheit geht und die Gewissheit, beim Kauf die richtige Entscheidung getroffen zu haben."

Der Trend-Tacho wird für die Prüforganisation KÜS und das Fachmagazin kfz-betrieb von Wolk & Nikolic After Sales Intelligence GmbH (Köln) erstellt. Es handelt sich um eine Mixed-Mode-Befragung, telefonisch (CATI) von 300 Personen und online (CAWI) von 700 Personen. Zielpersonen sind Pkw-Fahrer, die im Haushalt für Fragen rund um das Auto mitverantwortlich sind. Die Befragung wurde im September 2025 durchgeführt. Die Gewichtung der Befragungsergebnisse erfolgt mit den KBA-Daten (Bestandsanteile Pkw-Marken, Alterssegmente).

Über KÜS | Fahrzeugprüfungen und -gutachten

Die KÜS ist in Deutschland seit 1991 als Kraftfahrzeug-Überwachungsorganisation amtlich anerkannt. Mit rund 8.000 Untersuchungsstellen, 1.600 Prüfingenieurinnen und Prüfingenieuren sowie rund fünf Millionen Fahrzeuguntersuchungen pro Jahr ist die KÜS ein gefragter Dienstleister mit ausgeprägter Kompetenz in Fahrzeugsicherheit und Mobilität. Das Dienstleistungs-Portfolio reicht von amtlichen Fahrzeuguntersuchungen und Sachverständigen-Tätigkeiten (Schadengutachten, Wertgutachten) über Schulungsangebote bis hin zu IT-Lösungen.

Zur KÜS-Unternehmensgruppe gehören die KÜS als Überwachungsorganisation, die KÜS Technik GmbH als Technischer Dienst der KÜS, die KÜS DATA GmbH mit eigenem Hochleistungs-Rechenzentrum für maximale Datensicherheit, die KÜS Akademie GmbH für die Aus- und Weiterbildung, die KÜS Automotive GmbH für Fahrzeuggutachten sowie die KÜS Service GmbH mit Expertise u. a. in Arbeitssicherheit und Datenschutz.

Als expandierender Spezialist für Verkehrssicherheit stellt sich die KÜS konsequent den Anforderungen einer Mobilität, die sich aktuell rasant verändert.

Original-Content von: KÜS-Bundesgeschäftsstelle, übermittelt durch news aktuell