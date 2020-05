KÜS-Bundesgeschäftsstelle

KÜS: "Roots Racing" alias Tim Schrick und Luke Gavris neu bei KÜS Media

Schrauber-Tipps, Talkrunden, interessante Videos aus dem Bereich Motorsport mit hohem Spaßfaktor

Losheim am See (ots)

Tim Schrick - bestens bekannt für seine Hochgeschwindigkeits-Moderationen während langgezogener Drifts auf der Rennstrecke!

Mancher behauptet, sein Mundwerk sei noch schneller als seine Fahrweise. Wirklich widersprechen wird er da wahrscheinlich nicht mal selbst. Seine Fans lieben ihn vor allem für seine Klartext-Ansagen. Manchmal nicht ganz politisch korrekt, dafür aber mit umso mehr Herz und Spaß an allem, was vier Räder hat!

Mit seinem Kollegen Lucian "Luke" Gavris, Instruktor und Rennfahrer bei Roots Racing, hat er auf YouTube seine "Sprechstunde" regelmäßig geöffnet, gibt Tipps und praktische Anleitungen für die Veredelung und den Umbau von Fahrzeugen oder kommentiert einfach nur entspannt die schnelle Testrunde mit einem Supersportwagen.

Er ist im TV als Moderator präsent und spult parallel regelmäßig Rennkilometer ab, vor allem auf seiner Hausstrecke, dem Nürburgring. Als Team "Roots Racing" gewannen Schrick und Gavris 2018 und 2019 auf "Knatterheidi", einem modifizierten Subaru BRZ, die SP3-Klasse in der VLN. Kurzum, der quirlige Allrounder hat eine große Fangemeinde.

Tim Schrick und Luke Gavris haben jetzt bei KÜS Media angeheuert. In losen Abständen werden sie auf den Medien-Kanälen der KÜS auf Facebook, Instagram und YouTube die Themenvielfalt weiter steigern. Dabei geht es durch viele Themenbereiche, von der Kfz-Technik bis hin zur Vorbereitung auf diverse Rundstrecken-Events.

Der erste Beitrag beschäftigt sich mit dem Einbau eines Sportfahrwerkes in einen BMW 335i Coupé (Baureihe E92). In der Schrauberwerkstatt von Tim und Luke geht es gleich zur Sache. Mit lockeren Sprüchen wird von der wichtigen Funktion des Fahrwerks erzählt, und dass ein Sportfahrwerk natürlich einfach mehr Spaß macht als "das Teil" aus der Serie. Die einzelnen Schritte werden erklärt, der technische Hintergrund dargestellt. Dabei wird sehr schnell klar, dass bei aller Lässigkeit hier Leute arbeiten, die ihr Handwerk verstehen und sehr genau wissen, was sie tun. Die Tipps, die bei der Arbeit so nebenbei verkündet werden, basieren auf langjähriger, praktischer Erfahrung, auch das wird sehr schnell klar.

KÜS Media zeigt den Beitrag in zwei Folgen. Nach dem erfolgten Umbau (Teil 1) geht es natürlich darum, die Änderungen am Fahrzeug auch eintragen zu lassen (Teil 2). Dazu fahren Tim und Luke zur KÜS. Hier erklärt Prüfingenieur Thomas Schuster in allen Details die Überprüfung des Fahrzeuges nach dem Umbau auf die Einhaltung der entsprechenden Vorschriften. Man erfährt, warum die Freigängigkeit der Räder so wichtig ist und wieso eine genaue Vermessung des Fahrzeuges erforderlich ist. Auch das Thema Bodenfreiheit wird erwähnt, abseits von "breiter, tiefer, schneller"!

Tim und Luke werden künftig bei KÜS Media präsent sein. Als Teilnehmer in Talkrunden, als Schrauber mit praktischen Vorschlägen oder beim Aufbau eines Wettbewerbsfahrzeuges für die VLN.

Hier der Link zum Video: https://youtu.be/xa4-oRTitQY

KÜS Media ist der Videokanal der Kfz-Überwachungsorganisation KÜS. Das Medium bietet professionell aufbereitete Berichte und Reportagen, vom Motorsport über Talkrunden bis zu Fachbeiträgen im Bereich Kfz und Verkehrssicherheit.

