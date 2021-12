INITIATIVE auslandszeit GmbH

Innovativer Onlinetest für mehr Planungssicherheit - Die optimale Vorbereitung fürs Gap Year und Work & Travel

Rheda-Wiedenbrück (ots)

Nachdem Australien Mitte Dezember 2021 erstmals wieder die Grenzen für Working-Holiday-Maker geöffnet hat, sollten sich Interessenten frühzeitig mit den Visa-Bedingungen und Einreise-Bestimmungen auseinandersetzen. Auch in anderen Ländern, mit denen Deutschland ein Working-Holiday-Abkommen unterhält, sind die Einreisekriterien Corona-bedingt angepasst worden. Wer sich schnell einen Überblick verschaffen will, dem bietet der neue Online-Test auf www.working-holiday-visum.de eine wichtige Entscheidungshilfe.

Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Dieses Sprichwort trifft zwar nicht ganz zu, wenn Abiturienten ein Überbrückungsjahr im Ausland anstreben, aber ganz ohne Vorkenntnisse und genaue Vorstellungen sollte man so ein Vorhaben nicht angehen. Denn die Vorgaben der derzeit zwölf Länder, die mit Deutschland ein Work & Travel-Abkommen haben, sind nicht nur Corona-bedingt umfangreich und nicht immer passen die Wünsche der angehenden Work & Traveller und die Anforderungen der Länder überein.

Damit die zeitaufwändige und komplizierte Recherche auf verschiedenen Botschaftsseiten im Internet ein Ende hat, bietet die führende deutschsprachige Plattform für Working Holidays, www.working-holiday-visum.de, Leitfäden, Linklisten, Tutorials sowie ein umfangreiches Planungs-Webinar an. Das neueste Tool - der kostenlose Work & Travel Visum-Test - fragt die wichtigsten Eckdaten der Anwärter ab und vergleicht die Antworten automatisch mit den Anforderungen der Working-Holiday-Länder. Nach 12 Fragen erhält der Benutzer direkt die Auswertung, für welche der möglichen Zielländer die Einreisevoraussetzungen erfüllt werden. Weiterführende Links und das Testergebnis für spätere Recherchen auch per Email sind hilfreiche Funktionen, die dem angehenden Working-Holiday-Maker nach dem Test einen Schritt näher an sein Wunschziel bringen.

Ist die Entscheidung für das Zielland erst einmal gefällt, so begleitet die Webseite die jungen Menschen auch weiterhin auf ihrem Weg in das Ausland. Sei es mit einem Tutorial, das bereits über 20.000 User bei ihren Auslandszeit-Planungen unterstützt hat oder dem Starterkit, mit dessen Hilfe junge Menschen den für sich besten Weg via passender Auslandszeit ins Ausland finden.

Die INITIATIVE auslandszeit zählt zu den größten unabhängigen Informations-Netzwerken zum Thema Auslandsaufenthalt & Orientierung nach dem Abitur im deutschsprachigen Internet. Sie wurde 2008 in Rheda-Wiedenbrück (Westfalen) gegründet und verfolgt die Entwicklungen rund um die Themen Ausland, Bildung, Fremdsprachen, Reisen und Tourismus.

