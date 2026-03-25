Deutsche Krebshilfe

Jeder Schlag zählt - Golfen gegen Krebs

Benefiz-Golfturnierserie der Deutschen Krebshilfe startet am 29. März

Bonn (ots)

Am 29. März 2026 fällt der Startschuss für die bundesweiten Golf-Wettspiele zugunsten der Deutschen Krebshilfe und ihrer Stiftung Deutsche KinderKrebshilfe, eine Turnierserie, die weit mehr ist als ein sportlicher Wettbewerb. Zum 45. Mal lädt die Deutsche Krebshilfe Golferinnen und Golfer in ganz Deutschland ein, sich auf dem Grün für Menschen einzusetzen, die mit einer Krebserkrankung kämpfen. Interessierte Clubs können sich noch anschließen.

Seit 1981 verbindet die Serie sportlichen Ehrgeiz mit gelebter Solidarität. Die ausrichtenden Golfclubs und die teilnehmenden Golferinnen und Golfer tragen mit ihren Startgeldern und Spenden aktiv zur Krebsbekämpfung bei. Im vergangenen Jahr kamen dabei 325.000 Euro zusammen - ein Betrag, der zeigt, wie viel Kraft gemeinschaftliches Engagement entfalten kann. Diese Unterstützung hilft der Deutschen Krebshilfe dabei, Krebszentren zu fördern, Forschung zu stärken, Betroffene sowie ihre Familien zu beraten und die Bevölkerung über das Thema Krebs zu informieren. Die Organisation finanziert ihre Arbeit ausschließlich aus Spenden und ist daher auf Benefiz-Initiativen wie diese angewiesen.

Über mehrere Monate hinweg finden bundesweit mehr als 120 Turniere statt. Die Siegerinnen und Sieger qualifizieren sich für eines von drei Regionalfinals und spielen dort um den Einzug in das Bundesfinale im Golf- und Landclub Bad Neuenahr am 3. Oktober 2026. Die Regionalfinals richten der Internationale Golf Club Bonn e.V. (23. August), der Golf Club Erlangen e.V. (6. September) und der Golf-Club Königshof Sittensen e.V. (12. September) aus.

Die DekaBank begleitet die Serie seit vielen Jahren als verlässlicher Partner und unterstützt sie auch 2026 wieder als Generalsponsor. Sie stellt attraktive Preise für alle Wettbewerbsebenen bereit. Dadurch fließt der gesamte Spendenerlös direkt an die Deutsche Krebshilfe und ihre Stiftung Deutsche KinderKrebshilfe.

"Wir danken allen Golferinnen und Golfern, allen Clubs und allen Partnern, die diese Turnierserie seit so vielen Jahren mit Leben füllen", sagt Gerd Nettekoven, Vorstand der Deutschen Krebshilfe. "Ihr Einsatz schenkt Hoffnung, stärkt Betroffene und zeigt, wie sehr unsere Gesellschaft zusammensteht. Ohne dieses Engagement könnten wir unsere zahlreichen Projekte und Initiativen zur Krebsbekämpfung nicht zur Umsetzung bringen."

Golfclubs, die sich an der Turnierserie beteiligen möchten, können sich weiterhin unter 0228 729 90-281 oder per E-Mail an golf@krebshilfe.de beraten lassen und anmelden. Weitere Informationen zu den Golf-Wettspielen und zur Arbeit der Deutschen Krebshilfe finden Sie unter www.krebshilfe.de.

Original-Content von: Deutsche Krebshilfe, übermittelt durch news aktuell