Deutsche Krebshilfe

Finale der Golf-Wettspiele 2023 zugunsten der Deutschen Krebshilfe

Bonn/Garbsen (ots)

Mit dem Bundesfinale im Golfclub Hannover e.V. endeten am vergangenen Samstag die 42. bundesweiten Golf-Wettspiele zugunsten der Deutschen Krebshilfe und ihrer Stiftung Deutsche KinderKrebshilfe. Über 130 Golfclubs mit rund 7.000 Golferinnen und Golfern engagierten sich in diesem Jahr im Kampf gegen den Krebs. Die Bruttosiegerin Kerstin Grotzer überreichte im Anschluss an das Turnier einen Scheck über den Gesamterlös der Benefiz-Golfturnierserie 2023 in Höhe von 300.000 an Gerd Nettekoven, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krebshilfe. Weert Diekmann von der DekaBank, Generalsponsor der Wettspiele, übergab zuvor bereits eine Spende in Höhe von 10.000 Euro an die gemeinnützige Organisation.

Seit dem Jahr 1982 setzen sich zahlreiche Golfclubs bei regionalen Turnieren für die Deutsche Krebshilfe und ihre Stiftung Deutsche KinderKrebshilfe ein und spenden dabei Startgelder und weitere Einnahmen für deren Arbeit. Hinzu kommen zahlreiche weitere Spenden der Golferinnen und Golfer. Insgesamt kamen in den vergangenen 42 Jahren rund 9,4 Millionen Euro für krebskranke Menschen zusammen. "Die Golfgemein-de gehört zu den verlässlichen Förderern der Deutschen Krebshilfe. Ich danke allen Golferinnen und Golfern für ihren engagierten Einsatz und ihre Unterstützung. Die Spenden helfen uns, die Krebsforschung und -medizin weiter voranzubringen", so Gerd Nettekoven, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krebshilfe.

Von April bis August 2023 spielten rund 7.000 Golferinnen und Golfer in über 130 lokalen Vorrundenturnieren um die Qualifikation für drei Regionalfinale und dort um den Einzug in das Finale. Hier sicherten sich Kerstin Grotzer vom Golfclub Isernhagen e.V. und Niklas Starcevic vom Golfclub Hannover e.V. den Bruttosieg. Amelie Bauer vom Golf-Club Schwarze Heide Bottrop-Kirchhellen e.V., Jörg Echternach vom Golfclub Hannover e.V. und Vera Gerold vom Aschaffenburger Golf-Club e.V. siegten in den drei Netto-Klassen.

Der Golfclub Hannover e.V., der in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert, stellte den Golfplatz für das Bundesfinale unentgeltlich zur Verfügung. Bei ihrem Engagement für krebskranke Menschen wurden die Golferinnen und Golfer unterstützt durch die DekaBank. Das Wertpapierhaus der Sparkassen-Finanzgruppe stellte erneut die Siegerpreise für die gesamte Turnierserie. Darüber hinaus spendete die DekaBank einen Betrag in Höhe von 10.000 Euro an die Deutsche Krebshilfe.

Weitere Informationen zu den bundesweiten Golf-Wettspielen, zur Deutschen Krebshilfe und zum Thema Krebs gibt es unter der Telefonnummer 0228 / 7 29 90 0 und im Internet unter www.krebshilfe.de.

Hinweis für die Redaktion:

Aktuelle Bilder vom Bundesfinale der Golf-Wettspiele 2023 können Sie in druckfähiger Qualität bei der Deutschen Krebshilfe unter der Telefonnummer 0228 / 7 29 90 281 oder per Mail an greiten@krebshilfe.de kostenlos anfordern.

Original-Content von: Deutsche Krebshilfe, übermittelt durch news aktuell