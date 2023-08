SEP Security - Sicherheit macht beim Backup den Unterschied

SEP AG

SEP hat bei der Entwicklung der neuesten Version SEP sesam Apollon die Datensicherheit an erste Stelle gesetzt. In einer digitalisierten Welt, in der Unternehmensdaten das wertvollste Gut sind, ist die Sicherheit der Backup-Daten von entscheidender Bedeutung. Die Notwendigkeit, sensible Daten vor Verlust, Beschädigung oder unbefugtem Zugriff zu schützen, ist von zentraler Bedeutung. In der aktuellen Version von SEP sesam liegen daher die Schwerpunkte beim aktiven Schutz der Daten. Dies setzt der Hersteller von plattformunabhängigen Backup- und Disaster Recovery-Lösungen "Made in Germany" durch verschiedene Ansätze um. Zum einen kommt im Linux-Umfeld SEP immutable Storage (SiS) zum Einsatz, wodurch die gespeicherten Daten im Nachhinein unveränderbar abgelegt werden. Auf Windows-Servern schützt Blocky4sesam vor Datenverlust und Ransomware. Die Application-Whitelisting-Technologien von GRAU DATA verhindert jegliche Änderung der Daten ohne explizite Berechtigung. Mit S3 Object Lock (Immutable Storage von S3) werden die Daten vor Änderungen oder Löschung geschützt, wenn diese auf dem Amazon S3 Cloud Speicher, Wasabi Cloud Speicher oder einem anderen S3-kompatiblen Cloud Storage liegen. Ein weiterer optionaler Sicherheitsmechanismus ist ein automatischer Virus-Check mit Ikarus beim Restore von Daten, womit alle Daten auf Viren überprüft werden. SEP sesam Apollon steht ab sofort unter www.sep.de/download als 30 Tage Vollversion, inklusive deutschsprachigem Support, zum Download bereit.

Der Verlust von wichtigen Daten kann katastrophale Folgen haben. Aus diesem Grund wird die Sicherheit bei Backup-Lösungen zu einem elementaren Aspekt in der Bewältigung stetig wachsender Herausforderungen. Neben den Bedrohungen durch Ransomware sind aber auch Backdoors ein Risiko für die Unternehmensdaten. SEP bietet dafür eine Vielfalt an weiteren Schutzmechanismen wie No-Backdoors, technische Sicherheit von DSGVO- und Compliance Anforderungen sowie dass die Daten und Logfiles in Deutschland beziehungsweise der EU bleiben. SEP erfüllt außerdem die No-Spy Klausel der Bundesregierung. Der Beauftragte der Bundesregierung für Informationstechnologie und der IT-Verband Bitkom haben vereinbart, dass Standardsoftware frei von Funktionen sein muss, die die Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit gefährden oder den Sicherheitsinteressen des Auftraggebers zuwiderlaufen. Dies schließt unerwünschtes Absetzen oder Ausleiten, Verändern und Manipulieren von Daten oder Ablauflogik sowie unerwünschtes Einleiten von Daten oder Funktionserweiterungen aus. SEP setzt diese Vorgaben komplett um.

Zusammengefasst sind die SEP Security-Schlüsselelemente wie folgt:

Verschlüsselung der Backups auf Sicherungsmedien (Band, DataStore, Si3 NG DedupStore)

Verschlüsselung des Datenstromes

Verschlüsselung der Kommunikation

Immutable Lösungen (SiS, Blocky4sesam, S3 Object Lock)

Externes Passwort für Rücksicherung nach 4-Augen-Prinzip

Effizientes Disaster Recovery für Windows und Linux

Medienbruch/Airgap: Unterstützung von Offline- und WORM Medien

Herstellerkonforme Datensicherung und -wiederherstellung

Sicherung der Daten auf verschiedenen Ebenen möglich (z.B. auf Hypervisor- und Applikationsebene)

Standortübergreifende Datensicherung

Automatische Migration bzw. Kopie von Sicherungsdaten auf unterschiedliche Sicherungsmedien

Volle Unterstützung von Open-Source Betriebssystemen auf Backupclient- und Backupserver-Seite

Gesetzeskonforme Sicherung aller Unternehmensdaten

Gewährt die Netzwerksicherheit in Firewall-Umgebungen durch Einschränken der Kommunikation und des Datentransports auf wenige, dedizierte Ports

Geplanter und automatischer Restore auf Stand-by-Systeme zum Verifizieren der Backups (kann auch für Audits verwendet bzw. dokumentiert werden)

Disaster Recovery Tests im laufenden Betrieb inklusive Reporting bei physikalischen Umgebungen (Voraussetzung ist ein Test-Target Server) und in virtuellen Umgebungen

Frei von Spyware

Die neueste Version SEP sesam Apollon lässt sich über eine einfache Unit-Lizensierung individuell und schnell konfigurieren. Dies ist auf der Website von SEP möglich. Die Lizenzen reichen von der einfachen Volumenlizenzierung nach TB-Datenvolumen, bis hin zur speziellen Lösung und Lizenzierung für Managed Service Provider (MSPs) zu einem attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis. Mit der kostenlosen Community Edition können heimische Anwender die Vorzüge von SEP sesam in limitiertem Umfang und nach kostenloser Registrierung ebenfalls nutzen.

Über SEP AG

Die SEP AG ist Hersteller von Backup- und Disaster Recovery-Software-Lösungen zum Schutz von plattformübergreifenden, heterogenen IT-Umgebungen. Die Datensicherungslösung "SEP sesam" sichert ein breites Spektrum an virtuellen Umgebungen, Betriebssystemen, Anwendungen und Datenbanken "Made in Germany". Der Hauptsitz des 1992 gegründeten Unternehmens, ist in Holzkirchen bei München. Support und Vertrieb erfolgt in Amerika über die SEP Corporation. SEP hat ein starkes Partner-Netzwerk und setzt beim Vertrieb auf gut ausgebildete Systemhäuser. Zu den Kunden in mehr als 50 Ländern zählen Aldi Nord, SPIEGEL-Verlag, Bundesministerien, Stadtwerke, Universitäten und produzierende Unternehmen.

