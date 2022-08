Colgate-Palmolive CEW Services GmbH

meridol® Zahnfleischschutz Zahnpasta von Stiftung Warentest mit "SEHR GUT" ausgezeichnet

Hamburg (ots)

Die meridol® Zahnfleischschutz Zahnpasta ist beim aktuellen Zahnpasta-Test 07/22 der Stiftung Warentest Testsieger der Zahnpasten mit "mittlerem Abrieb". Auch bei den Kategorien "Kariesprophylaxe" und "Entfernung von Verfärbungen" wurden Bestnoten erzielt.

Mit der Gesamtnote "SEHR GUT" (1,3) wurde meridol® Zahnfleischschutz Zahnpasta von Stiftung Warentest beim aktuellen Testlauf 07/22 ausgezeichnet. Damit ist die Zahnpasta Testsieger in der Kategorie "Zahnpasten mit mittlerem Abrieb". Insgesamt wurden 31 Zahnpasten getestet.

Auch in der Kategorie "Kariesprophylaxe durch Fluorid" erhielt die meridol® Zahnfleischschutz Zahnpasta ein SEHR GUT (1,0), bei der getesteten "Entfernung von Verfärbungen" ein GUT (1,6).

Im aktuellen Test der Stiftung Warentest war außerdem der Einsatz von Titandioxid ein weiteres Kriterium für die Bewertung: Ab August 2022 tritt für diesen Weißmacher in Lebensmitteln ein EU-weites Verbot in Kraft. Der Zusatzstoff darf aber in Kosmetikartikeln noch verwendet werden. Auch hier konnte die meridol® Zahnfleischschutz Zahnpasta punkten - alle Produkte von meridol® sind frei von Titandioxid.

Für ein gesundes Wohlbefinden

Zahnfleischentzündungen und Parodontitis (eine Entzündung des Zahnhalteapparats) haben neuesten Erkenntnissen zur Folge weitreichende Auswirkungen auf die Allgemeingesundheit.* Daher ist es wichtiger denn je, die Anzeichen einer Zahnfleischerkrankung ernst zu nehmen, Gegenmaßnahmen zu ergreifen und bei anhaltenden Beschwerden den Zahnarzt zu Rate zu ziehen. Die meridol® Zahnfleischschutz Zahnpasta schützt dank der antibakteriellen 2-fach Wirkformel im gesamten Mundraum aktiv vor Zahnfleischentzündungen und der Entstehung von Bakterien sowie vor Zahnfleischbluten, Zahnfleischrückgang, Parodontitis und Karies. Bei täglicher Anwendung sorgt meridol® Zahnfleischschutz Zahnpasta für den Erhalt des natürlichen Gleichgewichts der Mundflora und trägt so zur anhaltenden Gesundheit bei.

Die meridol® Zahnfleischschutz Mundspülung ergänzt die Wirksamkeit der meridol® Zahnfleischschutz Zahnpasta. Sie gelangt auch in schwer erreichbare Zahnzwischenräume, erhöht die Wirkstoffkonzentration und rundet mit ihrem antibakteriellen Effekt die Pflege für Zahnfleisch und Zähne ab. Besonders im Zusammenspiel mit den sanften und extrasanften meridol® Zahnbürsten wird der Mundraum schonend gereinigt und Zahnfleischbluten entgegengewirkt.

Nicolas Lemaitre, Marketing Manager Oral Care bei Colgate-Palmolive, freut sich über das Ergebnis: "Wir sind stolz auf diese sehr gute Auszeichnung. Sie ist eine Anerkennung für den hohen Qualitätsstandard unserer Produkte zum Schutz von Zahnfleisch und Zähnen."

*Bundeszahnärztekammer, Juni 2022: https://ots.de/p3Wpbd

Original-Content von: Colgate-Palmolive CEW Services GmbH, übermittelt durch news aktuell