Hauck Aufhäuser Lampe: Starkes Wachstum in 2021

Mit einem Anstieg des Zinsüberschusses um 40 % sowie des Provisionsüberschusses um 39 % und einem Ergebnis von 46 Mio. EUR nach Steuern schließt Hauck Aufhäuser Lampe das vergangene Geschäftsjahr sehr erfreulich ab. Der Vollzug des im Vorjahr avisierten Erwerbs der Bankhaus Lampe KG fand mit den Genehmigungen durch die Aufsichtsbehörden zum 01. Oktober 2021 statt.

Das vergangene Geschäftsjahr war geprägt von den Vorbereitungen des lange erwarteten Zusammenschlusses mit Bankhaus Lampe, welcher zum 01. Januar 2022 erfolgte. Insbesondere im Geschäftsbereich Asset Servicing - mit hohen Mittelzuflüssen dank des ungebrochenen Trends bei Alternative Assets - und im Investment Banking - mit außerordentlich vielen Kapitalmarkttransaktionen - verbuchte das Haus ein Rekordjahr. Mit dem Zusammenschluss beider Häuser konnte die Produktpalette im Private & Corporate Banking sowie im Asset Management durch die nun signifikante Größe noch einmal deutlich erweitert werden.

Die Kennzahlen:

Die Assets under Service & Management stiegen auf 230 Mrd. EUR zum Ende des Geschäftsjahres an.

Die Kernkapitalquote liegt bei 14,5 %.

Der Zinsüberschuss ist im Berichtsjahr um 13 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr auf 45,5 Mio. EUR gestiegen, der Provisionsüberschuss entwickelte sich deutlich über Plan auf 231,0 Mio. EUR nach 165,8 Mio. EUR im Vorjahr.

Die Bilanzsumme des Konzerns beläuft sich unter Berücksichtigung der durch den Erwerb der Bankhaus Lampe KG bedingten Zugänge auf 11.760,5 Mio. EUR.

Die allgemeinen Verwaltungsaufwendungen stiegen gegenüber dem Vorjahr um 115,1 Mio. EUR auf 276,7 Mio. EUR.

Michael Bentlage, CEO von Hauck Aufhäuser Lampe, sagt hierzu: "Mit diesem Ergebnis haben wir eine hervorragende Grundlage für die anstehenden Aufgaben unseres Hauses gelegt und sehen dies gleichzeitig als eine Bestätigung unserer Kunden für die Qualität unseres Produkt- und Serviceangebots."

Neben der technischen Integration des Bankhaus Lampe wird im kommenden Geschäftsjahr konsequent an der Umsetzung der in 2020 festgelegten Strategie gearbeitet. Dazu zählt das organische Wachstum in allen Geschäftsfeldern unter Einsatz neuer Technologien sowie die Ausdehnung des Produktangebots insbesondere im Bereich Digital Assets und im Asset Management.

Über Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

HAUCK AUFHÄUSER LAMPE kann auf eine 226 Jahre lange Tradition zurückblicken. Das Haus ist aus der Fusion dreier traditionsreicher Privatbanken hervorgegangen: Georg Hauck & Sohn Bankiers in Frankfurt am Main, gegründet 1796, das 1852 in Bielefeld gegründete Bankhaus Lampe und Bankhaus H. Aufhäuser, seit 1870 in München am Markt. Die beiden Häuser Georg Hauck und Bankhaus H. Aufhäuser schlossen sich 1998 zusammen, 2021 kam Bankhaus Lampe dazu. Der Vorstand der Bank besteht aus dem Vorsitzenden des Vorstands Michael Bentlage sowie den Mitgliedern des Vorstands Oliver Plaack, Madeleine Sander, Dr. Holger Sepp und Robert Sprogies. HAUCK AUFHÄUSER LAMPE versteht sich als traditionsreiches und gleichzeitig modernes Privatbankhaus.

Die Privatbank fokussiert sich auf die vier Kerngeschäftsfelder Private und Corporate Banking, Asset Management, Asset Servicing und Investment Banking. Dabei stehen die ganzheitliche Beratung und die Verwaltung von Vermögen privater und unternehmerischer Kunden, das Asset Management für Institutionelle Investoren, umfassende Fondsdienstleistungen für Financial und Real Assets in Deutschland, Luxemburg und Irland sowie die Zusammenarbeit mit unabhängigen Vermögensverwaltern im Zentrum der Geschäftstätigkeit. Zudem bietet Hauck Aufhäuser Lampe Research-, Sales- und Handelsaktivitäten mit einer Spezialisierung auf Small- und Mid-Cap-Unternehmen im deutschsprachigen Raum sowie individuelle Services bei Börseneinführungen und Kapitalerhöhungen an.

