Twilio investiert mit der Einführung von Linked Audiences in eine verbesserte Interoperabilität mit Datenplattformen und Data Warehouses

Twilio, die Customer-Engagement-Plattform, die personalisierte Echtzeit-Erlebnisse für führende Marken ermöglicht, kündigte auf dem Snowflake Summit 2024 Linked Audiences und das Debüt des Segment Data Graph an. Dies sind neue Produktfunktionen, die die Interoperabilität von Twilio Segment mit Datenplattformen und Warehouses verbessern und die Effizienz für Unternehmen steigern, die sich bei der Verwaltung von Kundendaten auf diese Plattformen verlassen und eine einheitliche Echtzeit-Sicht auf ihre Kunden benötigen. Diese Funktionen ermöglichen es technischen Marketern, die Vorteile von Echtzeitdaten aus CDPs mit den umfassenden, aber oft schwer zugänglichen Datensätzen von Datenplattformen und Data Warehouses zu kombinieren. Dadurch werden nicht nur die Marketingstrategien optimiert, sondern auch das transformative Potenzial von KI erschlossen, so dass Marketingfachleute fortschrittliche Modelle in vollem Umfang nutzen können, um bessere Ergebnisse bei der Kundenbindung zu erzielen.

"Die Verbesserung der Interoperabilität zwischen Segment's CDP und Datenplattformen und -Warehouses hilft Unternehmen, das volle Potenzial ihrer Kundendaten auszuschöpfen", sagt Thomas Wyatt, President bei Twilio Segment. "Die Kombination erweckt diese kritischen Daten zum Leben und macht jeden Kundenkontaktpunkt und jeden Einblick sofort umsetzbar. Wir stellen uns das so vor, dass wir eine analoge Karte in ein aktives GPS-System verwandeln, das in Echtzeit Orientierung bietet, wenn man sie am meisten braucht."

Data Lake, Data Warehouses und Data Lakehouses, die traditionell für Analysen verwendet werden, werden dank ihrer umfangreichen Speicherung von Unternehmensdaten immer wichtiger für operative Aktivitäten wie Predictive AI. Die Integration dieser Daten mit dem CDP von Twilio Segment wird immer beliebter, da monatlich mehr als 1 Billion Datenzeilen mit dem Warehouse auf der Twilio Segment-Plattform synchronisiert werden. Branchenführer wie Snowflake, das AI Data Cloud-Unternehmen, und Databricks, das Daten- und AI-Unternehmen, haben erkannt, wie wichtig es ist, die Fähigkeiten ihrer Kunden durch CDP-Integrationen zu verbessern.

Durch die Zusammenführung von Echtzeit-Einblicken aus der CDP von Segment mit den umfassenden relationalen Daten aus dem Warehouse können Unternehmen Datenplattformen und Warehouses in eine dynamische Quelle für operative Anwendungen verwandeln. Diese Interoperabilität ermöglicht es Unternehmen, disparate Datenpunkte nahtlos in vollständige, identitätsaufgelöste Profile umzuwandeln, um Kunden besser zu verstehen und mit ihnen in Kontakt zu treten. In einer Zeit, in der der effektive Einsatz von KI der Schlüssel zum Wettbewerbsvorteil ist, sind solche unmittelbaren, datengesteuerten Kundeninteraktionen entscheidend für die Stärkung der Kundenbindung und die Steigerung des Marketing-ROI.

Verknüpfte Zielgruppen: Zeitnah und präzise

Linked Audiences, das sich derzeit in der öffentlichen Beta-Phase befindet, ist ein intuitives Tool zur Erstellung von Zielgruppen, mit dem B2B- und B2C-Vermarkter nahtlos das gesamte Spektrum an Kundendaten nutzen können - durch die Integration von Echtzeitdaten aus der CDP von Segment mit umfassenden Daten aus dem Warehouse - ohne eine einzige Zeile SQL schreiben zu müssen. Diese Fähigkeit stellt sicher, dass Marketer auf eine vollständigere und präzisere Sicht der Kundeninteraktionen zugreifen können, was zu einem genaueren Targeting und einem besseren Return on Investment führt.

Dieses Tool verändert die Art und Weise, wie Marketer mit Daten umgehen, indem es ihnen die direkte Abfrage und Segmentierung innerhalb ihres Data Warehouse über eine unkomplizierte, programmierfreie Schnittstelle ermöglicht. Linked Audiences ermöglicht es technischen Marketern, schnell Zielgruppenlisten zu erstellen und zu verfeinern, um datengesteuerte Entscheidungen schneller und effizienter zu treffen. Dieser direkte Zugriff auf Daten beschleunigt die Reaktion auf sich ändernde Marktdynamiken und Kundenpräferenzen und erhöht die Flexibilität und Effektivität des Marketings erheblich.

Darüber hinaus überbrückt Linked Audiences die Lücke zwischen den operativen Echtzeitdaten von Segment und den historischen Daten. Durch die Verbesserung der Interoperabilität zwischen diesen Datenquellen bricht das neue Tool von Twilio Segment traditionelle Datensilos auf und ermöglicht einen dynamischen Informationsaustausch. Dadurch werden nicht nur die Arbeitsabläufe rationalisiert, sondern auch die Erkenntnisse, die für Strategien zur Kundenbindung zur Verfügung stehen, bereichert. Eine solche umfassende Datennutzung ist für Unternehmen wie LegalZoom von entscheidender Bedeutung, da sie darauf abzielen, ihre Datenarchitektur voll auszuschöpfen und sicherzustellen, dass Daten nicht nur gesammelt, sondern aktiv genutzt werden, um intelligentere, stärker personalisierte Kundeninteraktionen und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen.

Einführung des Segment Data Graph: Eine Kerninnovation

Das Herzstück dieses neuen Tools ist Segment's Data Graph, ein hochentwickeltes Framework, das auf Segment's Erfahrung in der Vereinheitlichung von Kundenprofilen aufbaut und Datenplattformen und -Warehouses von statischen Repositories in dynamische, umsetzbare Engines verwandelt, die Business Intelligence verbessern. Es befähigt Datenteams, Beziehungen zwischen Datensätzen innerhalb der Datenplattform und des Warehouses dynamisch zu definieren und zu verwalten. Der Data Graph verbindet und aktiviert alle Kundendatenpunkte - wie Unternehmenskonten, Abonnements, Produkte und Haushaltsinformationen - und bietet so einen umfassenden Überblick, der für eine effektive Entscheidungsfindung unerlässlich ist. Auf diese Weise können Unternehmen detaillierte Zielgruppensegmente erstellen und diese Daten an die nachgelagerten Tools ihrer Wahl weitergeben, um sie für erweiterte Analysen, Adtech und Marketingautomatisierung zu nutzen.

Über Twilio

Führende Unternehmen vertrauen auf die Customer Engagement Platform (CEP) von Twilio, um direkte und personalisierte Beziehungen zu ihren Kunden weltweit aufzubauen. In allen Schritten einer Customer Journey können Unternehmen Kommunikationskanäle und Daten nutzen, um die Kundenkommunikation durch mehr Intelligenz und Sicherheit zu verbessern. Anwendungsfälle für die flexibel und programmatisch zu realisierenden Lösungen sind unter anderem Vertrieb, Akquise, Marketing oder Kundenservice. In 180 Ländern nutzen Millionen von Entwicklern und Hunderttausende von Unternehmen Twilio, um nachhaltige Erlebnisse für ihre Kunden zu schaffen. Weitere Informationen über Twilio finden Sie unter: www.twilio.com/de.

Über Twilio Segment

Die Customer Data Platform (CDP) von Twilio Segment bietet Unternehmen die Datengrundlage, die sie benötigen, um ihre Kunden in den Mittelpunkt jeder Entscheidung zu stellen. Mit Twilio Segment können Unternehmen ihre Kundendaten sammeln, vereinheitlichen und in jedes System leiten, in dem sie benötigt werden, um ihre Kunden besser zu verstehen und nahtlose, überzeugende Erlebnisse in Echtzeit zu schaffen. Tausende von Unternehmen, darunter FOX, IBM, Intuit und Levi's, nutzen Twilio Segment, um Entscheidungen in Echtzeit zu treffen, das Wachstum zu beschleunigen und erstklassige Kundenerlebnisse zu bieten. Weitere Informationen finden Sie unter https://segment.com.

