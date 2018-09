Steampunker auf dem DIY-Festival Maker Faire / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/115465 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Copyright: Philip Steffan, Maker Faire Bild-Infos Download

Hannover (ots) - Eintauchen in die Welt der Erfindungen: Am 15. und 16. September öffnet die Maker Faire im HCC von 10 bis 18 Uhr wieder ihre Türen. Zum 6. Mal treffen sich in der Niedersachsen- und Eilenriedehalle sowie im Stadtpark rund 900 Bastler, Künstler und Erfinder. Auch einige Firmen, wie etwa Nintendo, Conrad, phaeno, die Autostadt oder hannoverimpuls, bringen spannende Projekte mit: Robotik, Elektronik, Kunst, Handwerk und Handarbeit - das Programm ist vielfältig und nachhaltig, Mitmachen ausdrücklich erlaubt.

Lampen oder Badekugeln selbst herstellen, Roboter bauen und programmieren, schmieden, schweißen oder löten lernen oder einfach nur staunen - auf der Maker Faire ist alles möglich: etwa ein eigenes Plüschmonster fertigen, einen Flipper bauen, Holzbrettchen gestalten oder E-Board fahren, eine irische Flöte basteln oder die PC-Tastatur zum Klingen bringen. Sowohl an den Ständen als auch in Workshops können sich große und kleine Besucherinnen und Besucher ausprobieren.

Cosplayer, Steampunker und Star-Wars-Fans erhalten in ihren Kostümen freien Eintritt und können die Maker Faire noch ein bisschen bunter machen. In den Hallen trifft man umher wuselnde R2D2-Droiden und in einer Arena treten die Schaukampf-Roboter der Mad Metal Machines gegeneinander an.

Es gibt einen YouTuber Meet-Up-Point, an dem sich bekannte Maker denFragen der Besucher stellen. Mit dabei ist u.a. Hassan Abu-Izmero, der als HABU regelmäßig über 130.000 Abonnenten mit seinen Videos unterhält. Außerdem reist Lukas Jenni aka Jenni.Swiss extra mit seinem Maker-Truck aus der Schweiz an.

Als Haupt-Acts sind in diesem Jahr "Rustang Sally" und "Clampasaurus" vom britischen Upcycle-Künstler Joe Rush dabei. Weitere Highlights sind die Erfindungen der Gifhorner Rentner Otto Troppmann und Winfried Ruloffs, die mit ihren Ideen schon in zahlreichen TV-Beiträgen zu sehen waren, sowie ein Stratosphären-Ballon, der mit Experimenten bis an den Rand des Weltalls fliegen wird.

Verschiedenste Vorträge runden das Programm der DIY-Messe ab. Peter König vom Make-Magazin bietet einen Einstieg in die 3D-Konstruktion mit Tinkercraft, die Abenteuerzwillinge Paul und Hansen Hoepner erzählen von ihrem Plan, Alaska mit einem pedalbetriebenen Amphibienfahrzeug zu durchqueren, und der YouTuber "Mayer Makes" berichtet, wie er es geschafft hat, sein Hobby zum Beruf zu machen.

Verschiedene Streetfood-Anbieter verwöhnen mit kulinarischen Genüssen und talentierte Singer/Songwriter sorgen für eine musikalische Untermalung.

Infos zum familienfreundlichen Festival gibt's auf der Webseite www.maker-faire.de/hannover. Hier erfährt man auch, welche Maker ausstellen, wann welche Vorträge und Workshops starten und ob sie anmeldepflichtig sind. Tickets gibt es ab 10 Euro an der Tageskasse. Kinder unter 6 Jahre sind frei.

Presseakkreditierungen: Unter bit.ly/2B6rnEu können sich Pressevertreter (auch Blogger, YouTuber und Jugend- und Schülerpresse) anmelden.

Die Maker Faire Hannover ist eine unabhängig organisierte Veranstaltung unter der Lizenz von Maker Media, Inc.

Die Maker Faire Hannover steht unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.

Alle Maker Faires in D/A/CH werden vom deutschsprachigen Make Magazin präsentiert.

