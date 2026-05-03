Tourismusverband Paznaun - Ischgl

Legendäres Saisonfinale: Ischgl setzt mit Christina Aguilera neue Maßstäbe

Ein weiterer Medieninhalt

Ischgl (ots)

Ein spektakuläres Finale auf über 2.300 Metern: Christina Aguilera lieferte beim „Top of the Mountain Closing Concert“ eine spektakuläre Show mit Power-Stimme, starken Choreografien und jeder Menge Bühnenpräsenz – vor atemberaubender Bergkulisse und begeisterten 19.000 Besucher. Ein Closing, das nicht nur für Gänsehaut sorgte, sondern auch eine erfolgreiche Wintersaison in Ischgl eindrucksvoll krönte.

Ein würdiger, emotionaler und eindrucksvoller Abschluss der Wintersaison: Beim diesjährigen „Top of the Mountain Closing Concert“ am 2. Mai verwandelte Weltstar Christina Aguilera die Idalp in Ischgl in eine Bühne der Superlative. Vor der imposanten Kulisse der Silvretta Arena erlebten 19.000 Konzertbesucher ein musikalisches Highlight, das sich nahtlos in die Reihe der legendären „Top of the Mountain Concerts“ in Ischgl einfügt.

Ein Konzert, das Geschichte schreibt

Mit einer energiegeladenen Performance und ihrer unverwechselbaren Stimme begeisterte Christina Aguilera das Publikum vom ersten Moment an. Unterstützt von einem Ensemble aus Tänzern, eindrucksvollen Choreografien und mehreren spektakulären Outfit-Wechseln entwickelte sich die Show zu einem visuell wie musikalisch beeindruckenden Gesamterlebnis. Bereits mit den ersten Tönen wurde deutlich, dass dieses Closing Concert mehr als nur ein Saisonabschluss war – es war ein emotionaler Höhepunkt, der die besondere Verbindung von Musik, Bergen und internationalem Flair eindrucksvoll hervorhob.

Die Setlist bot einen Querschnitt durch Aguileras beeindruckende Karriere: Von Klassikern wie „Genie in a Bottle“, „Fighter“ und „Beautiful“ bis hin zu modernen Hits und kraftvollen Balladen spannte sich ein musikalischer Bogen, der Generationen verbindet. Spätestens bei „Dirrty“ verwandelte sich die Idalp in ein Meer aus Emotionen – ein Gänsehautmoment auf über 2.300 Metern.

Perfekte Bedingungen für ein außergewöhnliches Event

Bei besten Bedingungen zeigte sich Ischgl einmal mehr von seiner strahlendsten Seite: Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen boten den idealen Rahmen für dieses einzigartige Open-Air-Erlebnis. Die Kombination aus Skigenuss und internationalem Konzertformat machte das Event erneut zu einem unvergleichlichen Highlight im alpinen Veranstaltungskalender.

Krönender Abschluss einer starken Wintersaison

Das „Top of the Mountain Closing Concert“ bildete zugleich den Höhepunkt einer erfolgreichen Wintersaison 2025/26. Mit dem Empfang des zweimillionsten Gastes in der Silvretta Arena am 17. April 2026 unterstrich Ischgl einmal mehr seine internationale Strahlkraft und anhaltende Beliebtheit.

Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Destination, gepaart mit innovativen Eventformaten und einem klaren Qualitätsanspruch, spiegelte sich auch in diesem Saisonfinale wider. Einmal mehr wurde deutlich, warum Ischgl als Vorreiter im alpinen Tourismus gilt und für außergewöhnliche Erlebnisse steht.

Ischgl bleibt Bühne für große Momente

Mit dem Auftritt von Christina Aguilera setzt Ischgl seine Erfolgsgeschichte der „Top of the Mountain Concerts“ eindrucksvoll fort. Internationale Superstars, eine spektakuläre Naturkulisse und ein begeistertes Publikum verschmelzen hier Jahr für Jahr zu einem einzigartigen Gesamterlebnis.

Das „Top of the Mountain Closing Concert“ 2026 wird als eines jener legendären Events in Erinnerung bleiben, die den Mythos Ischgl prägen – und einmal mehr zeigen, warum die Destination als „Pioneer of Music Acts in the Alps“ gilt.

Poolmaterial zum Konzert mit Christina Aguilera steht unter folgendem Link zur Verfügung: Videomaterial zum Download .

Original-Content von: Tourismusverband Paznaun - Ischgl, übermittelt durch news aktuell