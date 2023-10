positiv-MAGAZIN

Zum „Internationalen Tag der Optimisten“ am 10. Oktober

Optimismus ist notwendiger denn je

Königstein im Taunus (ots)

"Halte Dich von negativen Menschen fern – Sie haben ein Problem für jede Lösung!" (Albert Einstein)

Wir leben in einer Welt voller Gefahren, doch ist es wichtig, dass man erkennt, auch in einer Welt wachsender Chancen zu leben. Dazu benötigt man einen gesunden Optimismus und einen starken Glauben an sich selbst – sowie Selbstvertrauen, Hoffnung, Liebe und Mut.

Die Gesellschaft beschäftigt sich zu sehr mit der Vergangenheit sowie der Gegenwart und hat große Angst, sich mit der Zukunft auseinanderzusetzen. „Hinter unseren größten Ängsten warten die größten Wunder unseres Lebens“, erkannte schon Albert Einstein.

Unsere Reserven sind unendlich groß: Glaube, Liebe, Hoffnung und Mut sind in der Lage, die Fähigkeiten der Menschen zu steigern, um den großen Herausforderungen gewachsen zu sein.

So wie die Unmengen der täglich und stündlich ausgestrahlten negativen Impulse von Mensch zu Mensch zu zerstörenden Mächten werden, so addieren sich die weit mächtigeren positiven Impulse der gegenseitigen Achtung und Liebe. Und dies um so rascher, je mehr wir zuerst und vor allem mit uns selbst in Frieden leben.

„Dieser innere Friede“, sagt Wilhelm von Humboldt, „hängt vom Menschen selbst ab – er braucht zu seinem Glück nichts als ihn – und er braucht, um ihn zu besitzen, nichts als sich selbst!“

Wichtig sind somit unsere Gedanken und unser Wille - wir benötigen ein Bild, eine Vision von der eigenen ganz persönlichen Zukunft. Wer nicht danach strebt, seine Ideale zu realisieren, bleibt stets unter dem Niveau seiner eigenen Möglichkeiten.

„Viel zu spät begreifen Viele die versäumten Lebensziele“, sagte schon Wilhelm Busch.

Der Optimist erkennt die Lebenschancen und nutzt sie –der Pessimist sieht die Gefahren und behindert sich selbst und andere!

Original-Content von: positiv-MAGAZIN, übermittelt durch news aktuell