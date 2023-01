Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau

Auf Juwelensuche: Das Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau feiert Jubiläum

Alpbachtal / Wildschönau (ots)

Am 29.1. wird das 10-jährige Jubiläum des Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau gefeiert. Skigäste begeben sich auf digitale Juwelensuche und gewinnen tolle Preise.

Mit dem Neubau der Hornbahn 2000 und der Errichtung der Bergstation „Top of Alpbachtal“ ist das Skigebiet in seine Jubiläumssaison gestartet. Vor 10 Jahren haben sich die beiden Skigebiete Alpbachtal und die Wildschönau zusammengeschlossen – und das wird am Sonntag den 29.1. gebührend gefeiert.

An dem Tag begeben sich Skigäste auf die Juwelensuche und können tolle Preise, wie Tagesskipässe und sogar einen Skiurlaub gewinnen. Wer die meisten Juwelen gesammelt hat, dem winkt ein traumhafter Skiurlaub für zwei Personen und drei Nächten. Im gesamten Skigebiet sind die Musiker der Kundler Guggamusig unterwegs und spielen zünftig auf.

Für kleine Skigäste wird viel Abwechslung mit Spiel und Spaß im Schnee geboten. Der erfahrene Kinderanimateur und Betreuer Hubsi hat mit seinem Team an der Bergstation der Wiedersbergerhornbahn ein umfangreiches Kinderprogramm vorbereitet. Die Maskottchen Lauser und Juppi begrüßen die kleinsten Skigäste und sorgen für ausgelassene Stimmung. Im Zwergenland an der Mittelstation der Schatzbergbahn findet ebenfalls in lustiges Kinderprogramm statt. Dort bringen Jongleure die Kleinen mit ihren Tricks zum Staunen und flotte Musik sorgt für gute Moves im Schnee. Für eine Pause vom Spielen und Toben gibt es in den 24 Berghütten und Restaurants eine Stärkung. Informationen unter: www.skijuwel.com

Original-Content von: Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau, übermittelt durch news aktuell