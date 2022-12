Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau startet in die Jubiläumssaison

Alpbachtal / Wildschönau (ots) - Das neue Aushängeschild im Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau heißt „Top of Alpbachtal“. Der Aussichtsturm und die neue Hornbahn 2000 gehen zum Saisonstart am 3. Dezember in Betrieb. Das Alpbachtal und die Wildschönau feiern Jubiläum. Vor 10 Jahren wurden die beiden Skigebiete im Alpbachtal ...

