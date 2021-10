quirion - eine Tocher der Quirin Privatbank AG

Geldanlage an der Supermarktkasse: quirion ab sofort bei Edeka

Berlin (ots)

Erster Anbieter von Gutscheinkarten für digitale Vermögensverwaltung

Mindestanlage auf 1 Euro gesenkt

Weltweite Anlage in professionell verwaltete ETF-Strategien

Jeder kennt die Gutscheinkarten, die meist in der Nähe der Kasse in fast allen Supermärkten zu finden sind. quirion ist nun der erste Finanzdienstleister, der dort Gutscheinkarten für die digitale Geldanlage anbietet. Der Robo-Advisor hat dazu eine entsprechende Vereinbarung mit der Supermarkt-Kette Edeka geschlossen. Ab sofort sind in immer mehr Edeka-Märkten Gutscheinkarten für die ETF-basierte Vermögensverwaltung von quirion erhältlich.

Aktuell läuft die Verteilung der Gutscheinkarten in die mehr als 3600 teilnehmenden Märkte.

Kundinnen und Kunden des Supermarkts können zwischen drei verschiedenen Karten wählen: Erhältlich sind Guthaben von 25 Euro, 50 Euro und 100 Euro. Die Karten werden an der Supermarktkasse aktiviert und können dann online auf der quirion-Website (www.quirion.de) eingelöst werden.

Das Angebot richtet sich an Neu- und Bestandskundinnen und -kunden. Neukunden werden auf der Website durch den Eröffnungsprozess geführt, in dem quirion auch die optimal zum individuellen Risiko-Rendite-Profil passende Strategie ermittelt. Bestandskunden geben in ihrem Depot den Gutscheincode einfach bei der Depotaufstockung ein.

Im Zuge der Einführung der Gutscheinkarten hat quirion auch die bisher notwendige Mindestanlage sowie Mindestsumme für Depotaufstockungen im globalen Portfolio ("Regular-Paket") gestrichen. Ein regelmäßiger Sparplan ist jetzt bereits ab einer Sparrate von 25 Euro - dem Wert der kleinsten Gutscheinkarte - möglich.

Die Idee, Geldanlage per Gutscheinkarte möglich zu machen, hatte quirion-CEO Martin Daut: "Die Umsetzung der Idee war aber gar nicht so einfach. Denn selbstverständlich müssen wir alle strengen gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen erfüllen. Umso mehr freut es mich, dass wir es als erster Anbieter geschafft haben, die moderne Form der Geldanlage in ETFs über diesen ganz neuen Kanal anzubieten. Damit verbinden wir die klassische Offline-Handelswelt mit unserer digitalen Online-Welt. Auch dank der Unterstützung unseres Partners Edeka. Mit den Gutscheinkarten haben wir jetzt die Chance, einfacher auch diejenigen zu erreichen, die sich bisher noch nicht mit der Anlage am Kapitalmarkt beschäftigt haben."

Die Einführung der Gutscheinkarten ist ein weiterer Schritt in der Wachstumsstrategie von quirion. Erst vor wenigen Tagen erreichte der Robo-Advisor die Marke von einer Milliarde Euro beim verwalteten Vermögen. Mehr als 40.000 Kunden setzen bei ihrer Geldanlage bereits auf das prognosefreie und wissenschaftlich basierte Anlagemodell. Damit gehört quirion zu den größten digitalen Vermögensverwaltern Deutschlands.

Weitere Informationen unter www.quirion.de/edeka.

Über quirion

quirion ist einer der führenden Robo-Advisor in Deutschland und bietet Anlegern den Zugang zu einer professionellen Vermögensverwaltung an. quirion ist eine Tochter der Quirin Privatbank. Anleger können über www.quirion.de mit kostengünstigen, effizienten Anlageprodukten von den Ertrags-Chancen der internationalen Kapitalmärkte profitieren. Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank, gründete quirion 2013. Schmidt gilt in der Branche als Vorreiter: Vor quirion revolutionierte er bereits zwei Mal den Bankenmarkt - mit der Gründung des ersten Onlinebrokers Consors und der Gründung der ersten Honorarberaterbank Deutschlands, der Quirin Privatbank.

