Stiftung Warentest zeichnet quirion erneut als besten Robo-Advisor aus

Berlin (ots)

- Testsieger für eine Geldanlage von 40.000 Euro - Titel mit Note 1,6 erfolgreich verteidigt - Robo-Advisor wächst weiter

Im großen Vergleich von 25 digitalen Vermögensverwaltern erzielte quirion das beste Ergebnis und erhielt die Auszeichnung als Testsieger. Der Robo-Advisor wiederholte damit in der Kategorie "Geldanlage von 40.000 Euro" den Erfolg von 2018. Die Stiftung Warentest hatte für die Juli-Ausgabe ihrer Zeitschrift Finanztest zum zweiten Mal Robo-Advisor unter die Lupe genommen.

Wie schon 2018 legte die Stiftung Warentest auch in der aktuellen Untersuchung besonderen Wert auf niedrige Kosten und genaue und umfassende Informationen zu Produkten und Kosten. In beiden Kategorien erreichte quirion mit Noten von 2,2 (Gut) bzw. 0,8 (Sehr gut) Top-Bewertungen. Ebenfalls untersucht wurde die Qualität der Ermittlung des Kundenstatus, also des Fragenkatalogs nach dessen Beantwortung der Anleger einen passenden Anlagevorschlag erhält. Hier erzielte quirion mit dem Urteil Sehr gut (1,3) die beste Note aller 25 Anbieter.

Abgerundet wurde das positive Ergebnis durch den zweiten Platz in der Kategorie "Geldanlage von 100.000 Euro."

Mit dem Testsieg im Rücken möchte der Robo-Advisor, der sich ausschließlich auf private Endkunden konzentriert, seinen erfolgreichen Wachstumskurs fortsetzen. Aktuell verwaltet quirion 843 Millionen Euro für rund 36.000 Kunden.

"Digitale Anlagelösungen wie Robo-Advisor gibt es mittlerweile einige", stellt quirion-CEO Martin Daut fest. "Wir haben 2013 eine Pionierrolle eingenommen und freuen uns, dass wir mit unseren Leistungen kontinuierlich überzeugen. Von Beginn an hat quirion darauf gesetzt, das Vermögen über ETFs möglichst günstig zu streuen und über diese eine transparente, prognosefreie Anlagestrategie umzusetzen. Wir arbeiten daran, in unserer Branche ein Vorreiter zu bleiben, diese Rolle möglichst noch auszubauen und so weiter zu wachsen."

"Rendite für alle, das ist unsere Vision", unterstreicht quirion-Gründer und CEO der Quirin Privatbank Karl Matthäus Schmidt. "Wir empfinden es deshalb als Bestätigung, im aktuellen Test besonders bei der Transparenz und den Kosten hervorzustechen. Schließlich machen die Kosten einen großen Anteil an dem aus, was bei der Geldanlage unter dem Strich herauskommt."

Der komplette Test ist (kostenpflichtig) auf der Webseite der Stiftung Warentest abrufbar: https://www.test.de/Robo-Advisor-Vergleich-5107535-0/

Über quirion

Die quirion AG ist einer der führenden Robo-Advisor in Deutschland und bietet Anlegern den Zugang zu einer professionellen Vermögensverwaltung an. quirion ist eine Tochter der Quirin Privatbank AG. Anleger können über www.quirion.de mit kostengünstigen, effizienten Anlageprodukten von den Ertrags-Chancen der internationalen Kapitalmärkte profitieren. Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG, gründete quirion 2013. Schmidt gilt in der Branche als Vorreiter: Vor quirion revolutionierte er bereits zwei Mal den Bankenmarkt - mit der Gründung des ersten Onlinebrokers Consors und der Gründung der ersten Honorarberaterbank Deutschlands, der Quirin Privatbank.

