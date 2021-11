Uber Germany GmbH

Green Friday: Mit Uber Eats zum "Häppchen-Jäger" werden

Uber Eats feiert "Green Friday" mit 75 Prozent Rabatt auf Bestellungen am Freitag

Nachschlag am Wochenende: 25 Prozent Rabatt auf jede weitere Essenslieferung

Gültig in allen Uber Eats-Städten in Deutschland

Schnäppchenjäger aufgepasst! Uber Eats feiert die "Green Friday"-Premiere in Deutschland mit einmaligen Angeboten, bei denen Schnäppchenjäger ganz einfach zu "Häppchen-Jägern" werden können. Mit dem Gutschein-Code "GREENFRIDAY" erhalten alle Nutzer von Uber Eats am 26.11.2021 einmalig 75 Prozent auf ihre Essensbestellung (bis max. 10 Euro). Das Angebot ist in allen Städten gültig, in denen die Plattform für Essenslieferungen aktiv ist: Von Berlin über Hamburg, München und Frankfurt bis Köln, Bonn, Düsseldorf und Essen.

Wer beim "Green Friday" von Uber Eats auf den Geschmack gekommen ist, kann sich am Wochenende (27.-28.11.) gleich einen fetten Nachschlag sichern: Mit dem Gutschein-Code "WOCHENENDE25" gibt es 25 Prozent Rabatt (bis max. 10 Euro) auf jede weitere Essensbestellung mit Uber Eats.

"Für unsere 'Green Friday'-Premiere haben wir uns etwas besonderes einfallen lassen und bieten den wahrscheinlich attraktivsten Deal für Essenslieferungen in ganz Deutschland an", sagt Friedrich Kabler, Pressesprecher von Uber Eats in Deutschland.

Teilnahmebedingungen:

Mit dem Rabattcode "GREENFRIDAY" erhalten Nutzer 75 Prozent Rabatt bis zu einem Maximalbetrag von 10 EUR (ohne Lieferkosten) gültig bis 23:55 Uhr am 26.11.2021. Mit dem Rabattcode WOCHENENDE25 erhalten Nutzer 25 Prozent Rabatt bis zu einem Maximalbetrag von jeweils 10 EUR (ohne Lieferkosten) gültig bis 23:55 Uhr am 28.11.2021. Gültig für Bestellungen über die Uber Eats-App in Deutschland (überprüfe die Verfügbarkeit von Lieferungen und Restaurants in der Uber Eats App). Gültig nur für Lieferungen, kein Pickup. Es fällt eine Liefergebühr an. Die Angebote gelten nicht für Bestellungen, die Alkohol enthalten. Die Angebote können nicht mit anderen Angeboten kombiniert werden. Beide Codes können von jeweils maximal 30.000 Nutzern angewendet werden.

Über Uber Eats

Uber Eats, eine der weltweit führenden Apps für Essenslieferungen, sorgt dafür, dass das Bestellen von Essen genauso einfach ist, wie das Buchen von Fahrten. Mithilfe der bewährten Uber-Technologie kann man sich mit Uber Eats sein Lieblingsessen genau dorthin bestellen, wo man gerade ist - in die eigenen vier Wände, ins Büro oder in den Park. Die App verbindet dabei Restaurants, Konsumenten und Kuriere auf zwei Rädern, sodass bestellte Speisen in kürzester Zeit ankommen. In Deutschland ist Uber Eats in Berlin, Hamburg, Frankfurt, München, Köln, Bonn, Düsseldorf und Essen verfügbar.

