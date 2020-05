Applause

Applause präsentiert erstmals eine Lösung für integriertes Functional Testing

Integrated Functional Testing macht es erstmals möglich, Testautomation und manuelles Testen effektiv zu kombinieren

Applause , der weltweit führende Anbieter für digitale Qualitätssicherung, hat seine Integrated Functional Testing Lösung vorgestellt. Der Ansatz integriert manuelle und automatisierte Tests, um Marken dabei zu unterstützen, die Entwicklungsgeschwindigkeit zu erhöhen und die digitale Qualität zu verbessern. Damit ist Applause das erste und einzige Unternehmen, das eine koordinierte Lösung anbietet und die Ergebnisse in einem einzelnen Dashboard zusammenführen kann.

Automatisierte und manuelle Tests zusammenführen

Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen manuellen und automatisierten Tests ist ein wesentlicher Bestandteil der Teststrategie jedes Unternehmens. Doch die beiden Verfahren unterscheiden sich stark im Ansatz und der Durchführung. So führt ein unkoordinierter Testansatz zu Redundanzen und einem unnötig hohen Einsatz von Arbeitsressourcen für die Testteams der manuellen und automatisierten Verfahren. Integrated Functional Testing löst dieses Problem durch die Kombination eines praxisnahen Crowdsourcing-Ansatzes für manuelle Tests mit einem Testautomatisierungs-Framework, das sich nahtlos in die CI/CD-Pipeline von Unternehmen integrieren lässt. Damit wird sichergestellt, dass der Testumfang maximiert wird, ohne die Release-Zyklen unnötig zu verlängern.

"Integrated Functional Testing ist insofern eine Premiere für die Testindustrie, als es eine ganzheitliche Lösung sowohl für manuelle als auch für automatisierte Tests darstellt. Im Gegensatz zu Automatisierungs-Tools, die für bestimmte singuläre Zwecke entwickelt werden, bietet das integrierte funktionale Testen Unternehmen Einblicke und Transparenz in das gesamte Spektrum der Testmethoden, Arbeitsabläufe und Ergebnisse," erklärt Doron Reuveni, Gründer und CEO von Applause. "Dieser ganzheitliche Ansatz spart nicht nur Zeit, indem er die Testprozesse zusammenführt und so das Arbeiten über mehrere Systeme in einem externen Prozess verwaltet, sondern auch Geld, da Risiken für die Veröffentlichung von Software-Releases schneller und leichter bewertet werden können. Beides ist durch klassische Automatisierungstools nicht zu erreichen."

Holistischer Überblick zur Softwarequalität

Manuelle und automatisierte Testansätze sind innerhalb einer Organisation oft in einem Silo angesiedelt, was zu einer fragmentierten Berichterstattung führt und die Teams zwingt, zusätzliche Zeit und Mühe aufzubringen, um eine ganzheitliche Sicht der Qualität zu erhalten. Das Integrated Functional Testing von Applause ermöglichen es den Kunden, den Zustand von Softwareprodukten, Merkmalen und Funktionen zu jedem Zeitpunkt zu verstehen.

Führende Marken wie Priceline nutzen Applause bereits sowohl für manuelle als auch für automatisierte Tests.

"Als weltweit führendes Reiseunternehmen erwarten unsere Kunden, dass wir ihnen ein außergewöhnliches digitales Erlebnis bieten, mit dem sie attraktive Reiseangebote leicht finden und buchen können", so Eric Goldberg, VP of Quality Assurance bei Priceline. "Da wir dieses Erlebnis und unsere zugrunde liegenden Systeme ständig verbessern, ist ein effektives Qualitätssicherungsprogramm unerlässlich. Der neue integrierte Functional Testing-Ansatz von Applause hilft uns dabei, dies auf effiziente und skalierbare Weise zu erreichen."

Über Applause

Applause ist der weltweit führende Anbieter für Crowdtesting und digitale Qualitätssicherung. Das Unternehmen stellt sicher, dass Software - das Herzstück jeglicher Kundeninteraktion - sowie digitale Erlebnisse immer und überall einwandfrei funktionieren. Mit einem weltweiten Netzwerk von sorgfältig geprüften und geschulten Testern bietet Applause ein vollständiges Arsenal von Test- und Feedback-Funktionen. Dieser Ansatz verbessert die Testabdeckung, eliminiert die Beschränkungen von Offshoring oder traditionellen QA-Laboren und beschleunigt die Markteinführung von Webseiten, Mobile-Apps, IoT-Produkten und In-Store-Technologien.

Tausende führende Unternehmen - darunter Google, PayPal und AUDI AG - vertrauen auf Applause als bewährten Partner, um hochwertige digitale Erlebnisse zu liefern, welche Kunden nachhaltig begeistern.

