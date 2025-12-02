Crime + Investigation (CI)

Ice-T mit neuer Dokumentation über Fentanyl-Krise - TV-Premiere bei Crime + Investigation

Ice-T führt durch die neue Doku "Fentanyl - Hollywoods tödlicher Rausch". Darin zeigt der Rapper, wie ein Schmerzmittel zur tödlichen Droge wurde - und dass selbst weltbekannte Stars ihr zum Opfer fielen.

Deutsche TV-Premiere der 80-minütigen Doku am kommenden Sonntag, 7. Dezember, um 20:15 Uhr auf Crime + Investigation im Rahmen des Themenschwerpunkts "CI Selected: Tödlicher Rausch" - zudem im Stream und auf Abruf über Crime + Investigation sowie WOW/Sky

Ice-T: "Ich möchte alles in meiner Macht Stehende tun, um auf die Gefahr, die von Fentanyl ausgeht, aufmerksam zu machen."

Synthetische Opioide wie Fentanyl fordern jedes Jahr zehntausende Todesopfer - darunter auch Stars wie Prince, Tom Petty, Angus Cloud und Michael K. Williams. Die neue achtzigminütige Dokumentation "Fentanyl - Hollywoods tödlicher Rausch" widmet sich dieser tiefgreifenden gesellschaftlichen Krise und zeigt, wie ein ursprünglich medizinisch genutztes Schmerzmittel zu einer der gefährlichsten Drogen unserer Zeit wurde. Dabei betrifft Fentanyl Menschen aus allen Lebensbereichen - von normalen Bürgerinnen und Bürgern bis zu weltbekannten Stars.

Als erstmals bekannt wurde, dass Prominente an einer Überdosierung oder Vergiftung durch Fentanyl gestorben waren, hatten viele Menschen noch nie von der Droge gehört. Heute bestimmen Fentanyl-Vergiftungen beinahe täglich die Schlagzeilen, und mit mehr als 70.000 Todesfällen allein in den USA auf dem Höhepunkt der Krise ist der Bedarf an Aufklärung dringender denn je.

Rapper und Schauspieler Ice-T ("Law & Order") führt durch die Dokumentation und lässt Betroffene, Angehörige sowie Expertinnen und Experten zu Wort kommen. Er spricht auch über seine eigenen Erfahrungen und geht der Frage nach, welche Maßnahmen zur Prävention und Bewältigung der Krise beitragen können. "Fentanyl kam für mich aus dem Nichts. Als ich von der Droge erfuhr, hatte ich bereits Menschen daran verloren. In der Welt der Drogen ist es ein Gift, und ich möchte alles in meiner Macht Stehende tun, um auf die Gefahr, die von Fentanyl ausgeht, aufmerksam zu machen", so Ice-T.

Die Dokumentation befasst sich mit den Mechanismen, die Abhängigkeit, Missbrauch und illegalen Handel begünstigen, und verdeutlicht, wie schmal die Grenze zwischen medizinischem Einsatz und Missbrauch ist und welche Folgen die unkontrollierte Verbreitung des Wirkstoffs nach sich zieht. Neben Aspekten aus Ermittlungsarbeit, Medizin und Drogenhandel rückt die Dokumentation die Schicksale derer ins Zentrum, die unmittelbar mit den Folgen der Krise konfrontiert sind.

Die deutsche TV-Premiere von "Fentanyl - Hollywoods tödlicher Rausch" findet am kommenden Sonntag, 7. Dezember, um 20:15 Uhr auf Crime + Investigation statt - zudem ist sie im Stream und auf Abruf über Crime + Investigation sowie WOW/Sky verfügbar.

Die Erstausstrahlung erfolgt im Rahmen des Themenschwerpunkts "CI Selected: Tödlicher Rausch": Vom 6. bis zum 8. Dezember widmet sich Crime + Investigation immer ab 20:15 Uhr den Themen Sucht, Drogen und Abhängigkeit und zeigt insgesamt neun Sendungen, darunter Episoden der Doku-Reihen "Secrets of the Hells Angels - Ein Leben für den Club", "Court Cam - Auf der Anklagebank", "Deadly Women - Wenn Frauen zu Mörderinnen werden", "Imperfect Murder - Die Fehler eines Mörders" und "Undercover - Allein unter Verbrechern".

"Fentanyl - Hollywoods tödlicher Rausch" (Originaltitel: "Fame and Fentanyl") wurde für den US-Sender A&E von Candle True Stories produziert. Als Executive Producer fungieren James Goldston, Steven Baker und Erica Hanson (zugleich Regie) sowie Graham McKay als Co-Executive Producer. Ice-T und Jorge Hinojosa zeichnen ebenfalls als Executive Producer verantwortlich, auf Seiten des Senders A&E übernahmen diese Funktion Elaine Frontain Bryant und Brad Abramson.

Informationen zu Crime + Investigation und Hearst Networks Germany gibt es unter www.crimeandinvestigation.de, www.hearstnetworks.de, www.instagram.com/crimeinvestigationde und www.facebook.com/CIdeutschland.

