Crime + Investigation (CI)

TV-Tipp: "Secrets of Chippendales - Zwischen Gier und Mord"- True-Crime-Doku über die dunkle Seite der Chippendales-Story

München (ots)

Anmoderationsvorschlag: Wenn ich jetzt "Chippendales" sage, haben Sie sicher direkt ein Bild im Kopf: Stahlharte nackte Männer mit weißen Kragen und schwarzen Fliegen, die Horden kreischender Frauen unterhalten. Seit Jahrzehnten touren die Chippendales durch die Welt und begeistern ihre Zuschauerinnen mit heißem Striptease. Zurück geht das alles auf einen Club, der in den 1970er Jahren in L.A. gegründet wurde - und dank dunkler Kanäle und fieser Machenschaften zu unglaublichem Ruhm gekommen ist. Jetzt gibt es auf dem Sender Crime + Investigation eine vierteilige True-Crime-Doku, die die ganze Geschichte erzählt: "Secrets of Chippendales - Zwischen Gier und Mord", mit seltenem Bildmaterial und vielen Interviews mit Zeitzeugen. Jessica Martin hat schon mal reingeschaut.

Sprecherin: Ende der 1970er Jahre hat der indische Einwanderer Steve Bannerjee die Idee, einen ungewöhnlichen Nachtclub zu gründen. Sein Geschäftspartner, der Promoter Paul Snider, verhilft ihm zum nötigen Clou:

O-Ton 1 (The Secrets of Chippendales, 3 Sek.): "Mit männlichen Strippern kommt dein Club ganz groß raus!"

Sprecherin: Als Sniders Ehefrau, das Playmate Dorothy Stratton, dann noch vorschlägt, den Strippern Kragen und Manschetten anzulegen, wie bei den Frauen im Playboy-Club, ist das weibliche Publikum nicht mehr zu bremsen.

O-Ton 2 (The Secrets of Chippendales, 12 Sek.): "Frauen, die Männer ansehen, anstatt Männer, die Frauen ansehen!" "Geht es um sexuelle Spannung?" "Nein, um etwas anderes. Das hat es noch nie gegeben. Und jetzt, da es endlich soweit ist, will es keine Frau verpassen!"

Sprecherin: Der Fernsehmoderator Phil Donahue erinnert sich noch gut an diese Zeit.

O-Ton 3 (The Secrets of Chippendales, 12 Sek.): "Ich glaube, die Frauenbewegung hat den Ausschlag gegeben. Vorher war es verboten, oder zumindest unangenehm für Frauen, mit Unterhaltung dieser Art in Verbindung gebracht zu werden."

Sprecherin: Doch hinter den Kulissen geht es nicht ganz so glamourös zu...

O-Ton 4 (The Secrets of Chippendales, 10 Sek.): "Es war Sex im Spiel. Drogen. Mord - nicht so gut. Selbstmord - auch nicht so gut. Die Mafia - überhaupt nicht gut! Und ein Haufen Typen in Stringtangas."

Sprecherin: Und während die Chippendales immer berühmter werden und längst über die Stadtgrenzen L.A.s hinaus zu einem absoluten Phänomen avancieren, verdichten sich die dunklen Machenschaften rund um Clubbesitzer Bannerjee und seine Tänzer immer weiter...

O-Ton 5 (The Secrets of Chippendales, 9 Sek.): "Er schloss einen Pakt mit dem Teufel. Die Chippendales waren selbstzerstörerisch und rachsüchtig. Menschenleben waren ihnen egal, sie waren habgierig."

Sprecherin: Die Dokumentation "Secrets of Chippendales" beleuchtet die dunkle Seite der Chippendales-Story - unterhaltsam und äußerst präzise recherchiert.

Abmoderationsvorschlag: Die vierteilige Doku "Secrets of Chippendales - Zwischen Gier und Mord" läuft an den Donnerstagen 21. und 28 Juli jeweils ab 20:15 Uhr als deutsche TV-Premiere exklusiv auf Crime + Investigation [Crime and Investigation]. (Zusatz: am 31. Juli kann man sich dann noch mal in Ruhe alle vier Folgen der True-Crime-Doku am Stück angucken, da läuft "Secret of Chippendales" ab 16 Uhr in voller Länge...) Mehr Infos unter crimeandinvestigation.de.

Original-Content von: Crime + Investigation (CI), übermittelt durch news aktuell