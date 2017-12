Grösste europäische Energieeffizienz- und Pellets-Konferenz 2018 in Wels/Österreich

World Sustainable Energy Days als Treffpunkt der Energiewelt

Linz/Wels (ots) - Energieeffizienz zuerst: Dieser neue Grundsatz der europäischen Energiepolitik zielt darauf ab, Wirtschaftswachstum, Investitionen und Beschäftigung anzukurbeln. Energieeffizienz ist von zentraler Bedeutung für Wettbewerbsfähigkeit, Sicherheit und Klimaschutz in Europa.

"Wir laden zur Europäischen Energieeffizienzkonferenz und zur Europäischen Pelletskonferenz vom 28. Februar bis 2. März 2018 nach Wels in Österreich ein", freuen sich Gerhard Dell, Geschäftsführer des Veranstalters OÖ Energiesparverband und Christiane Egger, die Konferenzleiterin.

Das detaillierte Konferenzprogramm ist ab heute [hier] (http://www.wsed.at/de/world-sustainable-energy-days.html) verfügbar.

Mit Energieeffizienz und erneuerbarer Energie kann die Wettbewerbsfähigkeit der EU sowie ihrer Mitgliedsstaaten, Regionen und vieler Unternehmen wesentlich gesteigert werden. Daraus resultieren Wirtschaftswachstum, Arbeitsplätze und die Möglichkeit, weiter in die Energiewende zum Nutzen aller Bürger/innen und der Umwelt zu investieren.

Die Energiewende als Wettbewerbsvorteil, und wie sie im Sinne der Menschen und der Unternehmen gestaltet werden kann, ist daher zentrales Thema der World Sustainable Energy Days 2018.

Die Tagung präsentiert Strategien, technologische Innovationen und die Märkte für ­erneuerbare Energie und Energieeffizienz. Sie bietet eine einzigartige Kombination von Fachkonferenzen und interaktiven Events. Die jährliche Konferenz ist Treffpunkt von über 700 Teilnehmer/innen aus über 50 Ländern aus Wirtschaft, Forschung und dem öffentlichen Sektor, parallel findet dazu die Energiesparmesse mit 100.00 Besuchern statt.

- Energieeffizienz Business Konferenz

- Konferenz "Technologie-Innovationen: Energie und Gebäude"

- Konferenz E-Mobilität & smarte Gebäude

- Young Energy Efficiency Researchers Conference

- Energieeffizienz Strategie Workshop

- Fachexkursion: Gebäude-Technologie-Innovationen

- Energiesparmesse, führende Messe im Bereich Energieeffizienz mit 100.000 Besucher/innen & 1.600 Ausstellern jährlich

Neben der Europäischen Energieeffizienzkonferenz findet im Rahmen der World Sustainable Energy Days die Europäische Pelletskonferenz statt, bei der sich die Biomassefachwelt trifft.

Siehe dazu [http://www.wsed.at/de/programm/europaeische-pelletskonferenz.html] (http://www.wsed.at/de/programm/europaeische-pelletskonferenz.html)

Die Europäische Energieeffizienz- und Pellets-Konferenzen sind Teil der "World Sustainable Energy Days", einer der größten jährlichen Konferenzen in diesem Bereich in Europa. Veranstaltet wird die Konferenz vom OÖ Energiesparverband, einer Einrichtung des Landes Oberösterreich. Oberösterreich ist als Konferenzort besonders geeignet: Infolge von langjährigen, kontinuierlichen Strategien und Programmen wurden z.B. in den letzten 10 Jahren die Treibhausgas-Emissionen im Gebäudebereich um 42 % und die gesamte Energieintensität um 25 % reduziert. Mehr als 25 % aller in der EU verkauften automatischen Biomasse-Kessel werden von Oberösterreichs Kesselindustrie hergestellt.

