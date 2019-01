Leaseweb erweitert Managed Cybersecurity-Angebot mit Northwave

Frankfurt am Main (ots) - Mit neuen Services können Leaseweb-Kunden ihre Infrastruktur noch besser gegen die wachsenden Cyber-Gefahren schützen

Leaseweb, ein führender Anbieter von Hosting- und Cloud-Services, erweitert sein Cybersecurity-Portfolio um neue Services in Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsspezialisten Northwave. Die neuen Dienste mit der Bezeichnung SIEM SOC überwachen die Infrastruktur von Leaseweb-Kunden rund um die Uhr durch die Sicherheitsexperten von Northwave. Darüber hinaus übernimmt Northwave bei Bedarf Penetrationstests für Leaseweb-Kunden, um Sicherheitslücken in ihrer Infrastruktur zu identifizieren und auszumerzen.

Northwave bietet von seinem Security Operation Center (SOC) in Nieuwegein die 24/7-Überwachung von Netzwerken, Systemen und Sicherheitsinfrastrukturen an. Mittels Security Incident & Event Management (SIEM)-Technologie erkennen die Sicherheitsanalysten verdächtigen Datenverkehr, decken mögliche Sicherheitsverletzungen auf und reagieren unverzüglich auf Sicherheitsvorfälle, um Risiken zu entschärfen. Die Kunden von Leaseweb können nunmehr von dieser Erfahrung und Expertise profitieren, um bei Sicherheitsproblemen sofort eingreifen zu können.

Penetration Testing ermöglicht es, Anwendungen und Infrastrukturen auf ihre Robustheit gegen Sicherheitsangriffe zu überprüfen. Northwave nimmt sich dazu die Sicherheitslücken in den Systemen vor und deckt auf, wie diese angreifbar sind; dies stellt eine gute Grundlage für Beratung in Sachen Sicherheit dar. Dabei kommen zwei Arten von Szenarien zum Einsatz. Zu einem versuchen die ethischen Hacker von Northwave in die Systeme einzudringen. Zum anderen kommen sogenannte Red Team Security-Tests zur Anwendung, bei denen realitätsnahe Angriffe mit Hilfe von Social Engineering und Phishing durchgeführt werden, um die gesamte Sicherheitskette einer Prüfung zu unterziehen.

Beide neuen Managed Security Services stehen einzeln oder in Kombination zur Verfügung. Anwender können einen Penetrationstest beim Aufsetzen ihrer Infrastruktur bei Leaseweb durchführen und danach die Überwachung an Northwave übergeben. Mittels regelmäßiger Penetrationstests können die Risiken minimiert werden.

"Northwave gehört zu unseren strategischen Technologiepartnern. Das Unternehmen besitzt Erfahrung mit der Leaseweb-Infrastruktur, wodurch sich viele Vorteile ergeben", sagt Christine Josiassen - Van den Dam, Produktmanager bei Leaseweb: "Gemeinsam mit den Sicherheitsspezialisten von Northwave können wir unseren Kunden ein noch breiteres Angebot aus einer Hand bereitstellen, um ihre Infrastrukturen gegen die steigende Anzahl von Sicherheitsbedrohungen zu schützen."

"Wir freuen uns über die Erweiterung unserer Zusammenarbeit mit Leaseweb. Wir arbeiten schon seit vielen Jahren zusammen und die neuen Services stellen den Höhepunkt unserer strategischen Partnerschaft dar", sagt Marc de Jong Luneau, Commercial Director bei Northwave: "Unsere Erfahrungen und unsere Expertise ergänzen sich komplementär zu einer großartigen Partnerschaft. Gemeinsam tragen wir zum holistischen Ansatz für die Kunden von Leaseweb bei."

Beide neuen Services stehen ab sofort zur Verfügung. Sie ergänzen die bereits bestehenden Sicherheitsservices wie DDoS, IP Protection und Web Application Firewall. Weitere Informationen: www.leaseweb.com/nl/cyber-security/managed-cyber-security

Über Leaseweb

Leaseweb ist ein führender Anbieter von Infrastructure as a Service (IaaS) mit rund 17.500 Kunden weltweit, zu denen sowohl KMUs als auch Großkonzerne gehören. Die Dienstleistungen umfassen sog. Public Cloud, Private Cloud, Dedizierte Server, Colocation, CDN (Content Delivery Network) und Cyber Security Services mit Rund-um-die-Uhr-Support. Mit mehr als 80.000 Servern bietet Leaseweb seit 1997 eine Infrastruktur für unternehmenskritische Websites, Internet-Anwendungen, E-Mail-Server, Sicherheit und Storage-Services. Das Unternehmen betreibt 19 Rechenzentren in Europa, Asien und Nordamerika, die sich auf ein hochklassiges weltweites Netzwerk mit einer Gesamtkapazität von mehr als 5,5 Tbps stützen können. Die Leaseweb-Gruppe setzt sich zusammen aus Leaseweb Deutschland GmbH, LeaseWeb Nederland B.V., Leasweb USA Inc., LeaseWeb Asia Pacific PTE. LTD, Leaseweb CDN B.V., LeaseWeb Australia Ltd. und Leaseweb UK Ltd.

Über Northwave

Northwave ist ein unabhängiger Anbieter von Information Security Services mit einem einzigartigen 360-Grad-Ansatz zur Eindämmung von Informationsrisiken. Dadurch können Anwender ihre Investitionen in die Digitalisierung vor Sicherheitsgefährdungen schützen und Cyberattacken abwehren. Northwave hat seinen Sitz in den Niederlanden, besitzt Zertifizierungen gemäß ISO 27001 und ISO 9002 und ist ein anerkanntes CERT.

