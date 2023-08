EY

EY veröffentlicht im ersten Jahr seines 1 Mrd. US-Dollar-Investitionsprogramms mehr als 20 neue, von seiner Allianz mit Microsoft unterstützte Assurance-Technologiefunktionen

Assurance-Technologieanwendungen erreichen Meilenstein von 500.000 Nutzern und profitieren von der Leistung und Stabilität von Microsoft Azure

Zu den neuesten Veröffentlichungen gehören integrierte und transformierte Analysen, die Microsoft Azure und Microsoft Power BI nutzen

Integration von Microsoft-Funktionen für künstliche Intelligenz in die EY-Assurance-Technologieplattform der nächsten Generation, unterstützt durch die Veröffentlichung des Microsoft Azure OpenAI Service

Die EY-Organisation gibt heute eine Erweiterung ihrer Zusammenarbeit mit Microsoft bekannt, während sie die ersten 12 Monate eines vierjährigen Investitionsprogramms von mehr als 1 Mrd. US-Dollar zur Bereitstellung ihrer Assurance-Technologieplattform der nächsten Generation abschließt. Die Investition der EY-Organisation ist Teil einer nachhaltigen Konzentration auf die Aufrechterhaltung der höchsten Audit-Qualität, die Förderung von Vertrauen in Geschäftswelt und Kapitalmärkte und die Bereitstellung eines skalierbaren und richtig dimensionierten Audits, das sich an den Transformationsplänen der Unternehmen orientiert.

Die Ausweitung der Zusammenarbeit von EY-Organisation und Microsoft folgt auf die diesjährige Veröffentlichung von mehr als 20 neuen wichtigen Assurance-Technologiefunktionen. Dies ist Teil von EYs mehrjährigem Programm zur Zusammenführung fortschrittlicher Technologien in eine nahtlose Plattform und zur Förderung der Transformation durch die nächste Generation von Datenzugriffsfunktionen und fortschrittlichen Analysen, künstliche Intelligenz (KI) und eine verbesserte Benutzererfahrung. Diese Transformation unterstützt 500.000 EY-Fachleute und externe Nutzer und wird von Microsoft Azure angetrieben.

Marie-Laure Delarue, EY Global Vice Chair – Assurance, erklärt:

„Die EY-Organisation hat den ersten Meilenstein in einem vierjährigen Investitionsprogramm zur Integration und Transformation der EY-Assurance-Technologie erreicht. Die Allianz von EY und Microsoft ist von zentraler Bedeutung für dieses Programm, während die EY-Organisation ihrer Verpflichtung nachkommt, die Audit-Qualität kontinuierlich zu verbessern, nachhaltigen, langfristigen Wert zu schaffen und das Vertrauen unten den EY-Stakeholdern und den Stakeholdern der betreuten Unternehmen zu stärken."

In den ersten 12 Monaten der Assurance-Technologie-Investitionen der EY-Organisation wurde unter anderem die nächste Generation der Audit-Datenanalyse unter Verwendung von Microsoft Power BI eingeführt. Die Veröffentlichung der EY-Organisation nutzt die kombinierte Leistung von EY- und Microsoft-Funktionen, die eine agile Entwicklung und Bereitstellung in einem einheitlichen Ansatz ermöglichen – einschließlich Microsoft Fabric. Dies transformiert die Benutzererfahrung und unterstützt die vollständige Integration von Datenanalysefunktionen direkt in den Workflow der EY-Assurance-Technologieplattform. Die EY-Assurance-Teams verarbeiten im Rahmen der digitalen Transformation der EY-Auditierung mittlerweile über 775 Mrd. Zeilen an Journalbuchungen pro Jahr.

Dies folgt auf die Kombination von EY Canvas – der Audit-Technologieanwendung der EY-Organisation – mit Microsoft Azure, was eine starke Leistung und Erweiterbarkeit zur Unterstützung der Bereitstellung von mehr als 150.000 Audits weltweit durch EY ermöglicht hat. Dazu gehört die 99,99-prozentige Verfügbarkeit von EY Canvas mit Technologie von Microsoft Azure in den letzten 12 Monaten, die eine der größten Business-to-Business-Plattformen (B2B) in der Branche ermöglicht.

Die jüngste Veröffentlichung neuer Assurance-Technologiefunktionen in der gesamten EY-Organisation beinhaltet global skalierte KI. Diese KI-gestützten Funktionen – die öffentlich verfügbare und von EY-generierte Daten nutzen – sind direkt in EY Canvas integriert und unterstützen EY-Assurance-Fachleute bei der Risikobewertung. Die EY-Organisation führt außerdem neue KI-gestützte Funktionen in den Bereichen prädiktive Analyse, Inhaltssuche und -zusammenfassung sowie Dokumentenintelligenz ein, einschließlich Verfahren zur Verknüpfung von Abschlüssen. Im Rahmen dieser Entwicklungen nutzen EY-Teams Azure Cognitive Services, um KI in den Audit-Prozess zu integrieren.

Die Allianz von EY und Microsoft bietet EY-Assurance-Teams außerdem frühzeitigen Zugang zu neuen Microsoft-Technologien und die Möglichkeit, weitere Microsoft-Produkte in die EY-Assurance-Technologieplattform zu integrieren. Dazu gehört die EY-interne Veröffentlichung des Azure OpenAI Service, der es EY-Fachleuten ermöglicht, das Potenzial generativer KI-Funkionen zu erleben und vom frühen Zugang zum Microsoft 365 Co-Pilot zu profitieren.

Marc Jeschonneck, EY Global Assurance Digital Leader, sagt:

„EYs Investition erleichtert die Integration und Transformation von datengesteuerten Audits und anderen Assurance-Dienstleistungen, angetrieben von der Microsoft Cloud und einschließlich der neuesten Microsoft Power BI-Funktionen."

Andreas Toggwyler, EY Global Assurance Technology Officer, bemerkt:

„Die gezielte Nutzung von Microsoft Azure ermöglicht es EY Assurance, die Leistung und Ausfallsicherheit der EY-Assurance-Technologieplattform weiter zu erhöhen."

Paul Goodhew, EY Global Assurance Innovation Leader, erklärt:

„EY beschleunigt die Bereitstellung aufstrebender Technologien, einschließlich künstlicher Intelligenz – von der Ideenentwicklung bis zur skalierten Veröffentlichung – durch die Integration von Microsoft-Technologien mit der EY-Plattform."

Arun Ulagaratchagan, Corporate Vice President von Azure Data, Microsoft, sagt:

„EYs Assurance-Technologieplattform, angetrieben durch die Microsoft Cloud, ermöglicht die Transformation von EYs Audit- und Assurance-Dienstleistungen. Unser gemeinsames Ziel, bahnbrechende neue Technologien, einschließlich datengesteuerter KI, voranzutreiben, wird auch bei der Weiterentwicklung der nächsten Generation von EY- und Microsoft-Technologien im Mittelpunkt stehen."

