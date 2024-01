ILF Beratende Ingenieure GmbH

ILF Beratende Ingenieure GmbH: Veränderung in der Geschäftsleitung

München (ots)

Das international tätige und unabhängige Ingenieur- und Beratungsunternehmen ILF Beratende Ingenieure GmbH entwickelt seit fast 60 Jahren innovative Ansätze für technische Lösungen großer Infrastrukturprojekte. Mit Jahresbeginn wird die Geschäftsführung der ILF Beratende Ingenieure GmbH neu organisiert. Marcus Herrmann übernimmt die Geschäftsleitung für den Gesamtbereich "Stromtrassen, Transport und Verkehr". Fred Wendt, der diese Position seit 2018 innehatte, wechselt als Excecutive Vice President in die ILF-Gruppe und wird dort das Hauptgeschäftsfeld "Energie und Klimaschutz" verantworten. Die ILF Deutschland mit Sitz in München hält weiterhin am bewährten Konzept der Doppelspitze fest, in der Herrmann fortan an der Seite von Tobias Walk das operative Geschäft führt. Walk ist seit 2018 Teil der Geschäftsführung und künftig für die Geschäftsbereiche "Erneuerbare Energien & Wasserstoff" sowie "Pipelines & Anlagenbau" verantwortlich.

Vor seinem Wechsel in die Geschäftsleitung der ILF Deutschland war Marcus Herrmann seit 2014 bei dem Planungs- und Beratungsunternehmen Arcadis als Geschäftsführer für Deutschland tätig und zuletzt für den internationalen Bereich verantwortlich. "Ich freue mich, mit Marcus Herrmann einen erfahrenen Branchenkenner an Bord zu haben und gemeinsam die Erfolgsgeschichte der ILF weiterzuschreiben", so Tobias Walk. "Wir betrachten es als Glücksfall, dass wir ihn für diese Position in unserem Unternehmen gewinnen konnten", resümiert Klaus Lässer, CEO der ILF-Gruppe "Ich bin mir sicher, dass wir bald schon von seinem Unternehmergeist und seinen Branchenkenntnissen profitieren werden." Gleichermaßen zufrieden zeigte sich Lässer darüber, mit Fred Wendt einen ausgewiesenen Energieexperten in die ILF-Gruppe zu berufen. Mit dieser Verstärkung könne sich das Unternehmen noch intensiver in die Herausforderungen der weltweiten Energietransformation einbringen.

Bereits in den vergangenen Jahren wurde der Fokus vermehrt auf Projekte gelegt, die einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigeren Energieversorgung leisten. Dabei setzt ILF in Deutschland auf die Entwicklung neuer, innovativer Kompetenzen wie grüner Wasserstoff und die künftige Nutzung und Speicherung von CO2. Gleichzeitig baut das Unternehmen auf seine langjährigen Kundenbeziehungen in den bestehenden Geschäftsfeldern bei erdverlegten Infrastrukturen wie Stromtrassen und Pipelines sowie auf erneuerbare Energien und Großwärmepumpen.

Zu den aktuellen Leuchtturmprojekten von ILF gehören unter anderem die Stromtrassen SuedLink und Rhein-Main-Link, das H2 Startnetz Hyperlink, die Großwärmepumpen Esbjerg und Aalborg, die 2. Stammstrecke München, die Erweiterung der U5 in Hamburg sowie Hybrid-PV-Kraftwerke mit Batteriespeicher in Westafrika. Zudem plant das Unternehmen mit dem Projekt Hyphen in Namibia eines der weltweit größten Wasserstoffprojekte mit drei Gigawatt.

Die ILF hat derzeit rund 1.200 Mitarbeitende im deutschsprachigen Raum und ist verstärkt auf der Suche nach Ingenieur:innen, da laut Geschäftsleitung das Personal in Anbetracht der Auftragslage problemlos verdoppelt werden kann.

Zum Unternehmen:

ILF Beratende Ingenieure GmbH ist Teil der ILF-Gruppe und ein international tätiges und unabhängiges Ingenieur- und Beratungsunternehmen mit fast 60 Jahren Erfahrung. Als eines der führenden Ingenieurunternehmen unterstützt ILF Beratende Ingenieure seine Kunden bei der erfolgreichen Realisierung bedeutender Industrie- und Infrastrukturprojekte. Die Expertise der ILF erstreckt sich dabei über den gesamten Projektlebenszyklus in den Hauptgeschäftsfeldern Energie & Klimaschutz, Wasser & Umwelt, Verkehr & Urbane Räume sowie Ressourcen & Nachhaltige Industrien.

Der Schwerpunkt liegt dabei auf umfassenden Dienstleistungen für anspruchsvolle und komplexe Projekte, die den individuellen Anforderungen gerecht werden und interdisziplinäres Engineering-Know-how erfordern. Basierend auf langjähriger Erfahrung, breitem Fachwissen und Engagement bietet das ILF Experten-Team eine umfassende Beratung und maßgeschneiderte Lösungen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der erfolgreichen Entwicklung nachhaltiger und zukunftsweisender Projekte. Zudem kann ILF Beratende Ingenieure, als Teil der ILF-Gruppe, auf ein Netzwerk aus über 2.600 Expert:innen an über 45 Standorten weltweit zurückgreifen.

