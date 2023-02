valantic GmbH

Sieger Consulting wird Teil von valantic

valantic erweitert Analytics- und Data-Expertise in Life Science, Healthcare, Finance und öffentlicher Verwaltung

München / Frankfurt a. M. (ots)

Die Digital Solutions-, Consulting- und Software-Gesellschaft valantic ( www.valantic.com) erweitert ihre Expertise in den Bereichen Datenstrategie, Analytics, Data Science und Data Management: Die end-to-end Boutique-Beratung Sieger Consulting ( www.sgc.de) wird Teil der valantic Familie und stärkt damit die Position und das Know-how von valantic in den hochregulierten Branchen Pharma, Finance und Public.

Sieger Consulting berät seine Kundinnen und Kunden in hochregulierten Märkten bei der datengetriebenen Digitalisierung und optimiert die Datennutzung mit automatisierten Analysetools. Die Fach-, IT- und Managementberatung ist führend in der Bereitstellung hochautomatisierter Datenwertschöpfungsketten und der Erarbeitung intuitiver Prozesse, um Daten für die Endnutzer zur Verfügung zu stellen. Durch die Lösungen von Sieger können etwa Finanzunternehmen eine bessere Risikoabschätzung bei Investments abgeben. Oder Pharmaunternehmen können die Zulassungsprozesse neuer Medikamente beschleunigen, weil die Analyse von Studiendaten im Hintergrund um ein Vielfaches schneller abgeschlossen werden kann.

Neben der Datenexpertise bringt Sieger Technologiekompetenz unter anderem durch strategische Partnerschaften mit AWS, Microsoft, Snowflake und Exasol in die valantic ein. Durch den Zugang von Sieger profitieren die valantic Kunden künftig zudem von einer noch breiteren Abdeckung des Salesforce-Ökosystems, da Sieger ebenfalls eine umfassende Expertise mit dem zu Salesforce gehörenden Datenmanagement-Werkzeug Tableau mitbringt.

"Wer heute den Einsatz von Daten im Unternehmen nicht optimiert, wird morgen abgehängt", ist sich Matthias Uhrig, Partner und Geschäftsführer bei valantic, sicher. "Mit den Expertinnen und Experten von Sieger Consulting an unserer Seite erweitern wir unser Beratungsangebot für ein optimales Datenmanagement in Unternehmen. Gleichzeitig machen wir nach dem Anschluss der belgischen C-Clear Partners an valantic einen weiteren strategischen Schritt in Richtung Wachstum in den hochregulierten Branchen Pharma und Finanzen."

Die herausragende Position von Sieger Consulting hat das Unternehmen seinen Erfahrungen und Lösungen zu verdanken. Über 25.000 Analytics-User werden heute durch Managed Services von Sieger betreut. Das Unternehmen bietet darüber hinaus eigene Lösungen für Governance und Automatisierung rund um Tableau und Power BI an.

Geschäftsführer Hans Sieder hat Sieger Consulting im Jahr 2004 in Frankfurt am Main zusammen mit Stefan Gernhard gegründet: "Unser erklärtes Ziel ist es seither, Unternehmen beim Erschließen ihres Datenschatzes zu unterstützen. Fast zwanzig Jahre nach der Gründung sind wir ein Unternehmen mit zwei Standorten und eine feste Größe im Bereich der hochregulierten Branchen. Für uns steht dabei neben dem Mehrwert, den Daten bringen können, weiterhin der Mensch im Mittelpunkt", sagt Hans Sieder.

"Wir arbeiten bereits seit einiger Zeit auf Projektbasis mit valantic zusammen und freuen uns jetzt umso mehr, Teil einer der am schnellsten wachsenden Digitalisierungsberatungen in Europa zu werden", sagt Stefan Gernhard, Geschäftsführer bei Sieger Consulting. "Gemeinsam mit den neuen Kolleginnen und Kollegen wollen wir künftig das Angebot im Datenmanagement noch ausweiten und valantic als bedeutendsten Marktteilnehmer in diesem Segment positionieren."

Über valantic

valantic ist die N°1 für die Digitale Transformation und zählt zu den am schnellsten wachsenden Digital Solutions-, Consulting- und Software-Gesellschaften am Markt. Dabei verbindet valantic technologische Kompetenz mit Branchenkenntnis und Menschlichkeit. Über 500 Blue Chip Kunden vertrauen bereits auf valantic - davon 32 von 40 DAX-Konzernen sowie eine Vielzahl internationaler Marktführer. Mit mehr als 3.500 Solutions-Berater*innen und Entwickler*innen und einem erwarteten Umsatz von mehr als 500 Mio. Euro in 2023(e) ist valantic in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, den Niederlanden und Portugal sowie an zahlreichen weiteren internationalen Standorten vertreten. valantic organisiert sich in einer einzigartigen Struktur aus Competence Centern und Expert*innenteams - immer genau auf die Digitalisierungsbedürfnisse von Unternehmen abgestimmt. Von der Strategie bis zur handfesten Realisation. Das Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Digital Strategy & Analytics, Customer Experience, SAP Services, Smart Industries sowie Financial Services Automation.

www.valantic.com

Über Sieger Consulting

Sieger Consulting berät seine Kund*innen in hochregulierten Märkten bei der datengetriebenen Digitalisierung und optimiert die Datennutzung mit automatisierten Analysetools. Der Fokus der Fach-, IT- und Managementberatung liegt dabei auf den Themen Software-Entwicklung, Datenhaushalt, Datenintegration, Business Intelligence und Analytics. Über 25.000 Analytics-User werden heute durch Managed Services von Sieger betreut. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten in Frankfurt am Main (Hauptsitz) und Köln rund 50 Mitarbeiter.

www.sgc.de

