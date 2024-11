AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

Magen-Darm-Tag am 7. November: Das Leben genießen trotz CED

Am 7. November findet der bundesweite Magen-Darm-Tag statt - ein Anlass, um sich bewusst zu machen, wie wichtig die Bauchgesundheit für das Wohlbefinden ist. Menschen mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (CED) leiden häufig beträchtlich unter den Symptomen ihrer Störung des Verdauungsapparats. Mit einer passenden Therapie und Tipps zur besseren Bewältigung des Alltags können Betroffene jedoch ihre Lebensqualität deutlich erhöhen.

Von chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen, vor allem Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, sind in Deutschland rund 650.000 Menschen betroffen.(1) Ihre Beschwerden, in der Hauptsache Durchfälle und Bauchschmerzen, aber auch Erschöpfung, Stuhldrang, Gewichtsverlust oder Übelkeit, verursachen nicht selten einen erheblichen Leidensdruck, der sich auf die Gestaltung des Alltags auswirken kann. Wie kann man trotz dieser wiederkehrenden Magen-Darm-Symptome, die mitunter als peinlich und stigmatisierend empfunden werden, weiterhin seinen Hobbys nachgehen, sportliche Aktivitäten und Treffen mit Freunden in den Alltag integrieren oder eine erfüllende Sexualität mit dem Partner erleben? Diese Fragen stellen sich Betroffene häufig.

Leben mit CED: Das Portal für Morbus Crohn und Colitis ulcerosa

Antworten darauf liefert die Website www.leben-mit-ced.de. Hier gibt es aktuelle Infos und praktische Tipps für alle Lebenslagen mit Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Das Leben mit CED hat viele Facetten. Nach dem Motto "Nimm es in die Hand und finde deinen Weg mit der Erkrankung!" berichten CED-Betroffene auf der Seite von ihrem Leben mit der Erkrankung. Sie zeigen beispielsweise, wie sie es trotzdem geschafft haben, Auslandsaufenthalte zu gestalten, ihre Berufstätigkeit an die eigenen Bedürfnisse anzupassen oder sogar in einem Triathlon zu bestehen. Darüber hinaus liefert die Website Alltagstipps, z. B. zu versorgungsmedizinischen Grundsätzen.

Trotz mutmachender Fallgeschichten und praktischer Hilfestellung: Betroffene interessieren sich vor allem für die medizinischen Behandlungsmöglichkeiten ihrer Symptomatik. Auch zu diesem Themenkomplex liefert www.leben-mit-ced.de umfassende Informationen. Denn eines der wichtigsten therapeutischen Ziele ist das Erreichen einer Abheilung der Darmschleimhaut, wodurch Operationen und Krankenhausaufenthalte verringert werden können.(2, 3)

Wer regelmäßig Neuigkeiten rund um Morbus Crohn und Colitis ulcerosa erhalten möchte, abonniert am besten den monatlichen CED-Newsletter, um immer up-to-date zu bleiben.

