GN Hearing GmbH, ReSound

Mehr individueller Hörkomfort für alle

ReSound präsentiert einzigartiges Portfolio auf weltgrößter Hörgeräte-Messe

Münster/Hannover (ots)

Ein einzigartiges Portfolio mit einem klaren Plus an individuellem Hörkomfort für alle präsentiert ReSound in diesen Tagen auf der größten Hörgeräte-Messe der Welt, dem EUHA-Kongress. Highlight des aktuellen Auftritts ist Hörgerät ReSound ONE, das bei Nutzung des neuartigen M&RIE-Hörers die audiologischen Vorteile eines Ex-Hörer-Systems (RIE) mit denen eines Im-Ohr-Systems verbindet. Ab sofort ist der wegweisende Ansatz mit dem zusätzlichen Mikrofon im Ohr bereits im mittleren Preissegment erhältlich. Darüber hinaus stellt ReSound mit einer Vielzahl weiterer Optionen für ReSound ONE sowie mit den Hörgeräte-Familien ReSound LiNX Quattro und ReSound Key ein breites und überaus attraktives Spektrum an Lösungen vor. Dem Hörakustik-Fachhandel ermöglichen diese nicht nur, Kunden jeden Alters, mit jedem Grad an Hörschädigung sowie in allen Preissegmenten komfortables Premium-Hören zu bieten. Auch zusätzlichen Wünschen nach smarter Vernetzung, App-Steuerung oder einem leistungsfähigen Akku kann der Fachhandel jetzt mehr denn je entsprechen.

"ReSound ONE ist das weltweit erste vollausgestattete Hörgerät mit Mikrofon- & Receiver-In-Ear-Design (M&RIE), also mit Mikrofon im Ohr und zwei Standard-Richtmikrofonen, Direktionalitäts-Optionen und Audio-Streaming", so Michael Luikenga, Leiter Audiologie der GN Hearing GmbH. "Welche enormen audiologischen Vorteile unser M&RIE-Hörer schwerhörigen Menschen eröffnet, belegen viele Rückmeldungen aus dem Markt. ReSound ONE mit M&RIE sichert höchste Personalisierbarkeit, einen neuartigen Klang, komfortableres Sprachverstehen und bislang unerreichtes Richtungshören. Zudem besitzt ReSound ONE mit der All Access Direktionalität und dem Ultra Focus noch zwei weitere audiologische Features, die Maßstäbe setzen. Und unsere Partnerinnen und Partner in den Hörakustik-Fachgeschäften erhalten ab sofort sogar noch mehr Spielraum für die individuelle Anpassung."

Ganz neu auf der Messe vorgestellt wird das ReSound ONE 5 mit M&RIE. Der grundlegend neue Ansatz mit drei Mikrofonen steht somit nun bereits ab dem mittleren Preissegment zur Verfügung. Darüber hinaus bietet ReSound ONE auch ohne den M&RIE-Hörer vorzügliche Anpassoptionen: Das Hörgerät ist in drei attraktiven Bauformen, in vier Technikstufen sowie mit fünf Hörer-Varianten erhältlich; es sichert bestes Hören für unterschiedlichste Kundinnen und Kunden. Und es lässt auch sonst keine Wünsche offen: Bereits ab ReSound ONE 4 steht die beste Akku-Lösung des Marktes mit bis zu 30 Stunden Laufzeit zur Verfügung, ebenso exzellentes direktes Streaming von kompatiblen iOS- und Android-Mobilgeräten, komfortable App-Steuerung sowie viele weitere Vorteile.

Premium-Hören, smartes Streaming und App-Steuerung bereits in den unteren Leistungsklassen

Wegweisende Ansätze für individualisiertes Besserhören präsentiert ReSound darüber hinaus bereits ab dem Einsteigersegment: "'Jeder Mensch verdient gutes Hören', lautet einer unserer Grundsätze", so Michael Luikenga. "Mit der neuen Hörgeräte-Familie ReSound Key tragen wir dem konsequent Rechnung. Dank ihrer vielfach preisgekrönten Technologie verhilft diese Lösung den Trägern bereits bei sehr geringer Zuzahlung zu Premium-Hör-Erlebnissen mit klarem Sound, zu komfortablem Verstehen und vielen weiteren Vorteilen."

ReSound Key ist in zahlreichen Bauformen sowie für leichte bis an Taubheit grenzende Hörverluste verfügbar. Optional ist auch dieses System als Akku-Lösung erhältlich - mit Spitzenwerten in der Laufzeit von bis zu 30 Stunden. Man kann direktes Soundstreaming von kompatiblen iOS- und Android-Mobilgeräten nutzen. Das Hör-Erlebnis lässt sich komfortabel über die ReSound Smart 3D App steuern. Die Möglichkeit zur Online-Fern-Feinanpassung über App kann der Hörakustiker hier ebenfalls schon anbieten. Und mit dem ReSound Wireless-Zubehör sind eine Kopplung zum TV-Gerät und weitere Anbindungen nutzbar.

Attraktives Portfolio, noch schnellere Anpass-Software und wegweisende bimodale Versorgungen

Darüber hinaus stellt ReSound im Rahmen der Messe ein aktuell anstehendes Software-Update vor. Durch den Download der ReSound Smart Fit 1.12 wird die Stabilität optimiert, das Auffinden und die Anbindung sind noch zuverlässiger. Auch die Erfolgsrate bei der Rückkopplungskalibrierung von ReSound ONE ist noch höher. Und der Anpasser kann von visuellen Verbesserungen sowie von Vorschlägen für die Auswahl der Domes profitieren.

Nicht zuletzt informiert ReSound in Hannover über wegweisende bimodale Hörlösungen. - "Auf der Messe präsentieren wir uns Seite an Seite mit unserem strategischen Partner Cochlear", so nochmals Michael Luikenga. "Mit dem Weltmarktführer für Hörimplantate arbeiten wir seit Jahren eng zusammen, um gemeinsam smarte bimodale Lösungen aus Cochlear Hörimplantat und ReSound Hörgerät zu entwickeln und zu vermarkten. Aktuelle Ergebnisse dieser erfolgreichen Zusammenarbeit werden in Hannover in einer Smart Hearing Alliance Zone vorgestellt."

Beim 65. Internationalen Kongress der Europäischen Union der Hörakustiker (EUHA) vom 15. bis zum 17. September in Hannover finden Sie ReSound am Stand der GN Hearing GmbH in Halle 6 des Messegeländes (Stand 501). Hier wird der neuartige M&RIE-Hörer sogar mittels 3D-Audio Demo vorgestellt: Anhand einer Simulation alltäglicher akustischer Situationen kann die Lokalisierungsfähigkeit mit den eigenen Ohren erlebt werden.

Weitere Informationen zu den smarten Hörgeräten von ReSound sowie den Zugang zu unserem Presse-Newsroom finden Sie unter www.resound.com > PRESSE & NEWSROOM.

Redaktioneller Hinweis:

Als eine der weltweit führenden Hörgeräte-Marken bestimmt ReSound die Innovationen bei den modernen Hörsystemen schon lange maßgeblich mit. Wir wollen, dass immer mehr Menschen, die mit einem Hörverlust leben, wieder besser hören und richtig verstehen. Deshalb entwickeln wir Hörsysteme, die fast das Hörerlebnis des natürlichen Ohres schaffen, und die es Hörgeräte-Akustikern ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Kunden gravierend anzuheben. ReSound ist in über 80 Ländern vertreten. Zu uns gehören ein großes Team kompetenter Mitarbeiter sowie zahlreiche Technologie-Zentren. In Deutschland gehört ReSound zur GN Hearing GmbH, die ihren Sitz in Münster hat - s. www.resound.com.

Original-Content von: GN Hearing GmbH, ReSound, übermittelt durch news aktuell