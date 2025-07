Deutscher Verband Flüssiggas e.V.

Verbrauchertipp | Von Berlin bis Rom ohne Tankstopp: Mit Autogas bequem in den Urlaub starten

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Ferienzeit ist Reisezeit: Mit vielen Autogasmodellen erreichen Reisende selbst weit entfernte Urlaubsziele - häufig ohne unterwegs tanken zu müssen.

Autogas-Pkw sind die preisgünstige Alternative - verglichen mit Benzinern und Dieselfahrzeugen.

Worauf Autofahrer im Ausland achten sollten, um ihren Autogastank schnell wieder aufzufüllen, erklärt Markus Lau, Technikexperte beim Deutschen Verband Flüssiggas e.V. (DVFG).

Unterkunft, Verpflegung: Vieles wird teurer. Zumindest bei den Fahrtkosten für die Urlaubsreise lässt sich sparen - dank der preisgünstigen Alternative Autogas (LPG). Im Segment Kleinwagen/Kompaktklasse ist Autogas auf 100 Kilometer Fahrtstrecke gerechnet 34 Prozent billiger als Superbenzin. Im Segment Mittel-/Oberklasse liegt die Ersparnis sogar bei rund 53 Prozent. Das zeigt der aktuelle "Energiekostenvergleich für Pkw" des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE). Auch der "ADAC Kostenvergleich" kommt zum Ergebnis: Häufig ist Autogas die günstigste Antriebsversion - verglichen mit Benzin- und Dieselmodellen. "Verschiedene Kostenvergleiche zeigen: Neuwagen mit Autogasantrieb sind wirtschaftlich attraktiv - und überzeugen preislich bei der Anschaffung und im Unterhalt", sagt Markus Lau, Technikexperte beim Deutschen Verband Flüssiggas e.V. (DVFG). Mit Blick auf künftige Urlaubsbudgets kann sich auch eine Umrüstung von Benzin auf Autogas rechnen. Es lohnt sich daher, genau zu schauen, wie schnell sich die Kosten für die Umrüstung amortisieren. Dafür sind eine hohe Kilometerleistung und die günstigeren Kraftstoffkosten bei Autogas im Vergleich zu Benzinern entscheidende Einflussfaktoren.

Wer bereits jetzt mit Autogas in die Ferien startet, sollte die folgenden drei Autogas-Fakten kennen:

Hohe Reichweite: Von Berlin nach Rom ohne Tankstopp

Die meisten Autogasmodelle besitzen einen bivalenten Antrieb. Sie können dank separater Tanks sowohl mit Autogas als auch Benzin fahren. "Aus dieser Kombination entsteht ein großer Reichweitenvorteil - insbesondere verglichen mit Elektroautos", sagt Markus Lau. Vollgetankt ergeben sich Reichweiten von bis zu 1.500 Kilometern, das entspricht beispielsweise der Strecke von Berlin bis Rom.

Tankstellennetz: Flächendeckend gut ausgebaut

Unterwegs den Autogas-Tank aufzufüllen, ist auch problemlos möglich: Das Autogas-Tankstellennetz ist deutschland- und EU-weit flächendeckend gut ausgebaut. Aktuell können Autofahrerinnen und Autofahrer an rund 6.000 Tankstellen in Deutschland Autogas tanken. Innerhalb der EU bieten 31.000 Tankstellen Autogas an. "Das flächendeckend ausgebaute Tankstellennetz ermöglicht auch spontane Urlaubsreisen über verschiedene Ländergrenzen hinweg, ohne die Tankstopps vorher exakt planen zu müssen", sagt Markus Lau. "Autogas ist damit der ideale Kraftstoff für einen Roadtrip durch Europa, um kostengünstig verschiedene Länder kennenzulernen."

Adapter: Gehören für europäische Reisen ins Gepäck

Wer seine Ferien im europäischen Ausland verbringt, sollte den passenden Tankadapter im Gepäck haben. Der in Deutschland übliche Schraubadapter (ACME) lässt sich zum Tanken auch in Belgien und Luxemburg verwenden. In den Niederlanden, Norwegen, England oder Spanien kommt ein Bajonettadapter zum Einsatz. In einigen Regionen Spaniens wird zudem ein sogenannter Euro-Nozzle-Adapter benötigt. Wer seinen Urlaub in Frankreich, Italien, Kroatien, Polen und Schweden verbringt oder nach Österreich fährt, tankt Autogas mit einem Telleradapter (DISH). "Es lohnt sich also, vor Beginn der Reise zu prüfen, welche Adapter unterwegs benötigt werden", sagt Markus Lau. Erhältlich sind die verschiedenen Adapter bei Autogas-Umrüstungsbetrieben oder in Fachwerkstätten.

Energieträger Flüssiggas:

Flüssiggas (LPG) - nicht zu verwechseln mit verflüssigtem Erdgas (LNG, Methan) - besteht aus Propan, Butan und deren Gemischen und wird bereits unter geringem Druck flüssig. Der Energieträger verbrennt CO2-reduziert und schadstoffarm. Die erneuerbaren Varianten sind als biogenes Flüssiggas und künftig als Dimethylether (rDME) verfügbar. Flüssiggas wird für Heiz- und Kühlzwecke, als Kraftstoff (Autogas), in Industrie und Landwirtschaft sowie im Freizeitbereich eingesetzt.

Original-Content von: Deutscher Verband Flüssiggas e.V., übermittelt durch news aktuell