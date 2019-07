Deutscher Verband Flüssiggas e. V.

Autogas: Positive Halbjahresbilanz bei den Neuzulassungen

Deutscher Verband Flüssiggas sieht KBA-Daten auch als Signal an Automobilhersteller

Berlin (ots)

Die vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) veröffentlichte Halbjahresbilanz zeigt für Autogas-Fahrzeuge wieder einen satten Zuwachs bei den Neuzulassungen. Der Deutsche Verband Flüssiggas e. V. (DVFG) appelliert anlässlich der positiven Entwicklung an Automobilhersteller, wieder verstärkt auf Neufahrzeuge mit Autogas-Antrieb zu setzen.

Im ersten Halbjahr 2019 verzeichneten Autogas-Fahrzeuge laut KBA im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum ein Plus von 93,2 Prozent bei den Neuzulassungen. "Damit wird einmal mehr deutlich, dass die emissionsarme Alternative Autogas für Verbraucher interessant bleibt", betont der DVFG-Vorsitzende Rainer Scharr anlässlich der positiven Halbjahresbilanz. Die Flüssiggas-Branche wünsche sich, dass dieses Signal auch von Automobilherstellern aufgegriffen und das Angebot an Neufahrzeugen mit Autogas-Antrieb wieder ausgebaut werde. Aktuell handle es sich bei den Autogas-Pkw auf Deutschlands Straßen vor allem um umgerüstete Fahrzeuge. "Wir sind jedoch überzeugt, dass eine breitere Auswahl an Neufahrzeugen bei vielen Verbrauchern auf echtes Interesse stoßen würde", so Scharr. Dies gelte insbesondere für Vielfahrer und Pendler auf der Suche nach emissionsarmen Fahrzeugen, die weder auf überzeugende Reichweiten noch auf eine gut ausgebaute Infrastruktur verzichten wollen. Autogas erfülle diese Ansprüche mit bundesweit rund 7.100 Tankstellen mühelos und bleibe auch preislich weiterhin attraktiv, so Scharr. Im Juni 2019 lag der Autogas-Preis bei durchschnittlich 61,2 Cent pro Liter.

Energieträger Flüssiggas:

Flüssiggas (LPG) besteht aus Propan, Butan und deren Gemischen und wird bereits unter geringem Druck flüssig. Der Energieträger verbrennt CO2-reduziert und schadstoffarm. Flüssiggas wird für Heiz- und Kühlzwecke, als Kraftstoff (Autogas), in Industrie und Landwirtschaft sowie im Freizeitbereich eingesetzt.

