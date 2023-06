BayWa r.e. baut größtes "Fruitvoltaic"-Projekt in Europa

München (ots) - BayWa r.e. wurde für ihre innovative "Fruitvoltaic"-Anlage in den Niederlanden mit dem "The smarter E AWARD" in der Kategorie "Outstanding Projects" ausgezeichnet. Der Bau der Agri-PV-Anlage, die Nahrungsmittel- und Energieproduktion kombiniert, wurde im Juli 2020 in Babberich abgeschlossen. Es handelt sich hierbei um die größte und technisch ...

mehr