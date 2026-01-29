Kaufland

Rund drei Tonnen Lebensmittel: Das essen die Athleten bei den Winterspielen

Wenn am 6. Februar die Winterspiele in Italien offiziell eröffnet werden, spielt für die Athletinnen und Athleten des Deutschen Skiverbands (DSV) neben dem Training die optimale Vorbereitung abseits der Piste eine entscheidende Rolle. Als offizieller Ernährungspartner des DSV stellt Kaufland die Verpflegung des Teams sicher und liefert die Basis für sportliche Höchstleistungen an den Standorten in Antholz und Val di Fiemme.

Für die zweiwöchigen Wettkämpfe stellt Kaufland mit rund drei Tonnen Lebensmitteln eine große Auswahl an Obst, Gemüse und Eigenmarkenprodukten, auch in Bio-Qualität, zur Verfügung. Damit werden nicht nur die Athleten der alpinen und nordischen Disziplinen sowie des Biathlons verpflegt, sondern das gesamte Betreuerteam - bestehend aus Trainern, Technikern, Ärzten und Physiotherapeuten. Insgesamt werden über 130 Personen an den zwei Standorten aus dem breiten Sortiment von Kaufland versorgt.

Im Fokus steht zum Beispiel das Frühstück, das die nötige Energie für die Wettkämpfe liefert. So bilden allein 30 Kilogramm Haferflocken, 15 Kilogramm Birchermüsli sowie 20 Kilogramm Joghurt das Fundament für den Start in den Tag. Für die notwendigen Kohlenhydrate bei Mittag- und Abendessen sorgen zudem über 100 Kilogramm Pasta, 45 Kilogramm Reis und 180 Kilogramm Kartoffeln.

Die Auswahl der Produkte erfolgte in enger Zusammenarbeit zwischen den Experten von Kaufland und den offiziellen Köchen des DSV, die das Team auch während der Wettkämpfe begleiten und bekochen. Ziel war die perfekte Balance aus nährstoff- aber auch abwechslungsreichen Lebensmitteln zusammenzustellen. Speck, würzige Soßen oder Käse, die dem Essen ordentlich Geschmack geben, durften auf der Einkaufsliste für das größte Sportereignis des Jahres daher ebenfalls nicht fehlen.

"Wir sind der Überzeugung: Medaillen fangen auf dem Teller an! Als offizieller Ernährungspartner des DSV ist es unser Anspruch, die Athletinnen und Athleten auf ihrem Weg zu den Winterspielen bestmöglich zu unterstützen. Dabei können wir aus der großen Auswahl an Eigenmarkenprodukten, auch in Bio-Qualität, bei Kaufland aus dem Vollen schöpfen: Egal ob Eier, Milch und Bananen oder ausgefallenere Zutaten wie Zitronengras und Sweetchilisauce aus unserem breiten Sortiment an Eigenmarken - uns war es wichtig, dass die Wintersportler mit Power-Frühstücks, nährstoffreichen Abendessen oder gesunden Snacks jederzeit aus den Vollen schöpfen können. Denn die richtige Ernährung ist die Basis für sportliche Höchstleistungen", sagt Christoph Schneider, Geschäftsführer Marketing bei Kaufland.

