Kaufland-Eigenmarke bevola stellt mit Spot Diversität und Vielfalt in den Fokus

Kurvige Frauen, bärtige Männer, tätowierte Haut - im neuen Kaufland-Spot geht es um Typen, die unterschiedlicher kaum sein können. Sie verbindet scheinbar nur eine Gemeinsamkeit: Alle fühlen sich sichtbar wohl in ihrer Haut. Mit seinem neuen Spot stärkt Kaufland deshalb nicht nur seine Drogerie-Eigenmarke bevola, sondern auch Diversität und Vielfalt in den Medien. Er wird auf allen digitalen Kanälen gespielt.

"Die Bedürfnisse bei der täglichen Pflege sind vielfältig - so wie auch unsere Kunden. Deshalb stellen wir in unserem Spot die Vielfalt auch in dem Mittelpunkt und feiern sie mit Stolz", erklärt Christoph Schneider, Geschäftsführer Marketing bei Kaufland Deutschland.

Im Video tanzen die Protagonisten zur Musik von "Everybody", im Original von den Backstreet Boys, dessen Text für Kaufland umgeschrieben wurde und mit Zeilen wie "Ich fühl mich gut in meiner Haut. Und schrei' es deshalb frei heraus" unmissverständlich klar machen: "Bodypositivity" ist der Geist der Zeit.

Geld sparen, ohne auf Qualität verzichten zu müssen - dafür stehen die Eigenmarken von Kaufland. Mit mehr als 360 Artikeln unter der Marke bevola deckt Kaufland nahezu die gesamte Bandbreite von Drogerieprodukten für die ganze Familie ab. Seit der Einführung 2018 wurde das Sortiment stetig erweitert und so zeigt sich die Vielfalt der Marke mittlerweile auch im Sortiment: Neben klassischen Drogerieartikeln unter der Marke bevola finden Kunden mittlerweile auch ein umfangreiches Angebot beispielsweise an Badezusätzen unter bevola Kids, Produkte für Männer unter der Marke bevola MEN sowie Natrue®-zertifizierte Naturkosmetik* unter bevola naturals. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei neben Qualität und Preis auf Nachhaltigkeitsaspekten - Kaufland verzichtet bereits bei vielen Artikeln auf den Einsatz von Mikroplastik in den Rezepturen und optimiert die Verpackungen zu Gunsten der Umwelt.

Das neue Kaufland-Video ist ab sofort online.

Einen O-Ton zum Thema finden Sie hier zum Download (Passwort: Bevola2023!) oder auf unserem neuen Presseportal, wo unter https://unternehmen.kaufland.de/presse weitere aktuelle Pressemitteilungen, spannende Schwerpunktthemen, Bild- sowie Audio- und Videomaterial warten.

*Mehr Informationen zur NATRUE-Zertifizierung unter natrue.org/de

