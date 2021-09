Kaufland

Räuchertofu von Kaufland ist Testsieger der aktuellen Stiftung Warentest

Bild-Infos

Download

Neckarsulm (ots)

In ihrer September-Ausgabe hat die Stiftung Warentest verschiedene Tofu-Produkte unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Der geräucherte Bio-Tofu der Kaufland-Eigenmarke K-take it veggie ist Testsieger, zudem erhielt der Bio-Tofu in der Sorte Natur die Note "gut".

Vom Fachmagazin wurden 15 Bio-Produkte getestet, darunter die Sorten Natur, geräuchert und Seidentofu. Die Jury bewertete unter anderem den Geschmack, die mikrobiologische Qualität sowie die Kennzeichnung. Der K-take it veggie Bio Tofu geräuchert konnte in diesen Kategorien überzeugen und erhielt jeweils die Note "sehr gut". Mit 1,79 Euro pro Packung ist der Tofu zudem eines der günstigsten Produkte im Test.

Räuchertofu liefert hochwertiges pflanzliches Eiweiß und wird gerne in der vegetarischen und veganen Küche verwendet. Das Kaufland-Produkt ist nach dem Braten leicht knusprig, saftig und überzeugt mit einem feinen Räucheraroma, das Gerichten eine herzhafte Note verleiht. In Scheiben oder Würfel geschnitten eignet sich der Räuchertofu nicht nur zum Braten in der Pfanne, sondern auch pur als Brotbelag, für Aufläufe, Suppeneinlagen oder als Beilage zu einem frischen Salat.

Original-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell