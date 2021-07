Kaufland

Stilles Mineralwasser von K-Classic ist Testsieger bei Stiftung Warentest

Neckarsulm (ots)

In seiner neuen Ausgabe untersucht Stiftung Warentest stille Mineralwasser von 32 Herstellern. Das Mineralwasser der Kaufland-Eigenmarke K-Classic wird mit "sehr gut" bewertet und gehört damit zu den Testsiegern. Mit 13 Cent pro Liter ist es zugleich eines der Günstigsten im Test. Das Mineralwasser aus der Quelle Löningen in Niedersachsen punktet bei der Jury vor allem in den Testkriterien sensorisches Urteil und mikrobiologische Qualität. Es eignet sich besonders für eine natriumarme Ernährung. In der Juli-Ausgabe von Öko-Test konnte bereits das natürliche Mineralwasser (spritzig) von K-Classic überzeugen. Das Mineralwasser aus der Quelle Wörth am Rhein erhielt das Test-Urteil "gut", insbesondere aufgrund seiner Inhaltsstoffe und der ursprünglichen Reinheit.

