Kaufland

Kaufland startet galaktische Weihnachtskampagne mit Star Wars

Bild-Infos

Download

Neckarsulm (ots)

Weihnachten bei Kaufland steht dieses Jahr ganz im Zeichen von Star Wars. Passend zum neuen Filmhighlight "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers", das am 18. Dezember in den deutschen Kinos startet, geht der Lebensmittelhändler eine Kooperation mit Disney ein und beleuchtet in seiner Kampagne den ewigen Kampf zwischen Gut und Böse. Ähnlich wie im Star Wars Universum kommt es auch oft im echten Leben zu einem inneren Kampf zwischen der dunkeln und der hellen Seite und es liegt an einem selbst, sich richtig zu entscheiden. Das zeigt Kaufland mit seiner Kampagne unter dem Motto: "Weihnachten - so gut wie nie zuvor".

Der tägliche Kampf zwischen Gut und Böse

Mittelpunkt der Kampagne ist ein emotionaler Film: Wie schon im vergangenen Jahr bereitet der Weihnachtsmann seine Geschenke für die Kinder vor. Doch wie findet er heraus, ob sie wirklich brav waren? Santa wirft einen Blick aus seinem Fenster und beobachtet einen Jungen, der ein jüngeres Kind ärgert und dessen Schneemann beschädigt. Auf der anderen Seite verhält er sich vorbildlich und hilft einer alten Dame bei ihren Einkäufen. Sein Weihnachtsgeschenk, ein Lichtschwert, öffnet ihm die Augen. Er entscheidet sich für die gute Seite und schenkt das Lichtschwert dem Jungen, dem er zuvor das Leben schwer gemacht hat.

"Wir haben jeden Tag die Chance, uns für das Gute zu entscheiden. Das zeigt unser internationaler TV-Spot, mit dem wir den Geist von Weihnachten und Star Wars verbinden", so Michael Lüttgen, Leiter Marketing International bei Kaufland. Der Spot bildet dabei die Basis für eine umfassende Kampagne, die in der Filiale, auf Plakaten, Digital und im TV ausgespielt wird.

Sammle alle Star Wars Charaktere exklusiv bei Kaufland

Eine Besonderheit der Kampagne: Ab dem 28.11. findet eine exklusive Star Wars Sammelaktion statt. Kunden können unter dem Motto "Jetzt sammeln! Die ganze Welt von Star Wars." 48 Sammelkarten mit allen Charakteren von Episode I - IX sammeln. Die Karten verfügen über eine zusätzliche Spielfunktion. Dabei können alle Karten auch als besondere Hologramm-Specials gesammelt werden oder haben eine zusätzliche AR-Funktion.

Für einen Einkaufswert von je 10 Euro oder beim Kauf von besonderen Produkten erhalten Kunden ein Flowpack mit 2 Star Wars Sammelkarten. Passend dazu gibt es ein Sammelalbum, das den Leser nach dem Prinzip "Meistere die Macht: Denke wie ein Jedi. Handle wie ein Jedi. Lebe wie ein Jedi." die Tugenden der Jedi näher bringt.

K-Master: Die App, passend zur Star Wars Sammelaktion

Wichtiger Bestandteil der Kampagne ist die eigens entwickelte "K-Master App", mit der jeder den Weg vom Jüngling bis zum Jedi Meister spielerisch beschreiten kann. Die App ist eng mit der Sammelaktion verbunden und bietet mit Rätseln, Spielen und VR-Funktionen ein umfangreiches Star Wars Erlebnis. Die innovativste Funktion: Durch Augmented Reality taucht man über das Smartphone in das Star Wars Universum ein. Der User meistert besondere AR-Aufgaben und kann sich dadurch das "Meistere die Macht"-Zertifikat erspielen.

Mit Kaufland Star Wars hautnah erleben

Einen Tag vor dem offiziellen Start der Sammelaktion findet in Berlin ein großes Launch-Event statt. Tagsüber erfährt die Filiale am Alexanderplatz eine galaktische Verwandlung und prominente Gäste übernehmen die Macht. Abends findet ein exklusives Event mit rotem Teppich statt. Moderiert und begleitet wird der ganze Tag von Star Wars Fan Steven Gätjen.

Star Wars zum Anziehen: Kaufland launcht exklusive Mode-Kollektion Für die Kampagne wird eigens für Kaufland eine Modelinie für Damen, Herren und Kinder designt. Die Kollektion umfasst Loungewear und Nachtwäsche mit Star Wars Designs und Sprüchen zu den Filmen. Alle Teile sind mit Bio-Baumwolle gefertigt und werden in nachhaltiger Verpackung angeboten. Die Kleidungsstücke sind exklusiv bei Kaufland erhältlich.

Über den TV-Spot

Der Werbefilm wurde bei Kaufland intern unter der Leitung von Holger Oehrlich entwickelt. Produziert wurde der Film von BLM Film, mit dem Regisseur Alessandro Pacciani. Die Musik zum Spot wurde von Yessian Music komponiert.

Hier geht's zum Film: www.kaufland.de/weihnachten

Über Kaufland

Kaufland betreibt bundesweit rund 670 Filialen und beschäftigt rund 74.000 Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000 Artikeln bietet das Unternehmen ein großes Sortiment an Lebensmitteln und alles für den täglichen Bedarf. Dabei liegt der Fokus auf den Frischeabteilungen Obst und Gemüse, Molkereiprodukten sowie Fleisch, Wurst, Käse und Fisch.

Das Unternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe, die zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland gehört. Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm, Baden-Württemberg. Weitere Informationen zu Kaufland sowie aktuelle Pressebilder finden Sie unter www.kaufland.de/presse.

Pressekontakt:

Kaufland Unternehmenskommunikation, Rötelstraße 35,

74172 Neckarsulm, Telefon 07132 94 - 348113 und - 657790,

presse@kaufland.de

Original-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell