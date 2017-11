Harmonie an Weihnachten ganz einfach: Wer gut isst, streitet nicht

Neckarsulm (ots) - Zur Weihnachtszeit wünschen sich die meisten Menschen vor allem eins: mit Familie und Freunden ganz entspannt die Zeit zu genießen. Die Realität sieht aber oft anders aus. In den täglichen Nachrichten, am Verhandlungstisch im Job oder auch im Privatleben prägen Konflikte und Stress den Alltag. Deshalb ist es wichtig, während der Feiertage Momente zu finden, die allen die positiven Seiten des Lebens vor Augen führen. Mit dem Weihnachtsspot "Wer gut isst, streitet nicht" zeigt Kaufland in diesem Jahr den Unsinn der alltäglichen Konflikte und lädt dazu ein, sich beim Weihnachtsdinner auf das Wesentliche des Moments zu fokussieren: gutes Essen.

An einer reich gedeckten Tafel vereint Kaufland Charaktere, die sich im Alltag eher aus dem Weg gehen würden, zu einem ausgelassenen Weihnachtsdinner, das Gegensätze feiert. "Mit unserer Qualität und Auswahl sorgen wir für ein harmonisches Weihnachten. Denn 'Wer gut isst, streitet nicht'", erläutert Kornel Rajnai, Leitung Kaufland Marketing Deutschland.

Das Herzstück der ersten internationalen 360°-Kampagne von Kaufland ist der Weihnachtsspot, der auch in Rumänien, Bulgarien, Polen, Kroatien, der Slowakei und Tschechien gezeigt wird. Die Geschichte der unsinnigen Kontroversen wird von einem eigens komponierten Song von You Guys Music unterstützt. Kaufland leistet mit gutem Essen einen wichtigen Beitrag für harmonische Weihnachten. Mit einem durchschnittlichen Sortiment von 25.000 Artikeln bietet das Unternehmen seinen Kunden ein Produktangebot, das es leicht macht, die Botschaft "Wer gut isst, streitet nicht" in die Tat umzusetzen.

Über Kaufland

Das Unternehmen Kaufland mit Sitz in Neckarsulm, Baden-Württemberg, betreibt bundesweit über 650 Filialen und beschäftigt dort über 78.000 Mitarbeiter. Außerhalb von Deutschland sind weitere 50.000 Mitarbeiter in umfangreichen Filialnetzen in Tschechien, Polen, Kroatien, Bulgarien, der Slowakei und Rumänien für das Unternehmen tätig. Mit durchschnittlich 25.000 Artikeln bietet Kaufland seinen Kunden ein großes Sortiment an Lebensmitteln, dabei liegt der Fokus auf den Frische-Abteilungen Obst und Gemüse, Molkereiprodukten sowie Fleisch, Wurst, Käse und Fisch. Kaufland ist zum sechsten Mal in Folge "Händler des Jahres" in der Kategorie "Supermärkte". Umweltschutz und Nachhaltigkeit, rechtmäßiges Verhalten und fairer Wettbewerb sind für Kaufland wichtige Voraussetzungen für langfristigen unternehmerischen Erfolg. Dementsprechend ist Corporate Social Responsibility ein zentraler Bestandteil der Unternehmenspolitik. Als internationales Handelsunternehmen setzt Kaufland auf die drei Unternehmenswerte Leistung, Dynamik und Fairness. Mehr Informationen zu Kaufland Deutschland auf www.unternehmen.kaufland.de.

Kaufland-Weihnachtsspot: www.kaufland.de/weihnachtsspot

Fotos zum Download: http://ots.de/QjOcw

Pressekontakt:

Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG

Rötelstraße 35

74172 Neckarsulm

Tel. 07132 94-657790 und -348114

presse@kaufland.de

Original-Content von: Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell